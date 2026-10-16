Alle 14:00 di oggi, venerdì 16 ottobre 2026, sono ufficialmente partiti i pre-ordini di iPhone Duo, il primo iPhone pieghevole della storia che è stato presentato da Apple lo scorso 9 settembre.

Considerando che l’hype generato dal dispositivo è stato molto più grande del previsto, tanto da spingere (secondo alcuni report) il colosso di Cupertino a ridurre la produzione degli iPhone 18 Pro e aumentare di contro quella del pieghevole del 30%, è bene sbrigarsi ad effettuare il pre-ordine nel caso in cui siate seriamente interessati all’acquisto.

Apple iPhone Duo: aprono ufficialmente i pre-ordini

Come da programma, e come anticipato in apertura, Apple ha ufficialmente dato il via ai pre-ordini di iPhone Duo, il primo iPhone pieghevole della storia che offre alcune soluzioni molto interessanti, oltre a sposare il form factor “a libretto” che sta dominando la più recente generazione di smartphone pieghevoli.

Il dispositivo è pre-ordinabile da oggi, anche in Italia, sia su Apple Store che presso tanti altri canali di vendita come Amazon, MediaWorld, Unieuro ed Euronics, in due colorazioni (Bianco Stellare e Cielo Notturno) e in quattro tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi:

Taglio da 256 GB al prezzo di 2.369 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 2.619 euro

al prezzo di Taglio da 1 TB al prezzo di 3.119 euro

al prezzo di Taglio da 2 TB al prezzo di 3.869 euro

Con il pieghevole, il colosso di Cupertino ha lanciato anche un paio di custodie ufficiali che lo proteggono e, nel caso della custodia Folio, ne espandono le potenzialità. In futuro arriverà anche il supporto alla Apple Pencil.

Secondo le previsioni di TrendForce, iPhone Duo potrebbe essere il pieghevole più venduto a fine 2026 e, di conseguenza, conviene sbrigarsi a pre-ordinarlo nel caso in cui foste realmente interessati: la disponibilità, infatti, non dovrebbe essere molto elevata.

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iPhone Duo: il pieghevole in pillole

Dal punto di vista tecnico, iPhone Duo è il primo iPhone pieghevole della storia (nonché l’iPhone più costoso di sempre), caratterizzato da un design che risulta asimmetrico a dispositivo chiuso e simmetrico a dispositivo aperto.

Sul fronte dei materiali, abbiamo titanio aerospaziale di grado 5 per il frame e la cerniera (composta da oltre 100 componenti), vetro Ceramic Shield 2 a protezione del display esterno e vetro Ceramic Shield a protezione della scocca posteriore.

In questa zona spicca un Camera Plateau sporgente ma non centrato (è allineato sulla sinistra) che ospita il comparto fotografico. Le fessure delle antenne sono realizzate con inserti in fibra di ceramica per aumentare ulteriormente la rigidità del telaio.

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Fotocamere e display

Il comparto fotografico, complici form factor e ingombri, non è all’altezza di quello che troviamo sugli iPhone “Pro” ma per certi versi potenzia quanto disponibile su iPhone Air: abbiamo una fotocamera principale Fusion da 48 megapixel (che funge anche da teleobiettivo 2x) e una fotocamera ultra-grandangolare Fusion da 48 megapixel.

Come ogni pieghevole presenta due display: entrambi sono dei Super Retina XDR OLED con tecnologia ProMotion fino a 120 Hz, luminosità minima a 1 nit, luminosità massima a 3.000 nit e presentano il medesimo fattore di forma.

Quello esterno è da 5,4 pollici, interrotto da un foro circolare posto in alto a destra che ospita la fotocamera frontale (Center Stage da 12 megapixel) e funge da punto di partenza per la Dynamic Island. Manca però la sensoristica del Face ID, tant’è che Apple ha ripristinato il Touch ID sul tasto di accensione/spegnimento.

Il display interno è da 7,6 pollici, configurandosi come lo schermo più ampio mai integrato su un iPhone. Una peculiarità di questo display è l’assenza di fori: la fotocamera interna è infatti nascosta sotto al display e supporta le videochiamate FaceTime.

Prestazioni, batteria e certificazioni

Il cuore pulsante è il SoC Apple A20 Pro, lo stesso che troviamo anche sugli iPhone 18 Pro, affiancato da 12 GB di RAM e da 256/512 GB o 1/2 TB di spazio di archiviazione. Il comparto connettività, grazie anche alla scheda di rete Apple N1 e al modem Apple C2, è super completo e super efficiente.

Capitolo batteria, sapevamo sin dall’annuncio che, per massimizzare lo spazio a disposizione delle due celle (una per metà) integrate, è il dispositivo sarebbe stato disponibile solo in versione eSIM.

Stando a quanto dichiarato da Apple, il pieghevole 24 ore di autonomia complessiva, 31 ore di riproduzione video sul display interno e 44 ore di riproduzione video sul display esterno.

Sul fronte della ricarica, è in grado di raggiungere il 50% in 20 minuti in modalità cablata (tramite USB-C) o il 50% in 30 minuti in modalità wireless (con caricabatterie MagSafe o Qi2).

Grazie all’etichetta energetica dell’Unione Europea scopriamo che iPhone Duo integra una batteria da 4.883 mAh (capacità nominale), certificata per mantenere l’80% della capacità iniziale dopo 1.000 cicli di ricarica.

Il dispositivo è valutato di Grado A per quanto riguarda l’efficienza energetica, di Grado B per quanto concerne la resistenza alle cadute e di Grado C per quanto concerne la riparabilità (e ieri abbiamo visto che i prezzi per la riparazione non sono proprio economici). Confermata la presenza della certificazione IP68.

Chiudiamo con il software: iPhone Duo debutterà sul mercato con iOS 27.1 e sarà l’unico iPhone della storia ad avere questa versione del sistema operativo (che, tra l’altro, è stata già aggiornata); tutti gli altri modelli ancora supportati, infatti, passeranno da iOS 27.0.x a iOS 27.2, atteso nel giro di qualche settimana.