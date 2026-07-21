Garmin sta lavorando a un fitness tracker senza schermo chiamato CIRQA Smart Band, di cui avevamo già raccontato quando erano emersi i primi indizi nel codice dell’app Garmin Connect, tra riferimenti a “isScreenlessCapable” e altre stringhe che confermavano l’esistenza di un dispositivo privo di display. Sebbene l’azienda non abbia ancora annunciato ufficialmente il prodotto, lo aveva accidentalmente rivelato sul proprio sito web all’inizio dell’anno.

Da allora, numerosi leak hanno svelato varie capacità e funzioni del dispositivo. Ora potremmo finalmente sapere quanto costerà e quando il CIRQA Smart Band arriverà sul mercato.

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Il sistema dei prezzi di Garmin svela la cifra del CIRQA

Il sistema di determinazione dei prezzi di Garmin potrebbe aver rivelato involontariamente il costo del tracker CIRQA. Individuato da un utente Reddit, il backend dell’azienda sembra riconoscere il numero di parte del CIRQA, 010-04675-00, rivelato per la prima volta in quel primo leak dello scorso gennaio. Inserendo quel numero di parte in un endpoint Garmin pubblicamente accessibile, il sistema restituisce un prezzo statunitense di 199,99 dollari.

Sembra che il backend non riveli soltanto il prezzo per gli Stati Uniti, ma anche per altre regioni. In Canada, ci si può aspettare di pagare 279,99 dollari canadesi, mentre in Messico il dispositivo dovrebbe costare 4.099 pesos messicani.

Per testare l’affidabilità del sistema, l’utente Reddit ha anche provato a inventare un numero di parte fittizio e in questo caso il sistema dei prezzi non ha restituito alcun dato di prodotto per il numero falso, esattamente come dovrebbe accadere se il meccanismo funziona correttamente e non si tratta di un semplice errore casuale.

Prendendo per vero questo prezzo, la cifra di 199,99 dollari è decisamente inferiore rispetto ai 500 dollari che circolavano in precedenti rumor, un dato che aveva fatto temere un posizionamento fuori mercato per il dispositivo, specialmente considerando quanto la fascia dei tracker senza schermo sia ormai dominata da prezzi d’ingresso molto più contenuti.

Resta comunque una cifra 100 dollari più alta rispetto al prezzo di Fitbit Air, lanciato ufficialmente da Google lo scorso maggio a 99 dollari, e che ha già ricevuto recensioni positive, inclusa la nostra prova completa sul campo.

Di conseguenza, il dispositivo rivale di Garmin dovrà poter fornire qualcosa in più rispetto al tracker senza schermo di Google. Va anche detto che si tratterebbe di una cifra che lo posizionerebbe esattamente a metà tra quest’ultimo e il WHOOP, considerato invece il top di gamma del settore e con un prezzo dell’abbonamento che si aggira attorno ai 300/400 euro l’anno o 30-40 euro al mese in base al piano scelto.

Un settore già affollatissimo di alternative

Il CIRQA entrerà così in un mercato già affollato di dispositivi concorrenti, da Whoop, forse il capostipite di questa rivoluzione delle smart band senza schermo, a Polar Loop, fino ad Amazfit Helio Strap, tutti pensati per il monitoraggio continuo di recupero, sonno e stress senza la distrazione di un display.

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, il CIRQA potrebbe integrare la funzione Health Status già presente sui migliori smartwatch Garmin, che combina cinque metriche chiave, come frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, respirazione, temperatura cutanea e pulsossimetria, per fornire una panoramica generale sullo stato di salute dell’utente.

Non è inoltre da escludere che il dispositivo sia pensato per funzionare in tandem con gli smartwatch Garmin già posseduti dall’utente, colmando alcune lacune storiche del marchio, come il rilevamento automatico degli allenamenti, un’area in cui gli orologi Garmin hanno tradizionalmente mostrato qualche limite rispetto alla concorrenza.

La sfida più grande per Garmin resterà probabilmente convincere chi già possiede uno smartwatch del marchio ad aggiungere un secondo dispositivo da polso dedicato esclusivamente a questi dati, piuttosto che affidarsi a un unico device capace di fare tutto, un dubbio che accompagna peraltro l’intera categoria dei tracker senza schermo fin dalla sua nascita.