Immaginate di camminare per ore senza sentire la fatica alle gambe, o di alzarvi da una sedia con la sensazione di avere un assistente invisibile che vi spinge su. Non è fantascienza: Hypershell ha appena svelato il nuovo esoscheletro completo per le gambe Halo, e noi eravamo a Berlino per vederlo dal vivo durante l’IFA 2026. Il prezzo? 2.299 euro.

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Un esoscheletro che vi copre tutta la gamba

A differenza di molti modelli sul mercato che agiscono solo sull’anca o solo sul ginocchio, l’Halo si aggancia sia alla parte superiore che a quella inferiore della gamba. Questo significa che distribuisce le sollecitazioni attorno al ginocchio, riducendo lo stress articolare mentre fornisce assistenza motorizzata su quattro motori. Il sistema HyperDrive Pro eroga fino a 1.490 W di potenza di picco, e il telaio è realizzato in fibra di carbonio e titanio per tenere il peso a soli 2,6 kg un dato che abbiamo confermato direttamente dalla scheda tecnica ufficiale, nonostante qualche altra fonte parli di 3,2 kg.

La batteria è la nuova PocketVolt, un modulo separabile da 72 Wh che pesa appena 370 grammi. Potete portarla in vita o infilarla nello zaino, cambiandola rapidamente per escursioni di giorni interi. In modalità Eco, Hypershell Halo promette fino a 20 km di autonomia, e si ricarica completamente in un’ora e mezza. Il tutto con certificazione IP54: polvere e schizzi d’acqua non sono un problema.

L’intelligenza artificiale che impara il vostro passo

Il cuore di Halo è l’algoritmo HyperIntuition 2.0, addestrato su oltre 10.000 ore di dati di movimento. Grazie al reinforcement learning Human-in-the-Loop, l’esoscheletro non si limita a prevedere il movimento con un tempo di risposta di 0,2 secondi: impara la vostra andatura, le asimmetrie, la forza e le preferenze individuali. Più lo usate, più si adatta a voi non il contrario. I moduli ginocchio, riprogettati col sistema elettromagnetico leggero, pesano solo 170 grammi ciascuno, con rivestimento in lega di magnesio.

Durante i test in laboratorio, l’Halo ha ridotto l’affaticamento muscolare del 40% quando ci si alza da seduti, e ha abbassato lo sforzo fisico del 39% e il battito cardiaco del 42% durante pedalate su cyclette. Il tutto controllabile tramite l’assistente vocale Shelly AI, che funziona da uno smartwatch per regolare l’assistenza e pianificare percorsi. Resta da chiarire se Shelly operi anche offline, ma per ora la connettività è data per scontata.

Portatile, modulare e in edizione limitata

Quando non lo usate, l’Halo si piega in meno di 8 litri di volume e si infila in uno zaino compatibile anche con modelli da alpinismo fino a 85 litri. Ha marker luminosi laterali e posteriori personalizzabili, alimentati dalla stessa batteria. Ma c’è una novità per i collezionisti: Hypershell ha aperto i preordini per una Origin Edition limitata a 200 esemplari, ognuno con wordmark esclusivo, numero seriale da 001 a 200, una batteria PocketVolt extra e un anno di garanzia in più. Le prime consegne sono previste per novembre 2026, non il 2027 come qualcuno aveva scritto.

Ovviamente, come per ogni esoscheletro, c’è un margine di cautela: il sistema non percepisce la presa del piede, l’equilibrio completo del corpo o l’ambiente esterno con perfetta precisione, e il ritardo tra elaborazione e erogazione della potenza può causare slittamenti su terreni instabili.

Ma con l’addestramento personalizzato e la leggerezza della struttura, Hypershell Halo sembra fare un passo avanti rispetto ai competitor grazie anche all’intelligenza artificiale che ne governa il comportamento.