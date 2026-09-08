Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Amazfit Active 3 Premium, uno dei più recenti sportwatch dedicato ai corridori a marchio Amazfit che è stato annunciato a febbraio 2026.

Con il nuovo aggiornamento, lo smartwatch (che da un mesetto ha ricevuto Zepp OS 6) guadagna il supporto all’analisi HYROX, il monitoraggio dell’attività indoor con FTMS, la gestione della musica e miglioramenti alla navigazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento per Amazfit Active 3 Premium: scopriamo le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit Active 3 Premium torna ad aggiornarsi e lo fa a circa un mese dal precedente aggiornamento (alla versione 6.2.204.3), utile perché aveva introdotto Zepp OS 6 e altre interessanti novità.

Su alcuni mercati lo smartwatch si è aggiornato anche nella seconda metà di agosto alla versione 6.3.13.5 che ha introdotto un paio di novità (promemoria per la connessione degli accessori e rilevamento/avvisi di percorso errato durante la navigazione) e tante ottimizzazioni.

Tornando al presente, Amazfit Active 3 Premium sta ora ricevendo la nuova versione 6.3.25.5 del software con un aggiornamento molto simile a quello che qualche giorno prima ha raggiunto i tre modelli ancora supportati della gamma T-Rex.

Il changelog, di cui parleremo di seguito, menziona tre ottimizzazioni, relative all’accoppiamento con Helio Strap Pro, alla leggibilità dei dati dei grafici altimetrici e alle mappe, e sei novità in tutto, alcune molto interessanti.

Lo smartwatch guadagna l’analisi HYROX (registra numero e frequenza dei movimenti e andamento della frequenza cardiaca per visualizzare le variazioni di ritmo e fornire agli utenti suggerimenti mirati), la funzione impostazioni predefinite per l’atleta (applica impostazioni specifiche all’avvio di un allenamento), la possibilità di gestire musica e playlist tramite l’app Musica e il supporto al protocollo FTMS (per la connessione a rulli e cyclette supportati) per gli allenamenti di ciclismo indoor.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano dalle note di rilascio ufficiali diffuse da Zepp Health, dell’aggiornamento alla versione 6.3.25.5 che è già in distribuzione su Amazfit Active 3 Premium su scala globale tramite un pacchetto OTA da circa 16 MB (via u/Poh_teh_toh su Reddit).

Benvenuti su Amazfit Active 3 Premium. Questo aggiornamento include: [Novità] Aggiunta l’analisi HYROX. Dopo aver collegato e indossato l’Helio Strap Pro, avvia una gara o una simulazione HYROX sul tuo orologio per registrare il numero di movimenti, la frequenza dei movimenti e l’andamento della frequenza cardiaca. Al termine della gara, potrai visualizzare le variazioni di ritmo e i suggerimenti di allenamento per ogni stazione. Aggiunte le impostazioni predefinite per gli atleti. Una volta attivate, si attivano automaticamente le notifiche sportive, si riducono le distrazioni, si registrano dati precisi sull’allenamento e si migliora la durata della batteria. (Percorso: App Zepp > Dispositivo > Impostazioni dispositivo > Impostazioni allenamento > Modalità atleta predefinita). Aggiunta la possibilità di gestire musica e playlist tramite l’app. (Percorso: App Zepp > Dispositivo > Impostazioni applicazione dispositivo > Musica). La funzione di monitoraggio del ciclo è stata completamente aggiornata con un’interfaccia rinnovata, un algoritmo di previsione del ciclo migliorato e una nuova funzione di check-in per monitorare sintomi, umore e stile di vita. Il dispositivo per il ciclismo indoor supporta la connessione a rulli e cyclette da spinning conformi al protocollo standard FTMS. Una volta connesso, può visualizzare dati come potenza, cadenza, velocità e distanza. Inoltre, nella pagina di calibrazione della distanza, è possibile scegliere tra unità di misura metriche o imperiali. La libreria di formazione ora supporta la navigazione. [Ottimizzazioni] Abbinamento ottimizzato con Helio Strap Pro. L’orologio ora può abbinarsi automaticamente a Helio Strap Pro collegato allo stesso account. Visualizzazione ottimizzata e leggibilità dei dati del grafico altimetrico del percorso. Con la visualizzazione avanzata attivata, la mappa ruota automaticamente per adattarsi alla direzione corrente durante lo zoom.

Come aggiornare Amazfit Active 3 Premium

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato Amazfit Active 3 Premium, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).