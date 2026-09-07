Chi possiede un iPhone e odia l’idea di dover smontare un localizzatore ogni anno per cambiare la batteria troverà in UGREEN FineTrack Pro Smart Finder una risposta decisamente convincente. Il prezzo è appena sceso al minimo storico, un’occasione che raramente si presenta per questo dispositivo pensato specificamente per l’ecosistema Apple. La combinazione tra pannello solare integrato e batteria ai polimeri di litio promette un’autonomia praticamente infinita, a patto di agganciarlo a oggetti che vedono regolarmente la luce del sole. Vediamo insieme perché questo tracker merita attenzione e quali sono i dettagli dell’offerta.

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UGREEN FineTrack Pro: il tracker che si ricarica da solo

La particolarità che distingue FineTrack Pro dal resto della gamma UGREEN è il piccolo pannello fotovoltaico integrato nella scocca. Basta esposizione a 80 klx per ottenere una ricarica completa da 0 a 100% in meno di 70 ore, un dato che rende superflua qualsiasi sostituzione di batterie a bottone. Chi lo applica a uno zaino, una borsa o una bicicletta usati quotidianamente all’aperto, di fatto, non dovrà più preoccuparsi della carica residua.

Il dispositivo è certificato Apple Find My e funziona esclusivamente con iOS, iPadOS e macOS (a partire da iOS 14.5). Non serve installare app di terze parti: basta l’app Find My integrata per abbinare il tracker e sfruttare la rete globale di dispositivi Apple per localizzare oggetti smarriti ovunque nel mondo.

Tra le caratteristiche tecniche più rilevanti:

Allarme acustico da 110 dB , tra i più potenti della categoria, ben superiore ai 60-70 dB tipici dell’AirTag

, tra i più potenti della categoria, ben superiore ai 60-70 dB tipici dell’AirTag Certificazione IP68 per resistenza a polvere e immersione in acqua

per resistenza a polvere e immersione in acqua Condivisione con fino a 5 ID Apple , ideale per famiglie o gruppi di viaggio

, ideale per famiglie o gruppi di viaggio Notifiche “oggetto dimenticato” per non lasciare mai nulla indietro

per non lasciare mai nulla indietro Dimensioni compatte di 4,8 x 1,1 x 4,2 cm per soli 20 grammi di peso

per soli di peso Garanzia di 2 anni inclusa

Rispetto al classico AirTag, UGREEN offre quindi un volume sonoro superiore e, grazie alla ricarica solare, un’autonomia teoricamente illimitata in condizioni di normale esposizione alla luce. Il limite principale resta la compatibilità esclusiva con l’ecosistema Apple, quindi chi utilizza Android dovrà orientarsi su altri modelli della gamma come il FineTrack Duo.

Sconto e minimo storico per il tracker solare UGREEN

Il prezzo di UGREEN FineTrack Pro Smart Finder crolla su Amazon a 14,80€, contro un prezzo di listino di 25,99€. Si tratta di uno sconto del 43%, che porta il dispositivo al prezzo più basso mai registrato da quando è disponibile sul mercato italiano. Un’opportunità concreta per chi cercava un motivo valido per passare a un localizzatore che non richiede manutenzione sulla batteria, risparmiando oltre 11€ rispetto al prezzo originale. L’offerta è attiva su Amazon.it, ma la disponibilità a queste condizioni potrebbe essere limitata nel tempo.

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