A una settimana esatta dal rilascio della Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di macOS 26.5 Tahoe, quinto aggiornamento intermedio della più recente generazione di macOS, su tutti i computer Mac supportati.

Questo aggiornamento, che a differenza dei precedenti aggiornamenti intermedi si limita a risolvere bug e implementare ottimizzazioni/nuove patch di sicurezza, affianca altri aggiornamenti in rollout quali iOS e iPadOS 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5 e visionOS 26.5 di cui abbiamo parlato in articoli dedicati. Scopriamo tutti i dettagli della nuova versione intermedia di macOS.

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Aggiornate il vostro Mac: è in rollout macOS 26.5 Tahoe

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato macOS 26.5 Tahoe su tutti i computer Mac compatibili. Il quinto aggiornamento intermedio della più recente generazione di macOS arriva a circa un mese e mezzo dal rilascio del quarto aggiornamento intermedio (e a circa un mese dall’ultima patch correttiva) ed è compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020.

La build che porta con sé il quinto aggiornamento intermedio del più recente macOS è la 25F71 (sostituisce la 25E253 rilasciata come versione stabile di macOS 26.4.1 Tahoe lo scorso 9 aprile. L’aggiornamento a macOS 26.5 Tahoe ha un peso di 5,92 GB su MacBook Air M3 (provenendo da macOS 26.4.1 Tahoe).

Prima di andare oltre, segnaliamo che assieme al quinto aggiornamento intermedio per la più recente iterazione di macOS, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per le due precedenti versioni di macOS:

macOS 15.7.7 Sequoia tramite la build 24G720 (sostituisce la 24G711 rilasciata lo scorso 13 aprile come versione stabile di macOS 15.7.6 Sequoia)

(sostituisce la 24G711 rilasciata lo scorso 13 aprile come versione stabile di macOS 15.7.6 Sequoia) macOS 14.8.7 Sonoma tramite la build 23J520 (sostituisce la 23J511 rilasciata lo scorso 13 aprile come versione stabile di macOS 14.8.6 Sonoma).

Le note di rilascio di macOS 26.5 Tahoe

A differenza dei precedenti aggiornamenti intermedi, il nuovo macOS 26.5 Tahoe non porta con sé novità (ne abbiamo parlato in un recap dedicato ai nuovi aggiornamenti Apple). Di seguito, invece, vi proponiamo le note di rilascio che accompagnano il quinto aggiornamento intermedio sui computer della Mela morsicata.

Questo aggiornamento include miglioramenti, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per il Mac.

Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con macOS 26.5 Tahoe (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte (ben 79 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo. Ci sono novità lato sicurezza anche per le due versioni meno recenti di macOS: trovate qua il bollettino per macOS 15.7.7 Sequoia (45 CVE risolte) e qua il bollettino per macOS 14.8.7 Sonoma (42 CVE risolte).

Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare un nuovo aggiornamento sui computer della Mela morsicata compatibili con la più recente versione del sistema operativo.

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

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