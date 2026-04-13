A due settimane esatte dalle precedenti versioni in anteprima, Apple ha portato avanti il quinto ciclo di sviluppo intermedio degli OS 26, un percorso che dovrebbe durare poco più di un mese e che quest’anno era candidato a rivelarsi molto interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta 2 di iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 Tahoe, watchOS 26.5, tvOS 26.5 e visionOS 26.5, per il momento nella sola versione “beta per lo sviluppo”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

Apple porta avanti il quinto ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 Tahoe, watchOS 26.5, tvOS 26.5 e visionOS 26.5, versioni in anteprima che rappresentano il secondo passo nel quinto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che all’inizio di aprile è stato esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso attorno alla metà di maggio (guardando alla precedente generazione, iOS 18.5 e soci vennero rilasciati il 12 maggio 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode e per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26 Tahoe:

Beta 2 di Xcode 26.5 tramite la build 17F5170k (sostituisce la 17F5159k rilasciata come beta 1 di Xcode 26.5 lo scorso 30 marzo)

tramite la build (sostituisce la 17F5159k rilasciata come beta 1 di Xcode 26.5 lo scorso 30 marzo) Release Candidate 2 di macOS 15.7.6 Sequoia tramite la build 24G711 (sostituisce la 24G707 rilasciata come Release Candidate di macOS 15.7.6 Sequoia lo scorso 30 marzo)

(sostituisce la 24G707 rilasciata come Release Candidate di macOS 15.7.6 Sequoia lo scorso 30 marzo) Release Candidate 2 di macOS 14.8.6 Sonoma tramite la build 23J511 (sostituisce la 23J507 rilasciata come Release Candidate di macOS 14.8.6 Sonoma lo scorso 30 marzo).

Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 26.5 e iPadOS 26.5

La seconda build in anteprima del quinto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 23F5043g (sostituisce la 23F5043k rilasciata come versione rivista della beta 1 di iOS 26.5 e iPadOS 26.5 il 3 aprile scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla precedente versione stabile: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019.

Nello specifico di iOS 26.5, la build che porta con sé la beta 2 “per lo sviluppo” ha un peso di 10,59 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.4.1). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), passiamo da una classificazione “k” a una classificazione “h” e compiamo piccoli passi in avanti (anche se rimaniamo molto lontani dalla piena stabilità sulla carta).

Beta 2 “per lo sviluppo” di macOS 26.5 Tahoe

La seconda build in anteprima del quinto ciclo di sviluppo intermedio per la più recente generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 25F5053d (sostituisce la 25F5042g rilasciata come beta 1 di macOS 26.5 Tahoe lo scorso 30 marzo).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile o ai primi due aggiornamenti intermedi: macOS 26.5 Tahoe sarà compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020.

L’aggiornamento che porta con sé questa beta 2 “per lo sviluppo” ha un peso di 18,25 GB su MacBook Air M3 (provenendo da macOS 26.3.1 Tahoe). Stando alla classificazione della stabilità della build, passiamo da una classificazione “g” a una classificazione “d”, avvicinandoci alla piena stabilità (sulla carta).

Beta 2 “per lo sviluppo” di watchOS 26.5

La seconda build in anteprima del quinto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) è la 23T5553h (e sostituisce la 23T5541h rilasciata come beta 1 di watchOS 26.5 lo scorso 30 marzo).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe essere poco interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che non cambia la prima lettera del codice della build (resta “T”). Dal punto di vista della stabilità, invece, la build è classificata come “h” (alla stregua della precedente) e quindi risulta (sulla carta) la meno stabile tra tutte quelle rilasciate da Apple.

Beta 2 “per lo sviluppo” di tvOS 26.5

La seconda build in anteprima del quinto ciclo di sviluppo intermedio della più recente iterazione di tvOS è la 23L5455c (sostituisce la 23L5443g rilasciata come beta 1 di tvOS 26.5 e audioOS 26.5 il 30 marzo scorso).

Come detto poco sopra per watchOS, anche in questo non caso cambia la prima lettera del codice della build e, di conseguenza, è poco probabile che possano essere implementate novità di rilievo con questo ciclo di sviluppo. Dal punto di vista della stabilità, in questo caso passiamo da una classificazione “g” a una classificazione “c” e, di conseguenza, siamo abbastanza vicini alla stabilità (sulla carta, questa è la più stabile tra le build rilasciate).

Beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 26.5

Il team di sviluppo porta avanti anche il quinto ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 26.5 tramite la build 23O5453d (sostituisce la 23O5441g rilasciata come beta 1 di visionOS 26.5 lo scorso 30 marzo). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), passiamo in questo caso da una build “g” a una build “d” (ci avviciniamo quindi alla piena stabilità).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

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Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Considerando tutti i ritardi che hanno subito il nuovo Siri potenziato da Gemini e le tanto attese novità in ottica Apple Intelligence (che sbarca ufficialmente in Cina), c’era la speranza che questo ciclo di sviluppo potesse effettivamente sbloccare qualcosa.

Con le prime versioni in anteprima del ciclo di sviluppo non è stato così e, di conseguenza, dovremo quasi sicuramente attendere la WWDC26 (che si svolgerà dall’8 al 12 giugno 2026), occasione nella quale dovremmo conoscere incredibili aggiornamenti” in ambito IA promessi da Apple.

In attesa di scoprire le novità delle beta 2 (pubblicheremo presto un articolo dedicato con tutte le novità emerse), andiamo a riepilogare cosa è emerso dalla precedente beta 1:

Novità emerse dalla beta 1 di iOS 26.5 (e iPadOS 26.5) Assenti il nuovo Siri e le altre novità di Apple Intelligence Supporto alle Attività in tempo reale sugli accessori di terze parti Due novità per Mappe di Apple Supporto alla messaggistica RCS con crittografia end-to-end su Messaggi Nuovo abbonamento alle app da 12 mesi su App Store Altre novità minori



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Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove beta 2 dei sistemi operativi iOS 26.5, iPadOS 26.5 e macOS 26.5 Tahoe, watchOS 26.5, tvOS 26.5 e visionOS 26.5, sono attualmente disponibili nella sola versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida). Le seconde beta pubbliche dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.