Nella tarda serata italiana di ieri, a distanza di quattro giorni dall’avvio del quinto ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli OS 26 ma solo nella versione “per sviluppatori”, Apple ha esteso il ciclo di sviluppo anche ai beta tester pubblici.

Il colosso di Cupertino ha rilasciato le nuove beta pubbliche 1 di iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 Tahoe, watchOS 26.5 e tvOS 26.5 su tutti i dispositivi compatibili; per iOS e iPadOS arriva anche una versione “rivista” della beta 1 “per lo sviluppo”. Scopriamo tutti i dettagli delle build e come installarle.

Apple ha rilasciato una beta 1 “rivista” di iOS 26.5 e iPadOS 26.5

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato una versione rivista (chiamata “v2”) della beta 1 di iOS 26.5 e iPadOS 26.5: al posto della build 23F5043g arriva la nuova build 23F5043k.

Evidentemente, il colosso di Cupertino aveva sottovalutato il livello di instabilità della build, trovandosi costretto a ricalibrare l’indicazione fornita con il codice della build (infatti, la lettera finale “k” indica un livello più alto di instabilità, sulla carta, rispetto alla “g”).

L’altra possibilità è che il team di sviluppo abbia voluto implementare alcuni fix urgenti senza dover attendere la beta 2. Alla stregua della prima versione della beta 1 di iOS 26.5, anche la nuova build ha un peso di 8,12 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 26.4).

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Apple ha esteso ai beta tester pubblici il quinto ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 26”

Oltre alla nuova beta 1 per iOS e iPadOS, Apple ha avviato il rilascio delle beta pubbliche 1 di iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 Tahoe, watchOS 26.5 e tvOS 26.2, versioni in anteprima che estendono il quinto ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26 ai beta tester pubblici.

Di seguito riportiamo i codici delle varie build rilasciate come beta 1 pubbliche:

Beta pubblica 1 di iOS 26.5: 23F5043k

Beta pubblica 1 di iPadOS 26.5: 23F5043k

Beta pubblica 1 di macOS 26.5 Tahoe: 25F5042g

Beta pubblica 1 di watchOS 26.5: 23T5541h

Beta pubblica 1 di tvOS 26.5: 23L5443g

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Come installare le beta pubbliche dei sistemi operativi Apple

I beta tester che erano già “sintonizzati” per ricevere le beta pubbliche, riceveranno le nuove versioni in anteprima come se fosse un normalissimo aggiornamento di sistema.

Coloro che, invece, volessero provare per la prima volta una beta pubblica di iOS, iPadOS o di qualsiasi altro dei sistemi operativi di prossima generazione della mela morsicata, dovranno necessariamente iscriversi al “Apple Beta Software Program”.

A questo punto, sarà sufficiente seguire la procedura per registrare il proprio dispositivo, per potere procedere con l’effettiva installazione dell’aggiornamento (basterà selezionare il profilo “Beta pubblica di xOS 26” alla voce “Aggiornamenti beta” della sezione “Aggiornamento software”).