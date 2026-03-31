Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 Tahoe, watchOS 26.5, tvOS 26.5 e visionOS 26.5 su tutti i dispositivi compatibili, inaugurando il quinto ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26”.

In questo articolo, ci concentreremo sulla prima beta del prossimo aggiornamento intermedio delle più recenti versioni di iOS e iPadOS, raccontandovi le principali novità emerse. Come nel precedente ciclo di sviluppo sembrano esserci alcune novità degne di nota, anche se latitano (almeno in questa beta 1) le attese novità legate ad Apple Intelligence. Scopriamo tutti i dettagli.

Le novità dalla beta 1 di iOS 26.5 (e iPadOS 26.5)

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti) e sugli iPad supportati, la beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.5 e iPadOS 26.5, primo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia per poco più di un mese, probabilmente fino alla metà del mese di maggio.

Storicamente, il quinto ciclo di sviluppo intermedio per iPhone non è stato molto interessante sul fronte delle novità anche se quest’anno i rumor lo dipingevano come quello della “rivoluzione” in ottica Apple Intelligence. Così non è stato, almeno basandoci su questa beta 1.

Assenti il nuovo Siri e le altre novità di Apple Intelligence

Apple ha annunciato Apple Intelligence a giugno 2024, facendo debuttare le prime funzionalità a ottobre dello stesso anno (con iOS 18.1) e continuando ad implementare altre funzioni attese con iOS 18.2, iOS 18.3 e iOS 18.4 (aggiornamento intermedio con cui ha debuttato in Italia a marzo 2025).

All’appello, però, è sempre mancato qualcosa di già annunciato dal colosso di Cupertino, nello specifico tutta la parte relativa alla Personal Intelligence e a una versione rinnovata di Siri.

Il un primo momento, la nuova versione dell’assistente è stata rimandata al 2026. Poi, all’inizio del 2026, è arrivato l’annuncio della partnership con Google per l’utilizzo di Gemini al fine di colmare le lacune della propria IA.

Il nuovo Siri e le prime novità basate su Gemini di Apple Intelligence erano attese con il quarto aggiornamento intermedio (iOS 26.4 e gli altri OS 26.4) ma così non è stato: sebbene iOS 26.5 e soci fossero indicati come versione target, nella beta 1 non è presente nulla di tutto ciò.

Piuttosto, indiscrezioni della scorsa settimana parlano di novità in arrivo con iOS 27, la prossima generazione di iOS che verrà presentata l’8 giugno 2026 durante la WWDC26 e che, stando al comunicato diffuso da Apple, dovrebbe contenere “incredibili aggiornamenti” in ambito IA.

C’è il supporto per le Attività in tempo reale sugli accessori di terze parti

La prima novità tangibile della beta 1 di iOS 26.5 è il supporto per le Attività in tempo reale sugli accessori di terze parti in Europa. A quanto pare, il colosso di Cupertino rilascerà un nuovo framework chiamato AccessoryLiveActivities che consentirà agli accessori di ricevere e visualizzare le Attività in tempo reale da un iPhone (via 9to5Mac).

Gli utenti dovranno concedere all’accessorio collegato l’autorizzazione a ricevere le Attività in tempo reale dal proprio iPhone tramite una finestra di dialogo che ne spiega il funzionamento (immagine sottostante); a quel punto sarà possibile scegliere quali app potranno condividere questa tipologia di notifiche o attivare la funzione per tutte le app.

Mappe di Apple ha due novità: i luoghi suggeriti e la pubblicità

Con la beta 1 di iOS 26.5 ci sono un paio novità per l’app Mappe di Apple, una tangibile e una “nascosta”, ma entrambe annunciate dal colosso di Cupertino qualche giorno fa.

La prima novità è una sorta di “dietro le quinte” in vista dell’arrivo degli annunci pubblicitari su Mappe. La beta 1 di iOS 26.5 getta le basi per questa funzionalità, senza però implementarla effettivamente (via @aaronp613 su X). Nel codice sorgente si può leggere:

“Le mappe potrebbero mostrare annunci locali in base alla tua posizione approssimativa, ai termini di ricerca attuali o alla visualizzazione della mappa durante la ricerca.” “Per tutelare la tua privacy, le informazioni pubblicitarie non sono collegate al tuo account Apple.”

Proseguiamo con quella tangibile, ovvero la nuova funzione Luoghi suggeriti (via 9to5Mac), una funzione che “mostrerà consigli basati sulle tendenze nelle vicinanze, sulle ricerche recenti dell’utente e altro ancora”.

La funzione si concretizza effettuando un tap sulla barra di ricerca; nella schermata coi risultati di ricerca, oltre ai risultati recenti, verranno mostrati un paio di luoghi suggeriti.

Su Messaggi arriva il supporto alla messaggistica RCS con crittografia end-to-end

Dopo i test condotti con alcune beta del precedente ciclo di sviluppo, Apple ha effettivamente introdotto il supporto alla messaggistica RCS con crittografia end-to-end nell’app Messaggi.

Con la beta 1 di iOS 26.5 è stato introdotto un nuovo interruttore “Crittografia end-to-end (Beta)”, abilitato per impostazione predefinita, che viene così descritto (via 9to5Mac):

La crittografia end-to-end è in versione beta e non è disponibile per tutti i dispositivi o operatori. Le conversazioni contrassegnate come crittografate sono crittografate end-to-end, quindi i messaggi non possono essere letti durante l’invio tra i dispositivi.

Non abbiamo la conferma al 100% del fatto che, al termine del ciclo di sviluppo (o con le prossime beta di questo ciclo) non possa cambiare qualcosa ma stavolta Apple non ha aggiunto disclaimer alle note di rilascio per suggerire che la funzione non sarà inclusa nella versione finale.

In arrivo su App Store gli abbonamenti alle app da 12 mesi

Dalle note di rilascio per gli sviluppatori scopriamo inoltre un’altra novità, quella che sembra essere una nuova opzione di abbonamento alle app in arrivo:

StoreKit New Features You can read pricing information for subscriptions that have a monthly with 12-month commitment billing plan configuration in App Store Connect or StoreKit Testing in Xcode through the new PricingTerms model on SubscriptionInfo.pricingTerms.

You can specify the billing plan type to use for subscriptions that have a monthly with 12-month commitment billing plan configuration using the new billingPlanType PurchaseOption.

Sostanzialmente, con iOS 26.5 (e iPadOS 26.5), Apple dovrebbe introdurre un nuovo piano in abbonamento per le app (tramite App Store) che consentirà agli utenti di mantenere il pagamento mensile ma con impegno annuale di sottoscrizione dell’abbonamento, magari risparmiando qualcosa rispetto alla versione mensile senza impegno.

Non è chiaro se Apple intenda rimpiazzare l’attuale abbonamento annuale con questo piano mensile con impegno di 12 mesi o se lo aggiunga come nuova opzione di abbonamento. Ne sapremo di più durante il ciclo di sviluppo.

Altre novità minori dalla beta 1 di iOS 26.5 (e iPadOS 26.5)

Chiudiamo la rassegna con alcune novità minori che emergono dalla beta 1 di iOS 26.5:

Trasferimento da iPhone ad Android (via @aaronp613 su X) – durante il trasferimento dei file da iPhone ad Android, gli utenti potranno scegliere quali file multimediali dell’app Messaggi trasferire basandosi sull’intervallo temporale tra “nessuno”, “30 giorni”, “un anno” o “tutto”.

(via @aaronp613 su X) – durante il trasferimento dei file da iPhone ad Android, gli utenti potranno scegliere quali file multimediali dell’app Messaggi trasferire basandosi sull’intervallo temporale tra “nessuno”, “30 giorni”, “un anno” o “tutto”. Nuovo layout per la tastiera (via @aaronp613 su X) – con la beta 1 di iOS 26.5 debutta un nuovo layout per la tastiera chiamato “Inuktitut”.

(via @aaronp613 su X) – con la beta 1 di iOS 26.5 debutta un nuovo layout per la tastiera chiamato “Inuktitut”. Novità per l’app Lente (via @aaronp613 su X) – dal codice sorgente è possibile apprendere che “l’app Lente è stata aggiornata con nuove funzionalità” e che sono state introdotte alcune precisazioni destinate ai dispositivi sottoposti a controllo parentale (“Potrai utilizzare la lente d’ingrandimento dopo che i tuoi genitori o tutori avranno approvato la tua richiesta”).

(via @aaronp613 su X) – dal codice sorgente è possibile apprendere che “l’app Lente è stata aggiornata con nuove funzionalità” e che sono state introdotte alcune precisazioni destinate ai dispositivi sottoposti a controllo parentale (“Potrai utilizzare la lente d’ingrandimento dopo che i tuoi genitori o tutori avranno approvato la tua richiesta”). Abbinamento via Bluetooth degli accessori Magic (via @aaronp613 su X) – Apple ha fatto sì che iPhone e iPad godano di un trattamento “stile Mac” nell’utilizzo degli accessori Magic (Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard); gli accessori ora si collegheranno all’iPhone in automatico via Bluetooth.

(via @aaronp613 su X) – Apple ha fatto sì che iPhone e iPad godano di un trattamento “stile Mac” nell’utilizzo degli accessori Magic (Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard); gli accessori ora si collegheranno all’iPhone in automatico via Bluetooth. Riepilogo dell’anno 2026 di Apple Books (via @aaronp613 su X) – nonostante manchino ancora molti mesi alla fine del 2026, il colosso di Cupertino si porta avanti e, già con la beta 1 di iOS 26.5, introduce i premi di fine anno.

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Quelle appena discusse sono le novità emerse finora dalle beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 26.5 e iPadOS 26.5 ma, nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità, provvederemo ad aggiornare questo contenuto.

È molto probabile che per questo ciclo qualcosa possa muoversi solo con le prossime beta ma, per una vera rivoluzione, potremmo dovere attendere la WWDC26 e l’annuncio di iOS 27 e tutti gli altri OS 27.