A poco meno di un anno dall’annuncio della passata edizione, Apple ha da poco annunciato ufficialmente le date in cui si svolgerà la WWDC26, l’edizione 2026 della conferenza annuale dedicata agli sviluppatori.

La trentasettesima edizione della conferenza si svolgerà esclusivamente online e sarà gratuita per sviluppatori e sviluppatrici. Il periodo scelto dal colosso di Cupertino è grosso modo lo stesso a cui ci ha sempre abituati: infatti la conferenza si svolgerà dall’8 al 12 giugno 2026. Scopriamo tutti i dettagli ufficiali e proviamo a capire ciò che potremmo aspettarci.

La WWDC26 di Apple inizia a prendere forma

Come anticipato in apertura, abbiamo finalmente le date in cui si terrà l’edizione 2026 della Worldwide Developer Conference, annuale conferenza del colosso di Cupertino dedicata agli sviluppatori giunta alla sua trentasettesima edizione.

La WWDC26 aprirà i battenti (in forma esclusivamente virtuale) in data lunedì 8 giugno 2026 e saluterà tutti venerdì 12 giugno 2026, dopo cinque giorni intensi e ricchi di annunci e iniziative dedicate agli sviluppatori e agli studenti. Di seguito riportiamo le parole di Susan Prescott, vicepresidente di Apple per le relazioni con gli sviluppatori a livello globale:

“La WWDC è uno dei momenti più entusiasmanti per noi di Apple, perché offre alla nostra incredibile community globale di sviluppatori l’opportunità di riunirsi per una settimana elettrizzante all’insegna della tecnologia, dell’innovazione e della collaborazione. Non vediamo l’ora di incontrare molti di voi online e di persona per quello che sarà sicuramente uno dei migliori eventi WWDC di sempre”.

Oltre alla conferenza online, l’8 giugno (giorno di apertura della conferenza), Apple ha in programma un evento in presenza durante il quale sviluppatori, sviluppatrici e studenti (posti limitati) potranno guardare in presenza all’Apple Park sia il keynote che il Platforms State of the Union.

La Swift Student Challenge 2026

Anche quest’anno, come ormai prassi, ci sarà spazio per la Swift Student Challenge, uno dei programmi che punta a supportare la prossima generazioni di sviluppatori, creatori di contenuti e imprenditori.

I candidati di quest’anno verranno informati circa il risultato della candidatura giovedì 27 marzo 2026 e, da allora, i vincitori potranno fare domanda per la partecipazione in presenza all’Apple Park.

Cinquanta vincitori di spicco (Distinguished Winner), premiati per “proposte eccezionali” saranno invitati a Cupertino per vivere un’esperienza di tre giorni all’interno del quartier generale della mela morsicata.

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Cosa possiamo attenderci dalla WWDC26

Come intuibile da quanto scritto poc’anzi, la prossima edizione della conferenza per sviluppatori di Apple sarà occasione di studio, di analisi e di scambio d’idee. D’altronde il nocciolo della questione è proprio l’invito che la mela morsicata rivolge agli sviluppatori che potranno interagire con gli ingegneri e i designer Apple, oltre che tra loro, alla ricerca di nuove concezioni, nuovi spunti e contenuti.

Le novità software che Apple dovrebbe svelare alla conferenza

Senza prenderci in giro, come ogni anno, la parte della conferenza che più interessa a noi comuni mortali, è quella relativa alle novità che il colosso di Cupertino è solito presentare, ovvero le nuove versioni di iOS, iPadOS, watchOS, macOS, tvOS e (da un paio d’anni) visionOS.

Il 2025 è stato l’anno del cambio nella numerazione dei sistemi operativi, tutti uniformati con lo stesso numero che indica l’anno di riferimento (nello specifico, quello in cui coprono più mesi): abbiamo avuto iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe, tvOS 26 e visionOS 26.

I sistemi operativi attesi quest’anno saranno invece quelli della generazione 2026-27 e, di conseguenza, avremo iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27; al termine del keynote di apertura, Apple dovrebbe anche rilasciare le prime versioni beta di tutti i sistemi operativi agli sviluppatori registrati.

Scorrendo il comunicato stampa ufficiale, poi, scopriamo che “la WWDC26 metterà in luce incredibili novità per le piattaforme Apple, tra cui progressi nell’intelligenza artificiale e nuovi entusiasmanti software e strumenti per sviluppatori“.

Presto nuove informazioni sulla WWDC26

Dopo un anno di pausa, dato che il 2025 è stato polarizzato dal Liquid Glass Design, Apple Intelligence dovrebbe quindi tornare a dominare la scena alla WWDC26: sono attese nuove e potenti funzionalità in ambito intelligenza artificiale; lato design, invece, sono attesi principalmente affinamenti.

Almeno per il momento, tutte le ufficialità del caso relative alla WWDC26 si limitano alle date scelte da Apple per l’evento che, come dicevamo, si svolgerà dall’8 al 12 giugno 2026.

Vi invitiamo comunque a continuare a seguirci perché presto giungeranno ulteriori informazioni e, tra qualche settimana, il colosso di Cupertino fornirà il programma dettagliato della conferenza tramite l’app Apple Developer e il sito Web dedicato alla WWDC25.