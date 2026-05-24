L’argomento CPU desktop è più caldo che mai, motivo che ci spinge a portare ai nostri lettori un nuovo e interessante confronto tra processori. La sfida di oggi si svolge tra due modelli che, pur collocandosi in fasce di prezzo non troppo lontane, adottano filosofie completamente differenti. Da una parte troviamo Intel Core Ultra 5 250K Plus, ovvero il “refresh” della famiglia Arrow Lake pensata per offrire un rapporto prestazioni/prezzo molto aggressivo, dall’altra AMD Ryzen 7 9850X3D, attualmente una delle CPU gaming più veloci sul mercato grazie alla tecnologia 3D V-Cache.

Il confronto è particolarmente interessante perché mette di fronte due approcci opposti: Intel punta su un numero elevato di core ibridi e frequenze molto spinte, mentre AMD continua a fare leva sull’efficienza dell’architettura Zen 5 e soprattutto sulla cache 3D che, nei giochi, continua a fare la differenza.

Non si tratta quindi della classica sfida “top di gamma contro top di gamma”, ma di un testa a testa che può aiutare concretamente a capire quale piattaforma abbia più senso in base alle proprie esigenze, che siano gaming competitivo, streaming, editing o produttività generale.

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Intel Core Ultra 5 250K Plus vs AMD Ryzen 7 9850X3D: caratteristiche e funzionalità a confronto

Partendo dalle specifiche tecniche, Intel Core Ultra 5 250K Plus adotta la nuova architettura Arrow Lake-S basata su core Lion Cove e Skymont, offrendo una configurazione da 18 core complessivi suddivisi in 6 Core Performance e 12 Core Efficienti.

Come già visto nella recensione dedicata, Intel ha lavorato soprattutto sull’ottimizzazione della piattaforma, incrementando le frequenze e migliorando la gestione del collegamento D2D interno; riguardo la frequenza Boost, il chip arriva a 5,3 GHz sui P-Core, abbinando ricordiamo 30 MB di Intel Smart Cache.

AMD Ryzen 7 9850X3D invece rappresenta l’evoluzione diretta del già ottimo e lodato Ryzen 7 9800X3D. Il chip mantiene la configurazione a 8 core Zen 5 con SMT attivo per un totale di 16 thread, ma aumenta sensibilmente la frequenza Boost che ora raggiunge i 5,6 GHz; rimane invariata invece la dotazione di cache, con ben 104 MB complessivi grazie alla seconda generazione di 3D V-Cache.

Sul fronte piattaforma, Intel supporta memorie DDR5 fino a 7.200 MT/s native, oltre alle DDR5 CUDIMM ad alta frequenza; AMD invece si ferma ufficialmente a DDR5 5.600 MT/s, anche se le configurazioni EXPO da 6.000 MT/s rappresentano ormai lo standard ideale per i sistemi Zen 5 ad alte prestazioni.

Entrambe le CPU supportano PCI-E 5.0 per GPU e SSD NVMe, integrano una GPU dedicata e puntano molto anche sull’accelerazione AI tramite NPU o motori dedicati.

Scheda tecnica Intel Core Ultra 5 250K Plus

Processo Produttivo TSMC N3B a 3 nanometri

Architettura Lion Cove + Skymont

Core/Thread 18C/18T (6P + 12E)

Intel Smart Cache 30 MB

Frequenza Boost P-Core 5,3 GHz

Frequenza Boost E-Core 4,6 GHz

Supporto DDR5 7.200 MT/s

GPU Integrata Intel Xe Arc

PCI-E 5.0 + Thunderbolt 4/5

TDP (PL1) 125 watt

TDP (PL2) 159 watt

Socket LGA 1851

Prezzo lancio 189 / 199 dollari

Scheda tecnica AMD Ryzen 7 9850X3D

Architettura Zen 5

Nodo produttivo TSMC 4 nanometri

Core/Thread 8/16 con SMT

Frequenza base 4,7 GHz

Frequenza boost 5,6 GHz

Cache totale 104 MB

3D V-Cache 64 MB

TDP 120 watt

Socket AM5

Supporto DDR5 5.600 MT/s nativo, AMD EXPO

PCI-E 5.0 per GPU ed SSD

GPU Integrata Radeon RDNA 2

Piattaforma e metodologia di test

Per questa comparativa abbiamo mantenuto una configurazione hardware di fascia alta, cercando di limitare eventuali colli di bottiglia lato GPU e memoria; ovviamente qui le piattaforme sono leggermente diverse, soprattutto sul versante RAM DDR5, ambito dove Intel può gestire e giovare senza problemi dei moduli CUDIMM ad alta frequenza.

Come visto per il recente testa a testa tra Core Ultra 5 250K Plus e Core Ultra 9 285K, entrambe le CPU vengono testate prima con impostazioni stock, senza overclock manuale o profili avanzati attivati da BIOS (tranne XMP ed EXPO).

Viste le doti del chip Intel nel lavorare fuori specifica, che invece non abbiamo riscontrato sul Ryzen 7 9850X3D (qui l’approfondimento), inseriamo anche questa volta i risultati relativi alle prestazioni del Core Ultra 5 anche in overclock, una pratica che in questo caso non ci ha portato ad alcun compromesso particolare (mentre le prestazioni assolute in caso contrario verrebbero nascoste).

Configurazione di test:

Processori: Intel Core Ultra 5 250K Plus AMD Ryzen 7 9850X3D

Dissipatore CPU: Gigabyte Gaming 360

Schede madri GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS MSI X870E Carbon WiFi

RAM: Intel 48GB Kingston FURY Renegade RGB CUDIMM 8.400 MT/s – Intel XMP 3.0 AMD 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s CL 28 AMD EXPO

Scheda video: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER

Storage SSD: Corsair MP700 PRO XT 2 TB

Sistema operativo: Windows 11 25H2

Software utilizzati:

Test CPU

Cinebench R23 Single/Multi Core

Blender Open Data

V-Ray Benchmark

Geekbench 6 Single/Multi Core

7-Zip Benchmark 32 MB

AIDA64 Extreme Crittografia AES

Test Gaming 1080P Ultra

Final Fantasy XIV

Borderlands 3

CS:GO 2

PRAGMATA

Rainbow Six Extraction

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Mirage

Benchmark CPU: single-core e multi-core

Nei benchmark puramente computazionali emerge subito la differenza di base tra le due CPU. Intel Core Ultra 5 250K Plus sfrutta il maggior numero di core per ottenere ottime prestazioni in multi-thread, risultando molto competitivo in rendering, compressione e carichi produttivi misti.

AMD Ryzen 7 9850X3D però si difende molto bene in single-core grazie alle frequenze elevate e alla latenza ridotta garantita dalla 3D V-Cache; nei workload ottimizzati, che privilegiano pochi thread o applicativi sensibili alla cache, la soluzione AMD riesce spesso a risultare più rapida. Un risultato palese è il test di crittografia AIDA64 che, l’abbiamo già detto, è ottimizzato male per Intel.

Va detto comunque che il Core Ultra 5 250K Plus sorprende considerando il posizionamento di prezzo decisamente inferiore rispetto a molti modelli enthusiast presenti sul mercato. In multi-core batte senza discussioni la proposta AMD, anche pesantemente quando analizziamo i risultati del profilo overclock.

Prestazioni in gaming a 1080P

In ambito gaming la situazione cambia, ma non come molti potrebbero pensare, anzi facciamo delle interessanti scoperte. AMD Ryzen 7 9850X3D è senza dubbio il re del gaming grazie alla superiorità conferita della tecnologia 3D V-Cache; tuttavia, dati alla mano notiamo che con impostazioni stock il processore AMD è davanti in modo importante solo su Final Fantasy XIV (dove Intel rende malissimo) e su Borderlands 3 (circa il 10%), rimenando invece leggermente dietro su Rainbow Six Extraction.

Per il resto, soprattutto quando portiamo il Core Ultra 5 250K Plus a 5,8 GHz, il chip Intel garantisce prestazioni a dir poco notevoli, eguagliando il Ryzen 7 9850X3D praticamente su tutti i titoli tranne che sul solito FF XIV, troppo sensibile a questo punto alla latenza (è anche un titolo vecchiotto).

Temperature e consumi

Dal punto di vista energetico troviamo due approcci differenti ma abbastanza equilibrati. Anche qui però, nonostante AMD Zen 5 sia una delle architetture più efficienti viste finora, il refresh di Arrow Lake in questo caso fa sentire la sua forza, e tranne il test sotto carico in overclock, dove supera il Ryzen di circa 80 watt (battendolo del 50%), riesce a uscire alla pari nel Cinebench, risultando più efficiente nella tornata di gaming.

Considerazioni

Questa sfida tra Intel Core Ultra 5 250K Plus e AMD Ryzen 7 9850X3D, mostra chiaramente come oggi non esista una CPU perfetta per ogni scenario, o quasi. Al termine della prova possiamo dire che questo confronto porta a galla una verità che magari oggi molti ignorano, o meglio, che anche gli esperti di settore tendono ormai a omettere.

È vero, AMD Ryzen 7 9850X3D e la tecnologia 3D V-Cache rimangono probabilmente la scelta migliore per chi vuole ottenere il massimo possibile in gaming, soprattutto con monitor ad alto refresh-rate e configurazioni enthusiast basate su GPU di fascia alta. Ma benchmark alla mano, non possiamo ignorare che il Core Ultra 5 250K Plus offre prestazioni molto simili e in overclock ha potenziale per non far rimpiangere nulla la proposta AMD.

La CPU Arrow Lake convince per equilibrio generale, prestazioni multi-thread molto solide e un prezzo decisamente aggressivo rispetto a quanto offerto. Per chi utilizza il PC sia per giocare che per produttività, streaming o editing, la proposta Intel può risultare addirittura più interessante in termini di rapporto qualità/prezzo.

Sicuramente molto dipende anche dal costo complessivo della piattaforma, incluse schede madri e memorie DDR5, ma una cosa appare chiara, Arrow Lake Plus ha migliorato sensibilmente la competitività Intel nella fascia medio-alta del mercato desktop e anche in gaming.

Rimanendo in ambito piattaforma però, non possiamo neanche qui omettere che il socket LGA 1851 non sarà compatibile con le CPU e schede madri Intel di prossima generazione; se il vostro intento quindi è la longevità o compatibilità futura, AMD AM5 per il momento è da preferire, se invece sapete a priori che non aggiornerete il PC per i prossimo 3-4 anni allora Arrow Lake può fare al caso vostro.

Riguardo i costi in chiusura, attualmente Intel potrebbe essere favorita da un prezzo di listino più aggressivo. Su Amazon ad esempio, Ryzen 7 9850X3D si trova in offerta a 489 euro con un leggero sconto, mentre Intel Core Ultra 5 250K Plus si trova a poco più di 240 euro, addirittura sotto a 225 euro se optate per la variante KF senza GPU Integrata.