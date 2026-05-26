Zepp Health continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, nuovi aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari a marchio Amazfit: nelle ultime ore, una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Balance.

Questo smartwatch, annunciato a settembre 2023, doveva originariamente essere aggiornato fino a settembre 2025, salvo poi ricevere un’estensione del supporto fino a dicembre 2026: ecco, quindi, che il nuovo aggiornamento è utile perché porta al debutto sul dispositivo molte delle potenzialità già presenti sull’erede Balance 2, a partire dal supporto alla metrica BioCharge. Andiamo a scoprire tutte le novità.

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Amazfit Balance riceve un nuovo aggiornamento: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Zepp Health è tornata ad occuparsi dell’Amazfit Balance “originale” e lo ha fatto, seppur a distanza di mesi dal precedente aggiornamento, con un aggiornamento piuttosto corposo che era stato promesso dalla stessa azienda cinese.

Per lo smartwatch, che ha ormai qualche anno sulle spalle (qui il nostro confronto con Balance 2), arriva la nuova versione 3.28.8.1 del software che porta con sé numerose funzionalità: in primis arriva BioCharge (che si appresta a cambiare nome per diventare HybridCharge), funzione che ha debuttato con Balance 2 e sostituisce la vecchia metrica “Readiness” per offrire una valutazione più precisa dell’energia corporea e del recupero.

Un’altra interessante novità è l’aggiunta del supporto a HelioStrap (come cardiofrequenzimetro durante gli allenamenti) e all’accessorio Stryd (permette ai runner di importare dati di corsa più dettagliata) che dona allo smartwatch una marcia in più per quanto concerne gli allenamenti strutturati sulla corsa e una maggiore apertura verso i sensori di terze parti.

L’aggiornamento porta su Amazfit Balance altre novità che lo avvicinano sensibilmente al successore Balance 2: ad esempio, ruotando la corona digitale ora si accede alle notifiche (rotazione in senso orario) o ai comandi rapidi (rotazione in senso antiorario); c’è poi spazio per una serie di ottimizzazioni.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.28.8.1 che è in distribuzione su Amazfit Balance su scala globale tramite un pacchetto da circa 13 MB (via Gadgets & Wearables).

Gentili utenti, Benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit Balance. Dettagli: [Novità] Aggiunta la nuova app BioCharge, che sostituisce l’app Readiness, offrendo una valutazione più accurata del livello di energia corporea e un’esperienza di recupero ottimizzata.

Aggiunta l’interazione con la corona digitale: in modalità Pulsante sul quadrante, ruotare verso l’alto per le Notifiche e verso il basso per il Centro di Controllo.

Aggiunto il supporto per l’utilizzo del cinturino Helio come cardiofrequenzimetro durante gli allenamenti, consentendo di ottenere dati di allenamento più precisi.

Aggiunto il supporto per l’accessorio Stryd, che fornisce dati più completi e accurati dopo la connessione. [Ottimizzazioni] Promemoria attività migliorati e notifiche push anomale risolte quando l’app non era inizializzata.

Punteggio migliorato per i piani di allenamento di corsa di Zepp Coach.

Limite massimo per i modelli di allenamento, ora supporta la creazione di fino a 100 modelli.

Funzionalità di calcolo della cadenza massima e media migliorate per gli allenamenti di corsa su tapis roulant.

Algoritmo del sonno migliorato, con risoluzione di problemi noti in determinati scenari e maggiore precisione.

Interfaccia dell’app Meteo migliorata con l’aggiunta del supporto per la visualizzazione delle condizioni meteorologiche notturne.

Fonti di dati meteo e meccanismi di aggiornamento migliorati per informazioni meteo più accurate e tempestive.

Esperienza utente migliorata per quanto riguarda le mappe.

Risolti problemi con i piani di allenamento anomali di Zepp Coach causati da incongruenze di fuso orario.

Risolti altri problemi noti per migliorare la stabilità e la fluidità generale del sistema.

Come aggiornare Amazfit Balance

Il nuovo aggiornamento software per Amazfit Balance di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).