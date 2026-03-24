A poco meno di una settimana dal rilascio delle Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di iOS 26.4 e iPadOS 26.4, portando su tutti gli iPhone e iPad compatibili il quarto aggiornamento intermedio per i due sistemi operativi di ultima generazione.

Le novità ci sono, certo, ma non sono paragonabili a quelle che il colosso di Cupertino ha portato con il quarto aggiornamento intermedio in passato: a conti fatti, si tratta principalmente di affinamenti e piccole novità. Prima di addentrarci alla scoperta dei dettagli sulle build in distribuzione e su come aggiornare i dispositivi compatibili, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche macOS 26.4 Tahoe, watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4 su tutti i dispositivi compatibili.

iOS 26.4 e iPadOS 26.4 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26.4 e iPadOS 26.4 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019). La versione stabile del quarto aggiornamento intermedio di iOS e iPadOS arriva al culmine di un ciclo di sviluppo che è durato poco più di un mese.

La build che porta con sé iOS 26.4 e iPadOS 26.4 è la 23E246 (sostituisce la 23D8133 rilasciata come versione stabile di iOS 26.3.1 e iPadOS 26.3.1 lo scorso 4 marzo). L’aggiornamento a iOS 26.4 ha un peso di 5,21 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 26.3.1).

Le note di rilascio di iOS 26.4

Delle principali novità di iOS 26.4 (e iPadOS 26.4) ne abbiamo parlato sabato scorso in un articolo dedicato. Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano il quarto aggiornamento intermedio sugli smartphone della Mela morsicata.

Questo aggiornamento introduce la sezione Concerti nell’app Musica e 8 nuove emoji, oltre ad altre funzionalità, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per iPhone. Per informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software di Apple, vai su: https://support.apple.com/100100

Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti (soprattutto con quelli importanti), Apple ha pubblicato il bollettino legato alle importanti novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con iOS 26.4 e iPadOS 26.4 su tutti i dispositivi supportati.

La lista delle vulnerabilità risolte (38 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti, più o meno “profonde”, dell’intero sistema operativo. Per maggiori informazioni trovate qua il bollettino completo sul portale del supporto.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 26.4 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie). La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 26.4 sugli iPad.

Apple ha rilasciato anche iOS e iPadOS 18.7.7

Per coloro che non dispongono di un dispositivo compatibile con iOS 26 e iPadOS 26, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per le versioni precedenti dei due sistemi operativi, ovvero iOS 18 e iPadOS 18.

Per risolvere alcune vulnerabilità lato sicurezza (trovate qui il bollettino coi dettagli sulle 25 CVE risolte) e sistemare alcuni bug, il colosso di Cupertino ha rilasciato i nuovi iOS 18.7.7 e iPadOS 18.7.7 tramite la build 22H333 (che sostituisce la precedente 22H320 rilasciata come versione stabile di iOS 18.7.6 e iPadOS 18.7.6 lo scorso 4 marzo).