C’è un momento preciso in cui capisci che uno strumento ha cambiato il tuo modo di lavorare. Per noi è arrivato durante una presentazione di prodotto trasmessa in streaming in inglese, con il relatore che sparava slide a ritmo sostenuto e noi lì a prendere appunti come ai tempi del liceo. HONOR CHOICE AI Note era attaccato magneticamente al nostro telefono, e mentre la voce scorreva la trascrizione appariva in tempo reale sullo schermo. Alla fine avevamo già un testo strutturato su cui lavorare. Niente più riscritture affannose, niente più buchi di memoria.

HONOR CHOICE AI Note non è un registratore nel senso classico del termine: è una scheda di alluminio spessa 2,89 millimetri e pesante 30 grammi, dotata di due microfoni in silicio e un microfono a conduzione ossea, che si attacca al retro dello smartphone tramite aggancio magnetico o si infila nel portafoglio. Un oggetto che non occupa spazio, non pesa, e che avrete sempre con voi senza nemmeno accorgervene.

Un hardware pensato per sparire

Il design del registratore HONOR è volutamente anonimo nel senso migliore del termine: una card di alluminio nelle dimensioni di 85 × 53 millimetri, così sottile da sembrare quasi una tessera di accesso. L’aggancio magnetico al retro del telefono è solido e immediato, e nella confezione è incluso un anello magnetico per chi ha uno smartphone senza supporto nativo. Si avvia con un pulsante fisico, senza bisogno di sbloccare il telefono o aprire applicazioni: si preme e si registra. È un dettaglio che sembra banale ma che fa tutta la differenza del mondo in quei momenti in cui la conversazione è già iniziata e non c’è tempo per configurare nulla.

La memoria interna da 64 GB garantisce spazio sufficiente per mesi di registrazioni, e il trasferimento verso l’app NebulaRec, disponibile per iOS e Android, avviene tramite Wi-Fi dual band: cinque ore di audio si spostano in circa trenta secondi, un miglioramento significativo rispetto ai sistemi concorrenti che impiegano anche due minuti per la stessa operazione. L’autonomia dichiarata di 24 ore di registrazione continua e la ricarica in cento minuti completano un quadro hardware che non lascia molti appunti da muovere.

Specifiche Dettagli Dimensioni 85 × 53 × 2,89 mm Peso 30 g Microfoni 2× silicio + 1× conduzione ossea Connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band (2,4 e 5 GHz) Memoria 64 GB Batteria 130 mAh Autonomia registrazione Fino a 24 ore Standby Oltre 1 anno Ricarica Wireless o cablata magnetica (100 min) Materiale Lega di alluminio Lingue supportate 133 Trascrizione gratuita 600 minuti al mese App companion NebulaRec (iOS e Android)

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Trascrizione e traduzione, il cuore del dispositivo

Il funzionamento è immediato: si preme il tasto fisico e la registrazione parte. L’intelligenza artificiale trascrive in tempo reale con una precisione dichiarata del 98% in ambienti silenziosi entro cinque metri dalla fonte sonora, e nella nostra esperienza con contenuti in inglese il risultato è stato più che soddisfacente: gli errori erano rari, facilmente individuabili, e il testo era già abbastanza pulito da costituire una base di lavoro solida.

Il supporto per 133 lingue non è un dettaglio di marketing. Nella pratica quotidiana di chi segue lanci internazionali, intervista fonti straniere o partecipa a conference call con brand che comunicano in inglese, in francese o in tedesco, avere un dispositivo che trascrive e traduce in tempo reale senza bisogno di connessione costante è una comodità concreta. Pensate poi, per chi lavora nel nostro campo, poter seguire un evento in cinese e poter avere la traduzione per conoscere dettagli che inevitabilmente andrebbero persi.

La funzione di traduzione integrata converte il parlato in italiano o in qualsiasi altra lingua supportata, e il risultato, pur non essendo perfetto come quello di un traduttore umano, è abbondantemente sufficiente per capire il contenuto di una presentazione, seguire i punti salienti di un briefing o ricostruire una conversazione tecnica avvenuta in un’altra lingua.

Immaginate di seguire una conference call con un brand coreano che presenta i propri prodotti in inglese con forte accento locale: HONOR CHOICE AI Note cattura il parlato, lo trascrive e lo rende leggibile in italiano in pochi secondi. Non è magia, ma è qualcosa di molto vicino all’utilità pratica.

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Mappe mentali e riepiloghi, l’intelligenza artificiale che organizza

La trascrizione è il punto di partenza, non il punto di arrivo. Quello che distingue davvero HONOR CHOICE AI Note dai semplici registratori digitali è la capacità di elaborare il contenuto registrato e trasformarlo in strutture cognitive utili. La funzione di mappa mentale, ad esempio, analizza la trascrizione e costruisce automaticamente una gerarchia visiva di concetti: nodi principali, sottocategorie, relazioni logiche tra i contenuti. Il risultato assomiglia a quello che un bravo giornalista farebbe manualmente dopo un’intervista, organizzando i temi emersi in una struttura che rende immediata la visione d’insieme.

Abbiamo testato questa funzione in modo non convenzionale: seguendo una serie di lezioni tecniche in inglese su YouTube, posizionando il dispositivo vicino all’audio del computer. Al termine di ogni lezione, l’app restituiva non solo la trascrizione integrale ma anche una mappa mentale che rispecchiava fedelmente la struttura argomentativa del video. I concetti principali erano raggruppati attorno ai nodi centrali, le definizioni erano associate ai termini corrispondenti, gli esempi erano collegati alle teorie di riferimento. Per chi lavora con contenuti formativi, segue webinar o partecipa a corsi online, questa funzione vale da sola il prezzo di acquisto.

I riepiloghi automatici completano il quadro: invece di dover rileggere trenta pagine di trascrizione per ritrovare un passaggio specifico, l’app genera un sommario dei punti principali in pochi secondi. In una redazione, dove il tempo tra una notizia e l’altra è spesso misurato in minuti, avere già un riepilogo strutturato su cui lavorare significa poter pubblicare prima e con meno margine di errore.

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Il Q&A sui file audio, l’archivio che risponde

Una delle funzioni più sofisticate, e probabilmente quella che impressiona di più chi la scopre per la prima volta, è la possibilità di fare domande in linguaggio naturale sul contenuto registrato. Una volta che il file è stato elaborato dall’intelligenza artificiale, è possibile chiedere all’app informazioni specifiche: in quale momento si è parlato del prezzo? Cosa ha detto il relatore sulla compatibilità con i sistemi legacy? Qual era la posizione ufficiale del brand sul tema della sostenibilità?

Il sistema analizza la trascrizione e restituisce la risposta contestualizzata, indicando anche il punto temporale corrispondente nell’audio originale. È una funzione che trasforma radicalmente il modo in cui si interagisce con il proprio archivio di registrazioni: non si tratta più di riascoltare tutto dall’inizio o di scorrere una trascrizione alla ricerca di una parola chiave, ma di interrogare il contenuto come se fosse un interlocutore che ricorda tutto. Per chi registra interviste lunghe, sessioni di briefing o presentazioni tecniche dense di dati, il risparmio di tempo è reale e misurabile.

Dall’assemblea condominiale ai podcast tecnici

Abbiamo usato HONOR CHOICE AI Note in contesti molto diversi tra loro, e in ognuno ha trovato il suo spazio. Durante una riunione di condominio, uno di quei contesti in cui ci si ritrova a dover riferire decisioni e richieste a chi non era presente senza avere mai il tempo di scrivere tutto, il dispositivo ha registrato l’intera seduta e ha distinto i diversi interventi grazie alla tecnologia di riconoscimento del voiceprint, che separa e identifica i parlanti etichettandoli nella trascrizione.

A fine serata avevamo un testo ordinato, con i punti salienti già estratti, pronto per essere condiviso con l’inquilino assente. Non una ricostruzione mnemonica affannosa il giorno dopo, ma un documento consultabile. E se considerate che è stata una riunione in cui 7 partecipanti su 8 parlavano in dialetto, risulta ancora più sorprendente la qualità della trascrizione, che pur con qualche inevitabile strafalcione, è risultata precisa in modo impressionante.

Durante una chiamata con un amico che parla prevalentemente in inglese, la trascrizione in tempo reale ha permesso di seguire la conversazione senza dover prendere appunti contemporaneamente, liberando l’attenzione per fare domande più pertinenti. Il riepilogo generato al termine della chiamata era già strutturato per punti d’azione, riducendo il tempo di follow-up.

In un contesto completamente diverso, abbiamo usato il dispositivo per registrare un podcast tecnico in inglese sul futuro dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di estrarne i passaggi più citabili. La funzione Q&A ha permesso di ritrovare in pochi secondi le dichiarazioni specifiche su temi come la regulation europea e il confronto tra modelli proprietari e open source, senza riascoltare un’ora di contenuto.

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Prezzo, autonomia del servizio e qualche considerazione

HONOR CHOICE AI Note è disponibile a 199,90 euro, con 600 minuti mensili di trascrizione gratuita inclusi. Per chi supera quella soglia o vuole funzioni avanzate sono disponibili piani aggiuntivi tramite l’app NebulaRec. Considerando che un’ora di trascrizione professionale affidata a un servizio umano può costare tra i 20 e i 50 euro, il conto torna rapidamente per chi registra con frequenza settimanale.

Vale la pena notare che alcune funzioni, come la trascrizione avanzata e i riepiloghi, dipendono da un servizio cloud: se il modello di abbonamento dovesse cambiare nel tempo, l’utilità del dispositivo potrebbe ridursi alla sola registrazione locale. È un rischio comune a tutti i prodotti di questa categoria, ma vale la pena tenerlo presente quando si valuta l’acquisto.

La precisione del 98% è dichiarata in condizioni di laboratorio controllate: in ambienti rumorosi, con voci sovrapposte o accenti marcati, il risultato può variare. In una riunione condominiale animata, ad esempio, i momenti in cui più persone parlavano contemporaneamente hanno prodotto trascrizioni meno accurate, anche se il riconoscimento del voiceprint ha comunque mantenuto una separazione accettabile degli interventi, riuscendo sempre a separare le parole, anche quando erano parzialmente sovrapposte.

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Considerazioni finali

In un mercato dove i registratori intelligenti tendono a essere ingombranti, costosi o limitati nella gestione multilingua, HONOR CHOICE AI Note si presenta con una proposta difficile da ignorare: fare tutto bene, sparire in tasca e costare meno di duecento euro. Per chi lavora con contenuti audio in più lingue, partecipa a presentazioni internazionali, conduce interviste o semplicemente non vuole perdere nessuna informazione importante nel corso di una giornata densa, è difficile trovare un concorrente altrettanto convincente a questa cifra. Il futuro degli appunti non è uno schermo più grande o una tastiera più silenziosa: è un oggetto da 30 grammi che ascolta, capisce e organizza al posto vostro.

Pro: trascrizione multilingua accurata



mappe mentali e riepiloghi



design e semplicità d'uso Contro: oltre i 600 minuti mensili serve un abbonamento