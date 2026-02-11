Come da previsioni, Apple ha da pochi minuti avviato il rilascio di iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3 Tahoe, watchOS 26.3, tvOS 26.3 e visionOS 26.3, portando su tutti i dispositivi compatibili il terzo aggiornamento intermedio dei sistemi operativi della generazione 2025-26.

Il colosso di Cupertino non ha messo a punto grosse novità durante il ciclo di sviluppo, limitandosi a risolvere alcune criticità, implementando piccole novità qua e là, aggiustando alcuni aspetti legati al DMA nell’Unione Europea e integrando le ultime patch in ambito sicurezza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile di iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3 Tahoe, watchOS 26.3, tvOS 26.3 e visionOS 26.3, corrispondenti al terzo aggiornamento intermedio per tutti i sistemi operativi di ultima generazione.

In attesa che parta il quarto ciclo di sviluppo, designato come il primo vero ciclo di sviluppo successivo rilascio degli OS 26 in grado di portare sostanziali novità su tutti i sistemi operativi (o almeno sulla maggior parte di essi), dobbiamo accontentarci di aggiornamenti che non spostano gli equilibri, configurandosi quasi come aggiornamenti utili per risolvere problematiche, apportare miglioramenti generali e implementare novità in ambito sicurezza.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione dell’ambiente di sviluppo Xcode e nuovi aggiornamenti intermedi per la precedente generazione di iOS/iPadOS e per le due generazioni di macOS precedenti a macOS 26:

Xcode 26.3 tramite la build 17C519 (sostituisce la 17C52 rilasciata come Xcode 26.2 lo scorso 12 dicembre)

tramite la build (sostituisce la 17C52 rilasciata come Xcode 26.2 lo scorso 12 dicembre) iOS 18.7.5 e iPadOS 18.7.5 tramite la build 22H311 (sostituisce la 22H218 rilasciata come versione stabile di iOS/iPadOS 18.7.4 lo scorso 26 gennaio)

e tramite la build (sostituisce la 22H218 rilasciata come versione stabile di iOS/iPadOS 18.7.4 lo scorso 26 gennaio) macOS 15.7.4 Sequoia tramite la build 24G517 (sostituisce la 24G512 rilasciata come Release Candidate 2 di macOS 15.7.3 Sequoia lo scorso 26 gennaio)

tramite la build (sostituisce la 24G512 rilasciata come Release Candidate 2 di macOS 15.7.3 Sequoia lo scorso 26 gennaio) macOS 14.8.4 Sonoma tramite la build 23J319 (sostituisce la 23J314 rilasciata come Release Candidate di macOS 14.8.3 Sonoma lo scorso 26 gennaio).

iPhone e iPad supportati ricevono iOS 26.3 e iPadOS 26.3

Apple ha rilasciato iOS 26.3 e iPadOS 26.3 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).

La build che porta con sé il terzo aggiornamento intermedio è la 23D127 (sostituisce la 23C71 rilasciata come versione stabile di iOS 26.2.1 e iPadOS 26.2.1 lo scorso 26 gennaio). L’aggiornamento a iOS 26.3 ha un peso di 3,81 GB su iPhone 14 Pro (provenendo proprio da iOS 26.2.1).

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti (soprattutto con quelli importanti), Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con iOS 26.3 e iPadOS 26.3 su tutti i dispositivi supportati.

La lista delle vulnerabilità risolte (38 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti, più o meno “profonde”, dell’intero sistema operativo. Per maggiori informazioni trovate qua il bollettino completo sul portale del supporto.

Sui computer Mac arriva macOS 26.3 Tahoe

Apple ha rilasciato anche macOS 26.3 Tahoe, il terzo aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020.

La build che porta con sé il terzo aggiornamento intermedio è la 25D125 (sostituisce la 25C56 rilasciata come versione stabile di macOS 26.2 Tahoe il 12 dicembre scorso). L’aggiornamento a macOS 26.3 Tahoe ha un peso di 13,6 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26.2 Tahoe).

Come su iPhone e iPad, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate anche sui computer Mac con macOS 26.3 Tahoe (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto: la lista delle vulnerabilità risolte (ben 54 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo.

Gli Apple Watch supportati ricevono watchOS 26.3

Arriva la nuova versione di watchOS, ovvero watchOS 26.3, ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 23S620 (sostituisce la 23S314 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.2.1 lo scorso 26 gennaio) che ha un peso di 784 MB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 26.2.1).

Come di consueto, questo aggiornamento si preoccupa di implementare importanti novità sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino diffuso da Apple che parla di 15 CVE risolte).

Apple TV e HomePod ricevono tvOS 26.3 e audioOS 26.3

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo l’aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 26.3 e audioOS 26.3; questa nuova versione di tvOS e audioOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 23K620 (sostituisce la 23K54, rilasciata come versione stabile di tvOS 26.2 e audioOS 26.2 il 12 dicembre scorso).

Trattandosi di un aggiornamento importante, Apple ha svolto il classico lavoro sul fronte della sicurezza, risolvendo svariate vulnerabilità (trovate qua il bollettino completo che parla di 13 CVE risolte).

Apple Vision Pro riceve visionOS 26.3

Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento intermedio anche per visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 26.3 è la 23N620 (sostituisce la precedente 23N301 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.2 lo scorso 12 dicembre).

Anche in questo caso abbiamo svariati miglioramenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino completo che parla di 26 CVE risolte). L’aggiornamento supporta le due generazioni del visore della Mela morsicata.

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Questi nuovi aggiornamenti sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):