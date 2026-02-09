Il momento giusto per acquistare i nuovi Apple AirPods 4 è finalmente arrivato. Dopo mesi dal lancio, il prezzo crolla a una cifra mai vista prima, ben al di sotto della soglia psicologica dei 100€. Grazie a un coupon speciale e a sconti cumulabili, è possibile portarseli a casa a soli 89,13€, un’occasione che definire imperdibile è quasi un eufemismo. Si tratta del modello di quarta generazione, rinnovato nel design e potenziato dal chip H2, che diventa così accessibile a tutti. Analizziamo insieme le caratteristiche di questi auricolari e i dettagli di questa promozione lampo.

Apple AirPods 4: l’audio intelligente del chip H2

Gli auricolari Apple AirPods 4 rappresentano un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, pur mantenendo l’iconico design che li ha resi celebri. Il cuore pulsante di questi auricolari è il chip H2, lo stesso processore che alimenta i modelli Pro. Questa scelta garantisce prestazioni audio di altissimo livello, con una gestione più efficiente dell’energia e una latenza ridotta. Il risultato è un suono più ricco, dettagliato e un’esperienza d’ascolto superiore.

Una delle caratteristiche più apprezzate è l’Audio Spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa, che crea un’esperienza sonora tridimensionale e immersiva. L’audio sembra provenire da ogni direzione, adattandosi ai movimenti del capo per un realismo senza precedenti durante la visione di film o l’ascolto di musica. La vestibilità è stata migliorata per offrire un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate, rendendoli perfetti per l’uso quotidiano.

Dal punto di vista tecnico, gli AirPods 4 offrono:

Chip Apple H2 per un audio ad alta fedeltà.

per un audio ad alta fedeltà. Connettività Bluetooth 5.3 per un collegamento stabile e a basso consumo.

per un collegamento stabile e a basso consumo. Custodia di ricarica con porta USB-C , in linea con i più recenti standard europei e i dispositivi Apple.

, in linea con i più recenti standard europei e i dispositivi Apple. Autonomia fino a 24 ore di ascolto totale con la custodia di ricarica.

con la custodia di ricarica. Resistenza al sudore e all’acqua con certificazione IP54 , ideale per l’attività sportiva.

, ideale per l’attività sportiva. Controlli touch intuitivi per gestire riproduzione, chiamate e volume.

È importante sottolineare che questa versione in offerta è il modello standard, privo della cancellazione attiva del rumore (ANC), una caratteristica riservata ai modelli di fascia superiore. Nonostante ciò, la qualità audio e l’integrazione con l’ecosistema Apple rimangono eccellenti, rendendoli un best-buy a questo prezzo.

Un’offerta da non credere: tutti i dettagli

Questa promozione rende gli Apple AirPods 4 un vero e proprio affare. Il prezzo di listino ufficiale è di 169€, ma grazie a una combinazione di sconti è possibile ottenere un risparmio eccezionale. Il prezzo finale crolla a soli 89,13€, con uno sconto effettivo di quasi il 50% sul prezzo originale. Si tratta di un’opportunità più unica che rara per un prodotto Apple da poco lanciato.

Per ottenere questo prezzo, è necessario seguire alcuni passaggi. L’offerta è disponibile su uno store online specifico e richiede l’applicazione di un codice coupon al momento del checkout. I codici da provare sono ITPP10, PPIT10 o TUTTOA10. È consigliabile provare il primo e, se non dovesse funzionare, procedere con gli altri. Inoltre, pagando con PayPal si ottiene un ulteriore sconto che contribuisce a raggiungere il prezzo finale indicato. L’offerta è a tempo limitato e le scorte sono probabilmente molto ridotte, quindi la rapidità è fondamentale per non farsela sfuggire. Un ulteriore vantaggio per gli iscritti al nostro canale è la possibilità di ottenere un rimborso variabile unendosi al TEAM CashBack di PrezziTech

