A una decina di giorni dal rilascio della Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di macOS 26.2 Tahoe, secondo aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS, su tutti i computer Mac supportati.

Questo aggiornamento, che a differenza di quanto visto in passato non porta con sé grossissime novità ma principalmente affinamenti, affianca altri aggiornamenti in rollout quali iOS e iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e visionOS 26.2 di cui abbiamo parlato in articoli dedicati. Scopriamo tutti i dettagli della nuova versione intermedia di macOS.

Arriva macOS 26.2 Tahoe

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato macOS 26.2 Tahoe su tutti i computer Mac compatibili. Il secondo aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS arriva dopo poco più di un mese dal rilascio del primo aggiornamento intermedio ed è compatibile con tutti i computer Mac a partire dai modelli di fine 2019 e inizio 2020.

La build che porta con sé il secondo aggiornamento intermedio del nuovo macOS è la 25C56 (sostituisce la 25B78 rilasciata come versione stabile di macOS 26.1 Tahoe lo scorso 3 novembre). L’aggiornamento a macOS 26.2 Tahoe ha un peso di 14,77 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 26.1 Tahoe).

Prima di andare oltre, segnaliamo che assieme al primo aggiornamento intermedio per la più recente iterazione di macOS, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per le due precedenti versioni di macOS:

macOS 15.7.3 Sequoia tramite la build 24G419 (sostituisce la 24G325 rilasciata lo scorso 3 novembre come versione stabile di macOS 15.7.2 Sequoia)

(sostituisce la 24G325 rilasciata lo scorso 3 novembre come versione stabile di macOS 15.7.2 Sequoia) macOS 14.8.3 Sonoma tramite la build 23J220 (sostituisce la 23J126 rilasciata lo scorso 3 novembre come versione stabile di macOS 14.8.2 Sonoma).

Le note di rilascio di macOS 26.2 Tahoe

Della più evidente novità di macOS 26.2 Tahoe abbiamo parlato in un articolo dedicato, pubblicato la scorsa domenica. Di seguito, invece, vi proponiamo le note di rilascio che accompagnano il primo aggiornamento intermedio sui computer della Mela morsicata.

Questo aggiornamento include le seguenti funzionalità e miglioramenti: Edge Light L’effetto video Edge Light utilizza il display del Mac per illuminare il tuo viso come una luce ad anello virtuale quando sei in una videochiamata in condizioni di scarsa illuminazione

La larghezza e la temperatura della luce personalizzabili ti consentono di controllare il modo in cui sei illuminato

La funzione di riconoscimento del mouse assicura che la luce si abbassi quando devi accedere al contenuto sottostante

Opzione per accendere automaticamente la luce in situazioni di scarsa illuminazione sui computer Mac introdotta nel 2024 e successivi. Podcast I link ai podcast menzionati ti consentono di visualizzare e seguire altri podcast citati nella puntata che stai ascoltando direttamente dal player e dalla trascrizione. Games I filtri nella libreria di Games ti consentono di trovare titoli in base alla categoria, alle dimensioni e altro ancora.

I banner sui punteggi delle sfide che compaiono mentre giochi forniscono aggiornamenti in tempo reale quando qualcuno supera il tuo punteggio. Questo aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e correzioni di bug: I codici AirDrop offrono un ulteriore livello di verifica quando si utilizza AirDrop con contatti sconosciuti, fornendo un codice sul dispositivo del destinatario che il mittente deve inserire per completare il trasferimento

I link della sezione Apple News nella barra laterale dell’app News offrono una facile navigazione verso argomenti popolari come Sport, Politica, Economia e Cibo

Le tabelle in Freeform possono contenere testo, immagini, documenti e disegni, con celle che si ridimensionano in modo intelligente per adattarsi, dando struttura alla tela infinita

La playlist Brani preferiti appare in Top Picks in Apple Music

Risolto un problema per cui gli album pre-rilascio nella libreria non erano immediatamente riproducibili al momento della loro uscita.

Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con macOS 26.2 Tahoe (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte (ben 48 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo. Ci sono novità lato sicurezza anche per le due versioni meno recenti di macOS: trovate qua il bollettino per macOS 15.7.3 Sequoia e qua il bollettino per macOS 14.8.3 Sonoma.

Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare un nuovo aggiornamento sui computer della Mela morsicata compatibili con la più recente versione del sistema operativo.

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.