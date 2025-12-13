Oltre a macOS 26.2 Tahoe, iOS 26.2 e iPadOS 26.2 di cui vi abbiamo già parlato tramite articoli dedicati, nella serata di ieri Apple ha avviato il rilascio anche di watchOS 26.2, tvOS 26.2 e visionOS 26.2 su tutti i dispositivi compatibili.

Anche per le più recenti iterazioni di watchOS, tvOS e visionOS è tempo del secondo aggiornamento intermedio che si preoccupa principalmente di implementare miglioramenti e correzioni varie ed eventuali, anche in ambito sicurezza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gli Apple Watch supportati ricevono watchOS 26.2

Arriva la nuova versione di watchOS, ovvero watchOS 26.2, ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi) tramite la build 23S303 (sostituisce la 23S37 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.1 lo scorso 3 novembre) che ha un peso di 976 MB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 26.1).

Le note di rilascio evidenziano l’implementazione di miglioramenti sulla qualità del sonno per l’app Sonno (ne abbiamo parlato in questo articolo) e della risoluzione di un bug per l’app Musica. Inoltre, come di consueto, questo aggiornamento si preoccupa di implementare importanti novità sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino diffuso da Apple che parla di 18 CVE risolte).

Apple TV e HomePod ricevono tvOS e audioOS 26.2

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo l’aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 26.2 e audioOS 26.2; questa nuova versione di tvOS e audioOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 23K54 (sostituisce la 23J582, rilasciata come versione stabile di tvOS 26.1 e audioOS 26.1 lo scorso 3 novembre).

Trattandosi di un aggiornamento importante, Apple ha svolto il classico lavoro sul fronte della sicurezza, risolvendo svariate vulnerabilità (trovate qua il bollettino completo che parla di 11 CVE risolte). In questo articolo abbiamo parlato delle novità.

Apple Vision Pro riceve visionOS 26.2

Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento intermedio anche per visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 26.2 è la 23N301 (sostituisce la precedente 23N49 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.1 lo scorso 3 novembre).

Anche in questo caso abbiamo svariati miglioramenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino completo che parla di 21 CVE risolte). L’aggiornamento supporta le due generazioni del visore della Mela morsicata.

Come installare i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Le versioni stabili del secondo aggiornamento intermedio per le più recenti generazioni dei sistemi operativi watchOS, tvOS e visionOS sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per installare uno di questi aggiornamenti è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):

Per aggiornare Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare watchOS 26.2 , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad iOS 26.2 .

è sufficiente aprire l’app presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica. Per potere installare , l’app Watch richiede che sull’iPhone associato sia stato effettuato l’aggiornamento ad . tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare audioOS (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 26.2), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici.

può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu “Sistema“. è possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici. Per aggiornare (il sistema operativo degli HomePod), invece, è sufficiente accedere all’app “Casa” dal vostro iPhone o iPad (già aggiornato a iOS o iPadOS 26.2), effettuare un tap nell’angolo in alto a destra (i tre pallini cerchiati), poi ancora “Impostazioni abitazione > Aggiornamento software“: se fosse segnalato un nuovo aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”. Per questi OS è possibile attivare gli aggiornamenti automatici. Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aggiornare anche visionOS. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”. A questo punto, quando il visore segnalerà la presenza di una nuova build, basterà selezionare “Aggiorna ora”.

In chiusura segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche Xcode 26.2, la nuova versione intermedia dell’ambiente di sviluppo Xcode, tramite la build 17C52 (che sostituisce la precedente build 17B100 rilasciata come versione stabile di Xcode 26.1.1 lo scorso 11 novembre).