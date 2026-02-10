In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11, ma anche per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena da qualche tempo).

Per il sistema operativo più recente del colosso di Redmond arriva il Patch Tuesday di febbraio 2026, consueto aggiornamento mensile mirato principalmente alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi) che risolve anche alcuni bug e (di solito) che implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese precedente tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11: arriva il Patch Tuesday di febbraio 2026

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio del Patch Tuesday di febbraio 2026, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutte le iterazioni di Windows 11 e giunge a ormai quattro mesi dall’avvio del rilascio del più recente Windows 11 25H2.

L’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per quei PC che eseguono la più recente versione 25H2 arriva la build 26200.7840 (codice aggiornamento KB5077181); per coloro che eseguono la precedente versione 24H2 arriva la build 26100.7840 (codice aggiornamento KB5077181); per coloro che eseguono la meno recente versione 23H2 arriva la build 22631.6649 (codice aggiornamento KB5075941).

Le novità sul fronte della sicurezza (febbraio 2026)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di dicembre 2025 non fa eccezione.

Dal bollettino mensile diffuso da Microsoft si può evincere che sono state risolte 60 vulnerabilità (di cui 59 scovate da Microsoft e una scovata da terzi). Di queste, ben sei vengono catalogate come “sfruttate attivamente”:

Le altre novità del Patch Tuesday di febbraio 2026 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di febbraio 2026 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con l’aggiornamento facoltativo del 29 gennaio 2026, rilasciato tramite le build 26200.7705 e 26100.7705 (codice KB5074105) per le versioni 25H2 e 24H2. Per la versione meno recente (23H2) non è stato rilasciato un aggiornamento facoltativo “in anteprima” nel mese di gennaio.

Note di rilascio (per le versioni 25H2 e 24H2): Questo aggiornamento della sicurezza contiene correzioni e miglioramenti della qualità di KB5074109 (rilasciato il 13 gennaio 2026), KB5077744 (rilasiato il 17 gennaio 2026) e KB5078127 (rilasciato il 24 gennaio 2026). Il riepilogo seguente illustra i problemi principali risolti da questo aggiornamento. Sono inoltre incluse nuove funzionalità. Il testo in grassetto racchiuso tra parentesi quadre indica l’elemento o l’area della modifica. [Giochi] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che determina l’idoneità del dispositivo per l’esperienza di gioco a schermo intero.

Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che determina l’idoneità del dispositivo per l’esperienza di gioco a schermo intero. [Rete] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che impediva ad alcuni dispositivi di connettersi a determinate reti Wi-Fi WPA3-Personal. Il problema potrebbe verificarsi dopo l’installazione di KB5074105 .

Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che impediva ad alcuni dispositivi di connettersi a determinate reti Wi-Fi WPA3-Personal. Il problema potrebbe verificarsi dopo l’installazione di KB5074105 . [Avvio protetto] Con questo aggiornamento, gli aggiornamenti qualitativi di Windows includono un ampio set di dati di targeting che identificano i dispositivi e la loro capacità di ricevere nuovi certificati di avvio protetto. I dispositivi riceveranno i nuovi certificati solo dopo aver mostrato un numero sufficiente di segnali di aggiornamento riusciti, il che contribuisce a garantire un’implementazione sicura e graduale. Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Ci sono delle build in distribuzione anche per Windws 10

Windows 10 è ufficialmente uscito di scena il 14 ottobre 2025 ma Microsoft ha offerto agli utenti la possibilità di aggiornarlo gratis ancora per circa un anno grazie al programma Extended Secutity Updates (ESU).

Per coloro che hanno sposato questo programma, continua la distribuzione di aggiornamenti “critici” sulle versioni più recenti di Windows 10 e, come avvenuto già negli ultimi quattro mesi, la storia si ripete anche a febbraio 2026.

Microsoft sta distribendo nuove build per la versione 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) che per la versione 22H2 del sistema operativo: esse sono la 19044.6937 (per la versione 21H2) e la 19045.6937 (per la versione 22H2); in entrambi i casi, il codice aggiornamento è KB5075912 (trovate qua tutti i dettagli).

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: