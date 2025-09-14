Non solo iOS 26 e iPadOS 26: Apple si appresta a rilasciare anche macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e, sebbene non ci riguardi direttamente, visionOS 26 su tutti i dispositivi compatibili.

I sistemi operativi di nuova generazione sono dotati di tantissime novità, estetiche in primis ma non solo: c’è stato anche lo storico cambiamento di numerazione per allinearli tutti alla stessa versione. Per ciascuno di essi, andiamo quindi a fare un recap delle principali novità, a ripassare l’elenco dei dispositivi supportati e a scoprire quando il colosso di Cupertino avvierà la distribuzione.

Cosa c’è da sapere su macOS 26 Tahoe

Per questo nostro recap partiamo da macOS 26 Tahoe, la nuova versione di macOS che sta per arrivare su tutti i computer Mac compatibili portando con sé il nuovo linguaggio di design della Mela morsicata, ovvero il Liquid Glass, e molte altre novità legate ad Apple Intelligence e a miglioramenti per l’interconnettività e interoperabilità con altri dispositivi della Mela morsicata.

Principali novità di macOS 26 Tahoe

Come anticipato poco sopra, macOS 26 Tahoe porta con sé tantissime novità ma qua ci limiteremo a riassumere le principali:

Liquid Glass è la nuova filosofia di design del colosso di Cupertino che si basa su un nuovo “materiale” omonimo, introducendo nuove animazioni, nuove interazioni, nuove icone, giochi di trasparenza, riflessi e rifrazioni per rendere l’esperienza utente più fluida e coerente in tutto l’ecosistema di dispositivi e app.

è la nuova filosofia di design del colosso di Cupertino che si basa su un nuovo “materiale” omonimo, introducendo nuove animazioni, nuove interazioni, nuove icone, giochi di trasparenza, riflessi e rifrazioni per rendere l’esperienza utente più fluida e coerente in tutto l’ecosistema di dispositivi e app. Apple Intelligence introduce nuovi strumenti come la traduzione in tempo reale, potenziamenti per l’app Comandi rapidi e nuovi stili per generare immagini con Image Playground e Genmoji.

introduce nuovi strumenti come la traduzione in tempo reale, potenziamenti per l’app Comandi rapidi e nuovi stili per generare immagini con Image Playground e Genmoji. Continuity migliora l’esperienza d’suo interconnessa e l’interoperabilità con gli altri dispositivi targati Apple; c’è la nuova app Telefono , simile a quella di iOS e potenziata da strumenti come il filtro delle chiamate e l’Assistente d’attesa.

migliora l’esperienza d’suo interconnessa e l’interoperabilità con gli altri dispositivi targati Apple; c’è la nuova app , simile a quella di iOS e potenziata da strumenti come il filtro delle chiamate e l’Assistente d’attesa. In ambito Produttività arrivano un aggiornamento per Spotlight, potenziato per consentire di eseguire svariate azioni senza togliere le mani della tastiera, un nuovo modo per navigare tra le app utilizzate e un maggior numero di automazioni.

Computer Mac compatibili con macOS 26 Tahoe

Non tutti i Mac compatibili con macOS 15 Sequoia lo sono anche con macOS 26 Tahoe: la nuova versione di macOS non supporta più i computer Mac del 2017 e del 2018, con la compatibilità riservata a quelli prodotti a partire dal 2019.

Di seguito riportiamo la lista completa di tutti i Mac compatibili con macOS 26 Tahoe, ricordando che rimane valida la differenziazione tra quelli che supportano le funzioni di Apple Intelligence, riservate ai Mac con Apple Silicon M1 e versioni più recenti.

iMac 2020 e modelli successivi

MacBook Air 2020 e modelli successivi

MacBook Pro 2020 e modelli successivi oltre a: MacBook Pro 16″ del 2019 MacBook Pro 13″ del 2020

Mac Pro 2019 e modelli successivi

Mac mini 2020 e modelli successivi

Mac Studio 2022 e modelli successivi

Cosa c’è da sapere su watchOS 26

A nemmeno una settimana dall’annuncio dei nuovi Apple Watch che compongono la gamma 2025, Apple si appresta (come anticipato) a rilasciare watchOS 26, la nuova iterazione di watchOS che rompe rispetto al passato in termini di numerazione (con la “vecchia” denominazione, avremmo avuto watchOS 12) e in termini di design.

watchOS 26 introduce il nuovo linguaggio di design della Mela morsicata, ovvero il Liquid Glass, accoglie Apple Intelligence per migliorare l’esperienza in allenamento e guadagna altre novità. Scopriamo le principali.

Principali novità di watchOS 26

Come anticipato poco sopra, watchOS 26 si rinnova con tantissime novità ma qua ci limiteremo a riassumere le principali:

Anche in questo caso, il Liquid Glass rivoluziona il design del sistema operativo in tutte le sue parti (widget, suggerimenti della Raccolta smart, notifiche, Centro di Controllo, navigazione, controlli in app), donando agli Apple Watch un look più fresco e fornendo un’esperienza d’uso più espressiva e dinamico.

rivoluziona il design del sistema operativo in tutte le sue parti (widget, suggerimenti della Raccolta smart, notifiche, Centro di Controllo, navigazione, controlli in app), donando agli Apple Watch un look più fresco e fornendo un’esperienza d’uso più espressiva e dinamico. Workout Buddy è la nuova esperienza d’allenamento “motivazionale” potenziata da Apple Intelligence che sbarca sugli Apple Watch per generare informazioni personalizzate per l’utente (in base ai dati degli allenamenti e alla cronologia delle attività) e fornire motivazione durante le sessioni d’allenamento. Inizialmente questa funzione sarà disponibile esclusivamente in lingua inglese.

è la nuova esperienza d’allenamento “motivazionale” potenziata da Apple Intelligence che sbarca sugli Apple Watch per generare informazioni personalizzate per l’utente (in base ai dati degli allenamenti e alla cronologia delle attività) e fornire motivazione durante le sessioni d’allenamento. Inizialmente questa funzione sarà disponibile esclusivamente in lingua inglese. L’app Allenamento viene rivista con un nuovo layout e una nuova esperienza di navigazione per facilitare l’accesso alle funzioni più usate. Include adesso la possibilità di avviare la riproduzione di musica e podcast in parallelo con le sessioni di allenamento.

viene rivista con un nuovo layout e una nuova esperienza di navigazione per facilitare l’accesso alle funzioni più usate. Include adesso la possibilità di avviare la riproduzione di musica e podcast in parallelo con le sessioni di allenamento. La Raccolta smart diventa più proattiva grazie a nuovi algoritmi predittivi che integrano un maggior numero di informazioni contestuali, dati provenienti dai sensori e dati relativi alle abitudini dell’utente.

diventa più proattiva grazie a nuovi algoritmi predittivi che integrano un maggior numero di informazioni contestuali, dati provenienti dai sensori e dati relativi alle abitudini dell’utente. Il nuovo gesto Scatto del polso , disponibile solo sui modelli rilasciati dal 2023 in poi, permette di gestire in maniera più semplice le notifiche e migliora l’uso a una mano dello smartwatch; quando riceviamo una notifica, se non possiamo rispondere subito, una rapida rotazione avanti/indietro del polso permetterà di chiudere la notifica, ignorare chiamate in entrata, silenziare timer e sveglie o tornare al quadrante.

, disponibile solo sui modelli rilasciati dal 2023 in poi, permette di gestire in maniera più semplice le notifiche e migliora l’uso a una mano dello smartwatch; quando riceviamo una notifica, se non possiamo rispondere subito, una rapida rotazione avanti/indietro del polso permetterà di chiudere la notifica, ignorare chiamate in entrata, silenziare timer e sveglie o tornare al quadrante. Qualità del sonno – ne abbiamo parlato in un articolo dedicato, spiegando come funziona e con quali modelli sia compatibile.

Apple Watch compatibili con watchOS 26

Tutti gli Apple Watch compatibili con watchOS 11 sono compatibili anche con la versione 2025/2026 di watchOS. Di seguito riportiamo comunque la lista completa degli Apple Watch compatibili con watchOS 26, recentemente arricchita dai modelli della gamma 2025.

Le funzioni legate ad Apple Intelligence, sono tuttavia limitate agli Apple Watch collegati agli iPhone compatibili con l’IA di Apple, ovvero gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max del 2023 e tutti gli altri modelli lanciati dal 2024 in avanti.

Cosa c’è da sapere su tvOS 26

Anche per tvOS è tempo di aggiornarsi a tvOS 26. La nuova versione del sistema operativo porta il nuovo Liquid Glass, ampiamente discusso nei capitoli precedenti, anche sul grande schermo di casa: il principale obiettivo del redesign è mantenere il focus sul video anche quando avviamo un timer, regoliamo l’audio o impostiamo una scena dal Centro di Controllo. Anche le barre di avanzamento godono del nuovo linguaggio di design.

Altre novità investono l’app Apple TV, riprogettata per includere illustrazioni ispirate alle locandine cinematografiche e mostrare più film e serie, favorendo la scoperta di nuovi titoli. L’app è ora in grado di riattivarsi mostrando il selettore dei profili, eliminando un passaggio finora fondamentale quando cambia il membro della famiglia che accende il set-top-box.

C’è poi spazio per miglioramenti alla funzione Sing su Apple Music (l’iPhone può diventare un microfono) e all’esperienza d’uso di FaceTime (resa più coerente con quella offerta da iOS), oltre che all’aggiunta di nuovi salvaschermo e della possibilità di impostare qualsiasi altoparlante con AirPlay come altoparlante per Apple TV.

Dispositivi compatibili con tvOS 26

Tutti i dispositivi compatibili con il precedente tvOS 18 sono compatibili anche con questa nuova versione 2025/2026 di tvOS. Di seguito riportiamo la lista completa di tutte le Apple TV e gli HomePod compatibili con tvOS 26:

Apple TV HD

Apple TV 4K o modelli successivi

HomePod (prima e seconda generazione)

HomePod mini

Cosa c’è da sapere su visionOS 26

Chiudiamo con visionOS, sistema operativo che sta per aggiornarsi alla versione visionOS 26 sull’unico dispositivo compatibile, ovvero Apple Vision Pro. Sebbene questo dispositivo e il suo sistema operativo non siano ufficialmente disponibili in Italia, procediamo comunque con un breve recap delle novità:

Widget spaziali – possono essere integrati nello spazio dell’utente e restano “fissi” dove vengono posizionati.

– possono essere integrati nello spazio dell’utente e restano “fissi” dove vengono posizionati. Esperienze spaziali condivise – gli utenti possono condividere esperienze spaziali con altri utenti che si trovano nella stessa stanza per guardare un film in 3D, giocare a un gioco spaziale e collaborare a un progetto di lavoro.

– gli utenti possono condividere esperienze spaziali con altri utenti che si trovano nella stessa stanza per guardare un film in 3D, giocare a un gioco spaziale e collaborare a un progetto di lavoro. Scene spaziali – grazie all’intelligenza artificiale generativa e la profondità computazionale, il sistema crea dalle foto alcune scene con diverse prospettive per offrire l’impressione di potere guardare incontro.

Quando avverrà il rollout di macOS 26 Tahoe e degli altri OS 26

Apple ha già da qualche giorno comunicato ufficialmente che macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, alla pari di iOS 26 e iPadOS 26, verranno distribuiti lunedì 15 settembre 2025. Solitamente, i nuovi aggiornamenti del colosso di Cupertino arrivano intorno alle 19:00 (ore italiane).

Per tutti i sistemi operativi di nuova generazione il rilascio avverrà in forma graduale tramite OTA, pertanto non preoccupatevi se in una prima fase il vostro dispositivo (compatibile) non dovesse trovare la nuova versione o dovesse indicarvi tempi biblici per il download dell’aggiornamento.