Come ogni anno, anche in seguito al lancio della gamma iPhone 2025, Apple ha riorganizzato la propria line-up che mantiene alcuni modelli già in commercio salutandone altri per far spazio ai nuovissimi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Andiamo quindi a vedere cosa cambia, quali modelli compongono il listino ufficiale e quali invece salutano la compagnia, parlando di prezzi e disponibilità.

Apple ha riorganizzato la gamma iPhone

Nella serata di ieri, in occasione dell’evento Awe Dropping, Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, mantenendo uno schieramento a quattro punte anche con la gamma iPhone del 2025.

Come anticipato in apertura, il lancio dei nuovi modelli spinge il colosso di Cupertino a riorganizzare il listino, nonché gli iPhone ufficialmente acquistabili dall’Apple Store. Come ogni anno, i modelli che salutano la compagnia sono i Pro della precedente generazione.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max non sono più venduti ufficialmente da Apple, escono di scena per far posto ai nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max, due smartphone profondamente diversi dai predecessori.

I modelli di punta del 2024 sono comunque ancora acquistabili in rete ma dovrete sbrigarvi, specie nel caso in cui siate rimasti delusi dal nuovo design scelto dal colosso di Cupertino: ad esempio, i due modelli risultano ancora disponibili (seppur con disponibilità limitata) su Amazon.

Quali sono i “vecchi” iPhone acquistabili su Apple Store?

Tornando al presente, la gamma iPhone ufficialmente venduta su Apple Store include un totale di sette modelli, con una line-up che spazia da iPhone 16e a iPhone 17 Pro Max. Partiamo con i vecchi modelli rimasti a listino, proponendo colorazioni, tagli di memoria e prezzi per ciascun modello.

iPhone 16e – colorazioni Bianco e Nero Taglio da 128 GB al prezzo di 729 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 859 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.109 euro

– colorazioni Bianco e Nero iPhone 16 – colorazioni Blu oltremare, Verde acqua, Rosa, Bianco, Nero Taglio da 128 GB al prezzo di 879 euro (100 euro in meno rispetto al listino originale) Il taglio da 256 GB non è più ufficialmente disponibile ma si riesce ancora a trovare online (ad esempio su Amazon a 949 euro) Il taglio da 512 GB non è più ufficialmente disponibile ma si riesce ancora a trovare online (ad esempio su Amazon a 1.199 euro)

– colorazioni Blu oltremare, Verde acqua, Rosa, Bianco, Nero iPhone 16 Plus – colorazioni Blu oltremare, Verde acqua, Rosa, Bianco, Nero Taglio da 128 GB al prezzo di 979 euro (150 euro in meno rispetto al listino originale) Taglio da 256 GB al prezzo di 1.109 euro (150 euro in meno rispetto al listino originale) Il taglio da 512 GB non è più ufficialmente disponibile ma si riesce ancora a trovare online (ad esempio su Amazon a 1.299 euro)

– colorazioni Blu oltremare, Verde acqua, Rosa, Bianco, Nero

Gli iPhone 17 saranno pre-ordinabili dal 12 settembre 2025

Per quanto riguarda gli iPhone della gamma 2025, Apple ha già fatto sapere che i pre-ordini partiranno (anche in Italia) alle ore 14:00 di venerdì 12 settembre 2025, mentre la disponibilità effettiva è fissata per venerdì 19 settembre 2025. Ecco il listino prezzi:

iPhone 17 – colorazioni Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero Taglio da 256 GB al prezzo di 979 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.229 euro

– colorazioni Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero iPhone Air – colorazioni Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola e Nero siderale Taglio da 256 GB al prezzo di 1.239 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.489 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 1.739 euro

– colorazioni Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola e Nero siderale iPhone 17 Pro – colorazioni Argento, Arancione cosmico e Blu profondo Taglio da 256 GB al prezzo di 1.339 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.589 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 1.839 euro

– colorazioni Argento, Arancione cosmico e Blu profondo iPhone 17 Pro Max – colorazioni Argento, Arancione cosmico e Blu profondo Taglio da 256 GB al prezzo di 1.489 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.739 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 1.989 euro Taglio da 2 TB al prezzo di 2.489 euro

– colorazioni Argento, Arancione cosmico e Blu profondo

L’evento Awe Dropping di Apple non è però stata l’occasione per conoscere esclusivamente gli iPhone 17: tralasciando quella serie di prodotti “assenti”, nonostante un buon numero di indiscrezioni sostenessero il contrario, il colosso di Cupertino ha presentato ufficialmente tante novità sul fronte dei dispositivi indossabili.

Abbiamo conosciuto le nuove cuffie AirPods Pro 3 con funzioni per la salute e il fitness e ben tre nuovi smartwatch, ovvero Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3, che portano il 5G al polso per la prima volta nella storia del colosso di Cupertino e puntano a migliorare ulteriormente la salute e il benessere degli utenti.