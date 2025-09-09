Si è da poco concluso l’evento Awe Dropping con cui Apple ha ufficialmente presentato la nuova gamma iPhone 17 che, oltre al rinnovato modello base e all’inedito modello Air che ha preso il posto del Plus, propone nuovamente due flagship, iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.

I due smartphone, che differiscono tra loro solo dal punto di vista delle dimensioni (e quindi in tutto ciò che dipende da questo aspetto, come display e batteria), propongono qualcosa di diverso sul fronte del design rompendo quella continuità che, al netto di piccole variazioni di sorta, procedeva intatta ormai da anni, salutano definitivamente il taglio da 128 GB e non propongono prezzi assurdi rispetto alla generazione precedente.

Gli iPhone 17 Pro sono ufficiali

Come anticipato in apertura, Apple ha presentato ufficialmente iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, smartphone della famiglia che rappresenta il fiore all’occhiello della gamma iPhone che ci vengono così presentati da Greg Joswiak, vicepresidente senior della divisione Worldwide Marketing presso Apple:

“iPhone 17 Pro è di gran lunga l’iPhone più potente che abbiamo mai realizzato, con un nuovo, straordinario design riprogettato da cima a fondo per massimizzare le prestazioni e offrire un’enorme autonomia. Con tre fotocamere Fusion da 48 MP, una nuova esperienza con la fotocamera frontale Center Stage e funzionalità video di livello professionale, le opportunità creative sono infinite. iPhone 17 Pro stabilisce un nuovo standard per il settore degli smartphone e rappresenta un importante aggiornamento per i nostri utenti più esigenti.”

Apple è ripartita da un foglio bianco

Nel passaggio dalla gamma iPhone 16 Pro alla gamma iPhone 17 Pro, Apple è ripartita praticamente da zero, optando per un design unibody in alluminio spazzolato (sfruttando una lega di alluminio serie 7000 di livello aerospaziale) e per reingegnerizzare completamente la parte posteriore.

Il plateau, ovvero la sporgenza nella quale è collocato il comparto fotografico, è stato scelto di proposito per creare spazio aggiuntivo per la componentistica interna, in modo da liberare spazio per una batteria più capiente.

Questa implementazione, che pensiona il vecchio modulo fotografico quadrato, ha permesso di stravolgere anche il sistema di antenne: esse sono integrate lungo tutto il perimetro del plateau per migliorare sensibilmente le performance, sia con le reti 5G che con le reti wireless (Bluetooth e Wi-Fi).

Internamente c’è spazio per una camera di vapore (ad acqua deionizzata) che, unita al corpo unibody in alluminio (che permette una migliore dissipazione passiva del calore rispetto al titanio), punta a migliorare la gestione termica generale e garantire che le performance siano ottimali in qualsiasi fase dell’utilizzo.

Display da primo della classe e tripla fotocamera da 48 megapixel

Il display LTPO Super Retina XDR OLED rimane più o meno la stessa unità presente sugli iPhone 16 Pro, con 6,3 pollici di diagonale per il Pro e 6,9 pollici di diagonale per il Pro Max, supporto al ProMotion (refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz) per entrambi, 3.000 nit di luminosità di picco in esterna.

Il pannello è protetto dal vetro Ceramic Shield 2, realizzato da Apple per migliorare la resistenza ai graffi e ridurre i riflessi. Al posteriore, invece, troviamo il Ceramic Shield di prima generazione (che comunque offre una resistenza alle crepe di quattro volte superiore rispetto al vetro usato sui modelli precedenti).

Al posteriore abbiamo il miglior sistema fotografico mai offerto da Apple: il comparto è triplo con tre sensori da 48 megapixel. La vera novità rispetto allo scorso anno è il teleobiettivo periscopico che, riducendo la risoluzione di scatto a 12 megapixel, può spingersi fino allo zoom ottico 8x (equivalente 200 mm); in alternativa, c’è l’opzione di zoom ottico 4x (equivalente 100 mm); lo zoom digitale arriva al 40x.

Tornando all’anteriore, oltre alla sensoristica per il Face ID, nella Dynamic Island debutta la nuova fotocamera frontale da 18 megapixel (con sensore quadrato), dotata della funzionalità Center Stage: essa è in grado di offrire un campo visivo più ampio e una risoluzione maggiore rispetto al passato. Grazie all’intelligenza artificiale, poi, essa è in grado di mantenere tutti i soggetti dell’inquadratura sempre al centro della scena.

Sfruttando la fotocamera frontale, in grado di registrare video fino al 4K HDR, in accoppiata con la fotocamera posteriore, possibile usare Dual Capture: questa funzione permette di inquadrarsi e parlare per documentare ciò che avviene “dietro le quinte”.

A proposito di registrazione video, gli iPhone 17 Pro supportano la registrazione Dolby Vision HDR, i video fino al 4K @ 120 fps, il ProRes Log, ACES e includono tre novità: ProRes RAW Capture (garantire più flessibilità in post-produzione), il supporto a Log 2 e Genlock, una tecnica usata per sincronizzare con precisione i flussi video provenienti tra più fotocamere.

Il cuore pulsante è il nuovissimo A19 Pro tenuto a bada da una camera di vapore

Cuore pulsante dei nuovi iPhone 17 Pro è il chip A19 Pro, lo stesso che ritroviamo su iPhone Air ma in versione più “spinta”: si tratta di un chip realizzato con processo produttivo a 3 nm di terza generazione da TSMC e, in questa configurazione, dispone di una CPU 6-core, di una GPU 6-core e di una NPU 16-core.

La GPU, che include acceleratori neurali integrati in ogni core, una cache più grande e maggiore memoria unificata rispetto a quella disponibile sul “vecchio” A18 Pro, funziona in tandem con la NPU per alimentare i modelli di intelligenza artificiale (anche on device) e migliorare le performance durante le sessioni di gioco. C’è il supporto al ray tracing con accelerazione hardware.

Connettività, batteria e sistema operativo

Come l’intera gamma iPhone del 2025, anche gli iPhone 17 Pro integrano la nuova scheda di rete proprietaria Apple N1: essa abilita il supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, reti Thread (per la domotica); inoltre, migliora le performance e la sicurezza di funzionalità come Hotspot personale e AirDrop.

Troviamo poi NFC, GPS a doppia banda, una porta USB-C con uscita video e il supporto alle reti 5G, disponibili tramite Nano-SIM o eSIM. Su alcuni mercati è disponibile la versione “solo eSIM” che ha permesso al colosso di Cupertino di recuperare ulteriore spazio per la batteria.

A tal proposito, anche se come sempre Apple non dichiara la capacità, iPhone 17 Pro è in grado di offrire un’autonomia fino a 31 ore in riproduzione video, mentre iPhone 17 Pro Max è in grado di spingersi fino a 37 ore nello stesso fondamentale. Lato ricarica, entrambi sono in grado di raggiungere il 50% della carica in 20 minuti con un alimentatore da 40 W (tramite la porta USB-C). C’è il supporto alla ricarica wireless a 25 W, sia tramite MagSafe che con gli accessori Qi2.

Chiude il pacchetto il sistema operativo iOS 26 che integra un nuovo set di funzionalità di Apple Intelligence tra cui rientrano Traduzione Live (per Messaggi, FaceTime e Telefono), novità per Visual Intelligence e tante altre funzionalità.

Accessori dedicati degli iPhone 17 Pro

Come fatto per iPhone 17 e iPhone Air, anche per gli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sono stati ideati alcuni accessori dedicati che puntano a proteggere con stile il dispositivo. In tal senso abbiamo tre differenti cover protettive:

Custodia MagSafe trasparente – è il grande classico, realizzata con un mix di policarbonato e materiali flessibili e dotata di un rivestimento anti-graffio (esterno e interno).

– è il grande classico, realizzata con un mix di policarbonato e materiali flessibili e dotata di un rivestimento anti-graffio (esterno e interno). Custodia MagSafe in silicone – la solita cover in silicone – disponibile in sei colorazioni (Giallo neon, Viola nebbia, Mezzanotte, Arancione, Terracotta, Nero).

– la solita cover in silicone – disponibile in sei colorazioni (Giallo neon, Viola nebbia, Mezzanotte, Arancione, Terracotta, Nero). Custodia MagSafe in tessuto TechWoven – realizzata con un nuovo tessuto tecnico intrecciato (con filati di diversi colori), crea una texture tridimensionale e garantisce resistenza a graffi e macchie – disponibile in cinque colorazioni (Blu, Viola, Terra di Siena, Verde e Nero).

L’ultimo accessorio, comune all’intera gamma iPhone 2025, è la Tracolla, che vuole offrire agli utenti un modo per indossare l’iPhone “a mani libere”. Essa è riciclata con fibre e filati riciclati al 100%, integra magneti e meccanismi scorrevoli in acciaio indossidabile ed è disponibile in 10 colorazioni (Giallo neon, Blu chiaro, Blu, Viola, Terra di Siena, Arancione, Sahara, Verde, Grigio chiaro e Nero).

Specifiche tecniche degli iPhone 17 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche chiave dei nuovi iPhone 17 Pro di Apple.

Dimensioni: 150 x 71,9 x 8,75 mm (Pro) 163,4 x 78 x 8,75 mm (Pro Max)

Peso: 204 grammi (Pro) e 231 grammi (Pro Max)

(Pro) e (Pro Max) Display: LTPO Super Retina XDR OLED , 120 Hz , anti-riflesso 6,3″ con risoluzione 1.206 x 2.622 pixel (Pro) 6,9″ con risoluzione 1.320 x 2.868 pixel (Pro Max)

, , SoC: Apple A19 Pro (3 nm) con CPU 6-core, GPU 6-core e NPU 16-core

(3 nm) con CPU 6-core, GPU 6-core e NPU 16-core Memoria RAM: 12 GB

Spazio di archiviazione: 256/512 GB e 1 TB (entrambi), 2 TB (solo Pro Max)

e (entrambi), (solo Pro Max) Fotocamera posteriore: tripla (48 MP principale + 48 MP ultra-grandangolare + 48 MP teleobiettivo periscopico) con scanner LiDAR

(48 MP principale + 48 MP ultra-grandangolare + 48 MP teleobiettivo periscopico) con scanner Fotocamera anteriore: 18 MP + SL 3D

+ SL 3D Reti mobili e Connettività: 5G (Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , UWB Gen 2 , NFC , GPS (dual-band), USB-C (con USB 3 fino a 10 Gbps e DisplayPort)

(Nano-SIM + eSIM), , , , , (dual-band), (con USB 3 fino a 10 Gbps e DisplayPort) Autenticazione biometrica: Face ID

Autonomia in riproduzione video: fino a 31 ore (Pro) e 37 ore (Pro Max) Ricarica cablata fino a 40 W Ricarica wireless a 25 W (MagSafe o Qi2)

(Pro) e (Pro Max) Sistema operativo: iOS 26

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, vi rimandiamo alle loro schede tecniche complete: modello Pro e modello Pro Max.

Immagini degli iPhone 17 Pro

I due smartphone, come anticipato, differiscono esclusivamente dal punto di vista dimensionale. Entrambi sono disponibili in tre differenti colorazioni, anche se sorprende l’assenza di una finitura nera: abbiamo Argento, Arancione cosmico e Blu profondo.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Disponibilità e prezzi degli iPhone 17 Pro

I nuovi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max saranno disponibili al pre-ordine in Italia dalle ore 14:00 del 12 settembre 2025, mentre la disponibilità effettiva è prevista a partire dal 19 settembre seguente. I due smartphone arrivano in tre diverse finiture (Argento, Arancione cosmico, Blu profondo) e in diversi tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi consigliati:

iPhone 17 Pro Taglio da 256 GB al prezzo di 1.339 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.589 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 1.839 euro



iPhone 17 Pro Max Taglio da 256 GB al prezzo di 1.489 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1.739 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 1.989 euro Taglio da 2 TB al prezzo di 2.489 euro



Alla pari del modello base, anche sui modelli Pro non assistiamo al tanto paventato (dai rumor) aumento dei prezzi di listino: il colosso di Cupertino ha anzi rimosso (da tutta la gamma) il taglio da 128 GB e ha introdotto il costosissimo taglio da 2 TB sul modello Pro Max.

Parlando di prezzi puri, il Pro Max mantiene il listino del predecessore, mentre sul Pro c’è stato un taglio di 30 euro per ogni taglio di memoria. I due modelli ora differiscono tra loro di 150 euro (a parità di taglio di memoria).