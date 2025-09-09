Dopo mesi di speculazioni finalmente ci siamo: Apple ha sfruttato l’evento Awe Dropping per svelare ufficialmente la gamma iPhone 17 che, oltre a offrire il “solito” modello base e i rinnovatissimi modelli Pro e Pro Max, include il nuovissimo iPhone Air.

La new entry della gamma iPhone 2025 va a pensionare il modello Plus, che ha resistito per tre generazioni (a sua volta questo aveva pensionato il modello mini che aveva resistito per sole due generazioni), provando a proporre un dispositivo in grado di stupire con performance di fascia Pro pur badando al concreto e con uno spessore super ridotto che lascia qualche dubbio solo sulle potenzialità in ottica autonomia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusa disponibilità e prezzi per il mercato italiano.

Arriva iPhone Air, l’iPhone più sottile di sempre

Come anticipato in apertura, Apple ha ufficializzato iPhone Air, l’iPhone più sottile di sempre ma al contempo presentato come l’iPhone più resistente di sempre, un dispositivo che viene così presentato da John Ternus, vicepresidente senior della divisione Hardware Engineering presso Apple:

“Il nuovissimo iPhone Air è così potente, eppure incredibilmente sottile e leggero, che devi davvero tenerlo in mano per credere che sia reale. Questo enorme passo avanti nel design e nell’ingegneria è reso possibile solo dall’innovazione Apple, in particolare dal silicio Apple. iPhone Air è un nuovissimo membro della famiglia iPhone che offre funzionalità evolute che i nostri utenti adoreranno, come prestazioni professionali, un versatile sistema di fotocamere Fusion da 48 MP, la nostra innovativa fotocamera frontale Center Stage e un’eccellente autonomia per tutto il giorno, il tutto in un design rivoluzionario che ti dà la sensazione di avere in mano il futuro.”

Design “rivoluzionario” per la Mela morsicata

Apple ha dovuto pensare a qualcosa di “rivoluzionario” rispetto agli iPhone tradizionali e ciò si vede perfettamente in iPhone Air: dalle parti di cupertino hanno re-ingegnerizzato il tutto, optato per un frame in titanio aerospaziale di grado 5, trattato per presentarsi con una finitura lucida a specchio, e per una protezione in Ceramic Shield 2 sul fronte e sul retro. Questo dispositivo è stato testato per resistere alle flessioni e durare nel tempo.

Proprio sul retro, è presente il nuovo plateau, fresato con precisione su entrambi i lati e sporgente dalla scocca. In questa zona sporgente dalla scocca, che all’esterno ospita l’unico sensore fotografico posteriore, un microfono e il flash LED, integra in realtà tutta la componentistica interna. Questo ha permesso ad Apple di creare spazio aggiuntivo per la batteria, componente che rappresenta il potenziale limite più grosso (almeno sulla carta) del dispositivo.

Display e fotocamere

Spostandoci all’anteriore troviamo un pannello LTPO Super Retina XDR OLED da 6,5 pollici con luminosità di picco a 3.000 nit in outdoor (con condizione di luminosità ambientale estrema) e frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 120 Hz: troviamo quindi il supporto al ProMotion e all’Always-on display, fino allo scorso anno peculiarità dei modelli Pro.

Rimanendo all’anteriore, troviamo la Dynamic Island che, oltre alla sensoristica utile per il Face ID, integra una fotocamera frontale da 18 megapixel: il sensore è quadrato, consentendo agli utenti di non ruotare il dispositivo per scattare un selfie in orizzontale. È poi presente la funzionalità Center Stage che, grazie all’intelligenza artificiale, espande automaticamente il campo visivo a seconda della scena inquadrata.

Al posteriore troviamo una singola fotocamera da 48 megapixel (Fusion Main Camera) che vuole offrire agli utenti un buon livello di versatilità, travestendosi da fotocamera “quattro in uno”. Dal punto di vista della registrazione video, c’è il supporto fino al Dolby Vision 4K @ 60 fps con registrazione dell’audio spaziale, la funzionalità Mix Audio, la modalità Azione, la riduzione del rumore del vento e la funzionalità Dual Capture Video che registra contemporaneamente dalla fotocamera frontale e dalla fotocamera posteriore.

SoC, modem e scheda di rete: tutto fatto in casa

Cuore pulsante del nuovo iPhone Air è il SoC Apple A19 Pro nella sua iterazione con CPU a 6-core e GPU a 5-core: si tratta di una “sorpresa”, dato che finora il SoC “Pro” era riservato (appunto) ai modelli Pro, ma fino a un certo punto, dato che per Apple corrisponde a maggiore efficienza (oltre che maggiori performance).

Proprio in quest’ottica, il nuovo membro della gamma iPhone può contare anche su una scheda di rete e su un modem fatti in casa: la prima risponde al nome di Apple N1, scheda che supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e le reti Thread, riduce i consumi e migliora sicurezza e performance.

Il secondo è il modem Apple C1X, evoluzione del C1 che ha debuttato su iPhone 16e e che, stando a quanto dichiarato da Apple, dovrebbe risultare rispetto ad esso 2 volte più veloce (a parità di tecnologia cellulare) e il 30% più parco nei consumi. C’è poi da dire che iPhone Air non dispone del supporto alle SIM fisiche: lo smartphone è disponibile esclusivamente in versione con eSIM.

A chiudere il pacchetto troviamo una batteria ad alta densità alla quale, come anticipato, gli ingegneri della Mela morsicata hanno cercato di assegnare tutto lo spazio a disposizione. Grazie a SoC, scheda di rete e modem realizzati in casa (per essere potenti ed efficienti), il nuovo iPhone Air offre un’autonomia superiore alle 24 ore. Il sistema operativo sarà iOS 26 con la suite completa di funzioni di Apple Intelligence.

Accessori dedicati ad iPhone Air

Come di consueto, anche per iPhone Air arriva una gamma dedicata di accessori, pensati da Apple come dei veri e propri “complementi estetici”, che vanno oltre alla semplice custodia MagSafe, disponibile nelle due colorazioni Brina (trasparente) e Ombra (fumé), e al Bumper, disponibile in quattro colorazioni (Blu chiaro, Sahara, Grigio chiaro e Nero).

C’è poi spazio per la Tracolla, che vuole offrire agli utenti un modo per indossare l’iPhone “a mani libere”. Essa è riciclata con fibre e filati riciclati al 100%, integra magneti e meccanismi scorrevoli in acciaio indossidabile ed è disponibile in 10 colorazioni (Giallo neon, Blu chiaro, Blu, Viola, Terra di Siena, Arancione, Sahara, Verde, Grigio chiaro e Nero).

Infine abbiamo la Batteria MagSafe per iPhone Air, accessorio che si aggancia nella parte posteriore dello smartphone (senza sporgere troppo rispetto al plateau) e che permette sia di ricaricare velocemente il dispositivo quando è scarico, sia di estendere l’autonomia complessiva a 40 ore in riproduzione video.

Specifiche tecniche di iPhone Air

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo iPhone Air di Apple.

Dimensioni: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

x x Peso: 165 grammi

Display: LTPO Super Retina XDR OLED da 6,5 pollici , 1.260 x 2736 pixel , 1-120 Hz , 1.600 nit (HDR)

da , x , , (HDR) SoC: Apple A19 Pro (3 nm) con CPU 6-core, GPU 5-core e NPU 16-core

(3 nm) con CPU 6-core, GPU 5-core e NPU 16-core Memorie: 8 GB (RAM) + 256/512 GB o 1 TB (spazio di archiviazione)

(RAM) + o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: 48 MP grandangolare con sensor-shift OIS

grandangolare con sensor-shift OIS Fotocamera anteriore: 18 MP + SL 3D

+ SL 3D Reti mobili e Connettività: 5G (Dual-eSIM), Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , UWB (Gen 2) , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 2 fino a 480 Mbps)

(Dual-eSIM), , , , , (dual-band), (USB 2 fino a 480 Mbps) Autenticazione biometrica: Face ID

Autonomia: 27 ore (riproduzione video) o 22 ore (riproduzione video in streaming)

(riproduzione video) o (riproduzione video in streaming) Ricarica: cablata fino a 20 W e wireless fino a 20 W (MagSafe e Qi2)

e wireless fino a (MagSafe e Qi2) Sistema operativo: iOS 26

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di iPhone Air, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini di iPhone Air

Disponibilità e prezzi di iPhone Air

Il nuovo iPhone Air sarà disponibile al pre-ordine in Italia dalle ore 14:00 del 12 settembre 2025, con disponibilità effettiva prevista a partire dal 19 settembre seguente. Lo smartphone arriva in quattro diverse finiture (Celeste, Oro chiaro, Bianco nuvola, Nero siderale) e in tre differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi consigliati:

Taglio da 256 GB al prezzo di 1.239 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 1.489 euro

al prezzo di Taglio da 1 TB al prezzo di 1.739 euro

Apple non ha quindi semplicemente sostituito il modello Plus con il modello Air ma ha introdotto qualcosa di completamente nuovo, caratterizzato da ingombri decisamente più ridotti (soprattutto per quanto concerne lo spessore) e performance “intermedie” tra il modello base e il modello Pro: solo il tempo e le prove sul campo ci diranno se la batteria sarà un problema o meno nell’uso quotidiano.