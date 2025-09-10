L’evento Apple “Awe Dropping” ha catalizzato l’attenzione del pubblico con i nuovi iPhone 17, gli AirPods Pro 3, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Series 11 in poco più di un’ora. Novità che sta già polarizzando il discorso online tanto tra il pubblico di appassionati quanto tra quello mainstream.

Tuttavia, accanto agli annunci, pesano anche le assenze, un elenco altrettanto atteso di prodotti e aggiornamenti che non hanno fatto la loro comparsa.

Dalle nuove versioni degli AirTag al prossimo iPad Pro con chip M5, passando per il Vision Pro di seconda generazione, molti rumor sono rimasti senza risposta. Ecco tutto ciò che Apple non ha presentato, ma che potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

AirPods Pro 3 con sensore a infrarossi

Nelle settimane precedenti all’evento, diversi rumor avevano lasciato intendere che Apple stesse preparando non una, ma due versioni degli AirPods Pro 3: quella annunciata ufficialmente e un modello con sensore a infrarossi integrato.

Questa variante avrebbe potuto introdurre funzioni avanzate di rilevamento ambientale o di tracciamento biometrico, ma Apple ha scelto di non parlarne.

Le indiscrezioni restano, e molti analisti suggeriscono che il modello con fotocamera IR possa arrivare nel 2026, magari come aggiornamento intermedio. La decisione di non annunciarlo subito potrebbe avere una logica commerciale: evitare di frenare le vendite della versione standard durante le festività.

AirTag 2, l’erede che non arriva

Gli AirTag sono ormai un accessorio estremamente popolare per chi vuole tenere traccia di chiavi, zaini e oggetti personali. Per mesi si era parlato dell’arrivo imminente di AirTag 2, con un lancio previsto proprio in autunno.

Bloomberg stessa aveva riferito che il nuovo modello era “quasi pronto”, ma al keynote di settembre non c’è stato alcun riferimento.

Resta la possibilità che Apple scelga un annuncio più discreto, magari con un comunicato stampa, oppure un lancio in un secondo evento di ottobre. Se così fosse, la seconda generazione di AirTag potrebbe arrivare entro fine anno con autonomia migliorata, localizzazione più precisa e forse nuove funzioni legate ad Apple Intelligence.

Niente iPad Pro M5

Le voci di corridoio avevano acceso le speranze dei fan: un nuovo iPad Pro con chip M5, presentato esattamente a dieci anni dal debutto della prima versione.

Un’occasione perfetta per celebrare la ricorrenza. Eppure, l’evento “Awe Dropping” ha scelto un’altra direzione. Per ora, quindi, gli utenti dovranno attendere ancora prima di poter mettere le mani sul nuovo tablet di punta di Apple.

Secondo gli analisti, il ritardo potrebbe essere legato alla volontà di allineare il lancio del nuovo iPad a un evento più focalizzato sulla produttività, magari in autunno inoltrato, accanto a nuovi MacBook; una scelta che si allineerebbe con quanto fatto dall’azienda negli scorsi anni che ha sempre preferito dividere gli annunci degli iPhone con quelli di iPad e MacBook.

Vision Pro 2, grande assente di lusso

Il visore Apple Vision Pro è stato uno dei prodotti più discussi degli ultimi anni, e già si parla di una seconda generazione con chip aggiornato. Le indiscrezioni oscillano tra un possibile M4 o addirittura un M5, ma al keynote di settembre non c’è stata alcuna menzione.

Il Vision Pro 2 resta atteso per fine anno, e la sua assenza suggerisce che Apple stia preparando un evento dedicato, forse legato al mondo Mac.

Apple TV 4K con chip A17 Pro

Molti si aspettavano un refresh della Apple TV 4K, questa volta con chip A17 Pro, capace di abilitare nuove funzioni legate ad Apple Intelligence.

Un aggiornamento di questo tipo renderebbe il dispositivo più potente non solo per lo streaming, ma anche per il gaming e per l’integrazione con il resto dell’ecosistema. Tuttavia, il set-top box non è stato menzionato.

La sensazione è che l’annuncio possa arrivare entro la fine del 2025, magari attraverso un lancio più silenzioso rispetto agli eventi principali.

HomePod mini 2

La musica non ha avuto grande spazio nel keynote, nonostante la comparsa dell’HomePod nella scena iniziale del video di presentazione non è stato fatto nessun cenno a un possibile HomePod mini 2, nonostante le voci che lo davano in arrivo entro fine anno.

Per il momento, l’altoparlante smart di Apple resta invariato.

Non è da escludere che il successore arrivi con un restyling e nuove funzioni legate ad Apple Intelligence, ma serve ancora pazienza.

D’altronde proprio settimane fa vi avevamo raccontato del progetto messo in pausa di un HomePod con schermo il cui rilascio è strettamente legato allo sviluppo di Apple Intelligence che, stando alla totale assenza di novità nell’evento di ieri, sembra essere lontano dall’essere pronto.

F1 e i diritti di streaming

Un annuncio curioso che molti si aspettavano, anche se non legato a un dispositivo, riguardava l’acquisizione dei diritti di streaming della Formula 1 da parte di Apple. La trattativa con Liberty Media è ancora in corso e l’amministratore delegato Derek Chang aveva lasciato intendere che un accordo fosse vicino.

L’evento di settembre sarebbe stato un palco perfetto per lanciare una notizia del genere, ma il silenzio lascia pensare che i dettagli non siano ancora definiti. Per ora, gli appassionati di F1 dovranno attendere per sapere se il campionato entrerà a far parte del catalogo Apple TV+.

Niente iPhone 17 Pro nero

Infine, un dettaglio estetico che aveva fatto parlare molto e sta facendo discutere i fan della mela morsicata: l’attesa di un iPhone 17 Pro in versione nera.

Molti utenti si aspettavano l’introduzione di un colore sobrio accanto alle nuove tonalità silver, deep blue e cosmic orange.

Apple ha scelto diversamente, puntando su un look più audace, con il Cosmic Orange che ha sorpreso per la sua vivacità e ha rubato decisamente il palcoscenico.

Una decisione che potrebbe non piacere a chi preferisce tonalità più classiche e Pro, ma che dimostra ancora una volta come Apple voglia mantenere la sua linea estetica sempre riconoscibile.

L’evento “Awe Dropping” ha segnato un passo importante con i nuovi iPhone 17 e gli AirPods Pro 3, ma ha lasciato in sospeso molti degli annunci più attesi. È probabile che alcuni di questi prodotti vengano presentati nei prossimi mesi, magari con eventi dedicati o lanci più silenziosi.

La strategia di Apple sembra sempre più improntata a distribuire le novità nel corso dell’anno con l’obiettivo di mantenere costante l’attenzione del pubblico e degli analisti.