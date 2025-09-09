Nel corso dell’evento che ha visto la presentazione della serie iPhone 17, è stato annunciato Apple Watch Ultra 3, la nuova generazione dello smartwatch più evoluto del colosso di Cupertino. Disegnato con la connettività e sicurezza in mente, il nuovo smartphone integra un sistema di comunicazione satellitare, permettendo agli utenti di inviare messaggi di testi in caso di emergenza, anche in totale assenza di connettività cellulare.

I preordini sono aperti già a partire da oggi ma le vendite inizieranno ufficialmente venerdì 19 settembre. Nell’attesa scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartwatch.

Caratteristiche e novità di Apple Watch 3 Ultra

La terza generazione dello smartwatch di punta di Apple utilizza la tecnologia più evoluta disponibile sul mercato, un pannello OLED di tipo LTPO3 che è il più grande mai montato su un Apple Watch (Apple al momento non ha fornito dettagli sulla diagonale e sulla risoluzione effettiva). Grazie alla nuova tecnologia è stato possibile ridurre le dimensioni delle cornici del 24%, permettendo di mantenere le stesse dimensioni complessive e inserire uno schermo di dimensioni maggiori.

La tecnologia LTPO3 è decisamente più efficiente di quelle precedenti e permette di avere una frequenza di 1Hz anche in modalità always-on, mantenendo però i consumi al minimo. I modelli precedenti aggiornavano lo schermo una volta al minuto, mentre ora è possibile visualizzare anche i secondi o avere watch face che si aggiornano in tempo reale. È stata aggiunta una specifica watch face, grazie a questo schermo, che permette di ottenere una bussola per navigare in tempo reale, utilizzando il ricevitore satellitare.

Nuovo schermo, connettività 5G e una batteria più grande sono gli ingredienti vincenti che hanno consentito di migliorare l’autonomia, che ora raggiunge le 42 ore, così da coprire senza alcun problema anche le giornate più impegnative, con allenamenti e utilizzo più impegnativo. E in Low Battery Mode è possibile raggiungere le 72 ore, o 20 ore con utilizzo continuo del GPS e misurazione del battito cardiaco, così da poterlo utilizzare anche per le ultramaratone. Con 15 minuti di carica, poi, è possibile ottenere fino a 12 ore di autonomia aggiuntiva.

Grazie al 5G e a un piano cellulare, è possibile effettuare e ricevere chiamate, inviare messaggi, ascoltare la propria musica e scaricare nuove app senza dover utilizzare lo smartphone. E nelle aree in cui la ricezione è debole, Apple Watch Ultra 3 utilizza un algoritmo evoluto che attiva entrambi i sistemi di antenna, per incrementare in maniera significativa la potenza del segnale.

Molto importante è la presenza di un sistema di comunicazione satellitare a due vie, che permette di avere sempre una connessione di emergenza anche nei luoghi più sperduti e isolati del mondo. In questo modo è possibile inviare messaggi di testi e condividere la propria posizione, anche in maniera automatica. Quando lo smartwatch rileva un incidente o una caduta seria, e l’utente non risponde, il sistema è in grado di inviare informazioni e luogo ai servizi e contatti di emergenza, a patto di avere una linea visiva diretta con i satelliti.

È inoltre possibile condividere la propria posizione a intervalli di 15 minuti con il servizio FindMy, con la possibilità di ricevere messaggi, emoji e Tapback dai propri amici e familiari connessi. La connettività satellitare viene proposta in automatico quando l’utente si trova in un’area priva di copertura cellulare, e tutti i servizi di comunicazione sono gratuiti per i primi due anni.

Gli Apple Watch sono sempre stati all’avanguardia per quanto riguarda le funzioni dedicate alla salute e questo Wacth 3 Ultra non tradisce certo le aspettative, andando a introdurre una grossa novità. Il nuovo smartwatch è infatti in grado di inviare notifiche in caso di pressione alta cronica, nota come ipertensione, una funzione utile sia per chi è già a conoscenza della propria criticità sia per chi invece ne era ignaro.

L’algoritmo utilizza il lettore ottico che rileva il battito cardiaco per misurare come i vasi sanguigni rispondano al battito del cuore, analizza i dati per 30 giorni e invia una notifica in caso di costanti segnali di ipertensione. In questo modo l’utente può recarsi dal proprio medico per effettuare esami più approfonditi ed eventualmente curare la propria patologia.

Come sempre Apple ha utilizzato un metodo di validazione scientifica per ottenere dati affidabili, con dati raccolti da studi multipli che hanno coinvolto oltre 100.000 partecipanti, con uno studio clinico di validazione basato su oltre 2.000 persone. Apple prevede che questa nuova funzione possa rendere consapevoli della propria malattia oltre un milione di persone solo nel primo anno di utilizzo.

Con WatchOS 26, la cui versione stabile debutterà proprio con i nuovi Apple Watch, gli utenti potranno comprendere meglio la qualità del proprio riposo notturno grazie al nuovo punteggio del sonno, che tiene conto di numerosi fattori. Tra questi la durata, l’orario di addormentamento, i risvegli notturni, il tempo trascorso in ciascuna fase e l’ora di risveglio.

Grazie a queste informazioni l’utente potrà comprendere come migliorare il proprio sonno, ricevendo semplici ma efficaci suggerimenti. I dati del sonno potranno essere visualizzati anche sulla watch face attraverso le complicazioni, così da avere queste informazioni sempre sotto controllo.

Apple Intelligence sarà invece il cuore di Workout Buddy una funzione che debutta su WatchOS26 e che sarà capace di analizzare i dati degli allenamenti dell’utente per inviare messaggi motivazionali personalizzati e parlati nel corso delle sessioni di allenamento, al fine di aiutarlo a migliorare le proprie prestazioni. Inizialmente l’assistente sarà disponibile solamente in lingua inglese e solo su alcuni tipi di allenamento, ma in futuro le cose cambieranno ulteriormente.

Il nuovo layout egli allenamenti permette di personalizzare i dati da visualizzare, tra cui un pacer per impostare il ritmo da seguire, con la possibilità di creare gli allenamenti sull’app Fitness all’interno del proprio iPhone e seguire i dettagli sullo smartwatch. Nella pianificazione degli allenamenti è possibile inserire anche musica e podcast, che partiranno automaticamente all’avvio della sessione, per avere sempre la giusta carica.

Prezzi e disponibilità

Apple Watch 3 Ultra sarà disponibile dal 19 settembre nelle colorazioni Naturale e Nero, sempre in titanio. Decisamente ricca la scelta tra i cinturini, con il cinturino Alpine Loop, Trail Loop e Ocean, disponibili ciascuno in tre colorazioni, e Loop in maglia milanese in titanio.

Per tutti il prezzo è di 909 euro, con il modello in maglia milanese che invece raggiunge i 1.029 euro.