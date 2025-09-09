In occasione dell’evento Awe Dropping, Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 17, la nuova gamma di iPhone che propone come di consueto quattro modelli, suddivisi stavolta in tre famiglie.

Dell’inedito modello Air e dei due modelli Pro ne abbiamo parlato in articoli dedicati ma in questo contenuto ci concentriamo sul modello base della gamma che, pur sembrando praticamente identico al predecessore, gode di miglioramenti su tutta la linea, a partire dal display finalmente a 120 Hz. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi disponibilità e prezzi per il mercato italiano.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

iPhone 17 è ufficiale

Come anticipato in apertura, Apple ha presentato il nuovo iPhone 17, lo smartphone che si pone come modello d’ingresso della gamma 2025, un dispositivo che ci viene così presentato da Kaiann Drance, vicepresidente della divisione Worldwide iPhone Product Marketing presso Apple:

“iPhone 17 è un grande aggiornamento con potenti funzionalità che rendono iPhone ancora più utile nella vita di tutti i giorni, dal display ProMotion più grande e luminoso con una resistenza ai graffi tre volte superiore, alla batteria che dura tutto il giorno con una ricarica più rapida, al chip A19 per prestazioni potenti, un fantastico sistema di fotocamere Dual Fusion da 48 MP e l’innovativa fotocamera frontale Center Stage, la nostra migliore fotocamera frontale di sempre. iPhone 17 è una scelta fantastica per i clienti che cercano le funzionalità più recenti e la certezza di sapere che il loro iPhone è costruito per durare.”

Finalmente un display a 120 Hz

Rispetto al modello di precedente generazione, il nuovo iPhone 17 sposa il design più ottimizzato dei modelli Pro, disponendo di un display Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici con risoluzione 1.206 x 2.622 pixel, refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz (quindi con tecnologia ProMotion e supporto all’Always-on display) e luminosità di picco a 3.000 nit in esterna.

A protezione del display troviamo il vetro Ceramic Shield 2, reso molto più resistente ai graffi e meno affetto dai riflessi. Nella Dynamic Island è ora integrata una fotocamera tutta nuova: parliamo di un sensore da 18 megapixel dotato della funzionalità Center Stage; essa offre un campo visivo più ampio ed è in grado di catturare maggiore dettagli. Nei video, si arriva fino al 4K HDR. Rimane la sensoristica per il Face ID.

Al posteriore troviamo un sistema a doppia fotocamera, con sensore principale da 48 megapixel e sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel. Il sensore principale, riducendo la qualità a 12 megapixel, è in grado di offrire una sorta di zoom ottico 2x. Il nuovo sensore ultra-grandangolare è quattro volte più definito rispetto a quello presente sul predecessore e funge da sensore per gli scatti macro.

Per quanto concerne la registrazione video, iPhone 17 è in grado di spingersi fino al 4K @ 60 fps con Dolby Vision e offre funzionalità creative come la Cinema mode e la Action Mode. L’audio catturato è spaziale e, con Audio Mix, gli utenti possono regolare tutti i parametri della traccia audio in post-produzione. C’è il supporto a foto e video spaziali.

Il chip è il nuovo Apple A19

Il modello base della gamma iPhone 2025 è l’unico a ruotare attorno al nuovo chip Apple A19, realizzato sul processo produttivo a 3 nm di terza generazione (targato TSMC) per offrire performance ed efficienza migliori. In questa declinazione, il SoC integra una CPU a 6-core, una GPU a 5-core e una NPU a 16-core: si tratta di specifiche che aprono le porte al supporto di modelli di intelligenza artificiale on-device.

Grazie all’efficienza del chip e a svariate novità per migliorare l’efficienza energetica di iOS 26, lo smartphone è in grado di offrire un’autonomia superiore al predecessore: si parla di 30 ore in riproduzione video, ben 8 in più rispetto ad iPhone 16. Ci sono buone notizie anche per la ricarica rapida: iPhone 17 può ricaricarsi fino al 50% in 20 minuti grazie al supporto alla ricarica cablata a 40 W; per quanto concerne la ricarica wireless, invece, può spingersi fino a 25 W, sia con gli accessori MagSafe che con gli accessori Qi2.

Dal punto di vista della connettività, lo smartphone risulta completissimo e super efficiente, grazie anche all’integrazione della scheda di rete Apple N1: essa supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e le reti Thread (per la domotica); inoltre, essa migliora le prestazioni complessive, anche sul fronte della sicurezza.

Abbiamo già detto che lo smartphone debutterà con a bordo iOS 26: il sistema operativo integra un nuovo set di funzionalità di Apple Intelligence tra cui rientrano Traduzione Live (per Messaggi, FaceTime e Telefono), novità per Visual Intelligence e tante altre funzionalità.

Accessori dedicati

Ad affiancare iPhone 17, Apple ha presentato (come di consueto), una serie di accessori dedicati. Oltre alla classica custodia MagSafe trasparente, è disponibile una custodia in MagSafe in silicone che arriva in cinque colori (Giallo neon, Blu salmastro, Viola nebbia, Muschio chiaro e Nero).

Quest’ultima può essere abbinata a un nuovo accessorio, ovvero la tracolla, che vuole offrire agli utenti un modo per indossare l’iPhone “a mani libere”. Essa è riciclata con fibre e filati riciclati al 100%, integra magneti e meccanismi soccrevoli in acciaio indossidabile ed è disponibile in 10 colorazioni (Giallo neon, Blu chiaro, Blu, Viola, Terra di Siena, Arancione, Sahara, Verde, Grigio chiaro e Nero).

Specifiche tecniche di iPhone 17

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo iPhone 17 di Apple.

Dimensioni: 149,6 x 71,5 x 7,95 mm

x x Peso: 177 grammi

Display: LTPO Super Retina XDR OLED da 6,3″ (1.206 x 2.622 pixel), 120 Hz , 1.600 nit (HDR)

da (1.206 x 2.622 pixel), , (HDR) SoC: Apple A19 (3 nm) con CPU 6-core, GPU 5-core e NPU 16-core

(3 nm) con CPU 6-core, GPU 5-core e NPU 16-core Memorie: 8 GB (RAM) + 256/512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) + (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (principale da 48 MP + ultra-grandangolare da 48 MP)

(principale da 48 MP + ultra-grandangolare da 48 MP) Fotocamera anteriore: 18 MP + SL 3D

+ SL 3D Reti mobili e Connettività: 5G (Nano-SIM + eSIM), Wi-Fi 6e , Bluetooth 5.4 , UWB (Gen 2) , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 2 a 480 Mbps con DisplayPort)

(Nano-SIM + eSIM), , , , , (dual-band), (USB 2 a 480 Mbps con DisplayPort) Autenticazione biometrica: Face ID

Autonomia: 30 ore (riproduzione video)

(riproduzione video) Ricarica: cablata fino a 40 W , ricarica wireless fino a 25 W (MagSafe e Qi2)

, ricarica wireless fino a (MagSafe e Qi2) Sistema operativo: iOS 26

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di iPhone 17, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini di iPhone 17

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi di iPhone 17

Il nuovo iPhone 17 sarà disponibile al pre-ordine in Italia dalle ore 14:00 del 12 settembre 2025, con disponibilità effettiva prevista a partire dal 19 settembre seguente. Lo smartphone arriva in cinque diverse finiture (Lavanda, Salvia, Azzurro nebbia, Bianco e Nero) e in due differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi consigliati:

Taglio da 256 GB al prezzo di 979 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 1.229 euro

Pre-ordina Apple iPhone 17 su Amazon

Apple ha quindi confermato il modello “base”, donandogli però nuova linfa grazie a vari miglioramenti che puntano a far tacere tutte le critiche subite negli ultimi anni, una su tutte quella relativa al display a 60 Hz. Nonostante tutte le novità, il prezzo è persino più basso rispetto al modello precedente (sparisce il taglio da 128 GB): che sia lui l’iPhone da scegliere nella gamma 2025?