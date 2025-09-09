Apple ha tolto i veli al nuovo Apple Watch SE 3, e la sensazione è quella di trovarsi davanti a un “entry-level” che in realtà profuma di top di gamma. L’azienda di Cupertino ha infatti ripensato la sua proposta più accessibile per chi vuole entrare nel mondo degli smartwatch senza rinunciare alle funzioni chiave che hanno reso celebre l’Apple Watch. Con un prezzo che parte da 279 euro, SE 3 porta con sé una serie di novità che fino a poco tempo fa erano prerogativa dei modelli più costosi: display Always-On, ricarica rapida, chip S10 con Siri on-device e gesture evolute, funzioni salute avanzate e persino connettività 5G.

A colpire è soprattutto la scelta di Apple di spostare l’asticella delle funzionalità “base” verso l’alto; infatti non parliamo più di “un dispositivo di compromesso”, ma un vero e proprio hub personale per la salute, lo sport e la sicurezza.

La nuova generazione integra inoltre watchOS 26, che introduce un design rinnovato, nuove watch face animate con Liquid Glass, il supporto a Workout Buddy alimentato da Apple Intelligence e funzioni intelligenti di traduzione, gestione chiamate e suggerimenti proattivi. Il tutto confezionato in un design che unisce resistenza (vetro 4 volte più resistente) e sostenibilità, grazie all’utilizzo di alluminio e cobalto riciclati e una filiera produttiva alimentata da energia rinnovabile.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Apple Watch SE 3: un entry-level con ambizioni da top di gamma

Con Apple Watch SE 3, Cupertino ridefinisce il concetto di entry-level. Se la prima generazione era una versione semplificata dei modelli più avanzati, SE 3 alza l’asticella, offrendo funzionalità premium senza compromessi su salute, fitness, connettività e sicurezza. Il cuore del dispositivo è il nuovo chip S10, lo stesso dei modelli superiori, che garantisce prestazioni più elevate, consumi ottimizzati e nuove funzioni per la serie SE. Grazie a esso arrivano Siri on-device, i controlli con gesture (double tap e flick del polso), display Always-On e gestione ottimizzata delle chiamate con Isolamento Vocale, rendendo l’esperienza più fluida e intuitiva.

Dal punto di vista estetico, Apple mantiene continuità: SE 3 è disponibile nei formati 40 e 44 mm, con cassa in alluminio riciclato nei colori Mezzanotte e Galassia. Il vetro Ion-X è ora quattro volte più resistente alle crepe rispetto alla generazione precedente. Nonostante l’introduzione dell’Always-On, l’autonomia resta di 18 ore, resa più sfruttabile grazie alla ricarica rapida, che in soli 15 minuti assicura circa 8 ore di utilizzo e in 45 minuti raggiunge l’80%.

La connettività 5G è un ulteriore vantaggio: il nuovo modem è più veloce e più efficiente, consentendo download rapidi di musica, podcast e app, chiamate e messaggi senza iPhone, e accesso costante ai servizi cloud. In scenari di emergenza, la funzione SOS diventa più affidabile.

Novità per salute, fitness e motivazione

Il capitolo salute rimane il cuore pulsante della strategia Apple Watch, e con SE 3 Cupertino compie un salto significativo. La prima novità è il punteggio del sonno, un indicatore che trasforma i dati notturni in un valore chiaro e comprensibile. Basato su linee guida ufficiali (American Academy of Sleep Medicine, National Sleep Foundation, World Sleep Society) e su oltre 5 milioni di notti di dati, il punteggio del sonno considera durata, regolarità, fasi e risvegli, restituendo un quadro sintetico ma dettagliato della qualità del riposo.

A queste funzionalità si aggiunge la notifica di apnea notturna, che sfrutta sensori di movimento e monitoraggio respiratorio per individuare interruzioni anomale del respiro. In caso di pattern costanti indicativi di apnea moderata o grave per più di 30 giorni, l’utente riceve una segnalazione tempestiva, una funzione potenzialmente salvavita. Apple ha inoltre introdotto le stime retrospettive di ovulazione, grazie ai sensori di temperatura al polso, utili a migliorare le previsioni del ciclo mestruale e supportare il benessere femminile. Il sensore di temperatura monitora anche variazioni legate al benessere generale, integrandosi con la rinnovata app Parametri Vitali, che raccoglie dati chiave su salute, battito, attività cardiaca e condizione fisica.

SE 3 non trascura il fitness quotidiano: con l’arrivo di Workout Buddy, un assistente virtuale alimentato da Apple Intelligence, l’orologio analizza dati storici e performance in tempo reale, restituendo feedback vocali personalizzati durante allenamenti di corsa, bici o camminata. L’app Allenamento offre ora viste personalizzabili, sessioni su misura, modalità Pacer e Race Route e integrazione con l’app Fitness su iPhone. Per motivare ulteriormente l’utente, SE 3 associa playlist e podcast al workout, suggerendo brani basati sulle preferenze e sul tipo di allenamento.

Il sistema degli anelli Attività resta centrale: chiudere Movimento, Esercizio e In piedi diventa più coinvolgente grazie a sfide condivise, riepiloghi settimanali e trend a lungo termine, trasformando l’Apple Watch SE 3 in un vero coach digitale, in grado di guidare l’utente verso un benessere completo e misurabile.

Chip S10: Siri on-device, gesture e audio potenziato

Il chip S10 è la vera chiave di volta di Apple Watch SE 3. Non è solo un upgrade di performance, ma un vero e proprio game-changer in termini di funzionalità. Grazie alla potenza del nuovo processore, lo smartwatch guadagna caratteristiche che ne trasformano l’usabilità quotidiana.

Prima fra tutte, Siri on-device. Le richieste che non necessitano di internet (come avviare un workout, impostare un timer o registrare dati sulla salute) vengono elaborate direttamente sull’orologio. Questo comporta risposte più rapide, affidabili e sicure, con un livello di privacy maggiore. Siri può ora accedere ai dati dell’app Salute per rispondere a domande come “quanti passi ho fatto oggi?” o “com’è stata la mia notte di sonno?”.

Il chip abilita anche i nuovi controlli gestuali: il double tap, con cui basta toccare pollice e indice due volte per interagire con notifiche, chiamate o Smart Stack, e il wrist flick, che consente di scartare rapidamente una notifica girando il polso. Piccoli dettagli che migliorano l’ergonomia e l’uso a una mano.

Sul fronte audio, viene anche introdotto l’Isolamento Vocale nelle chiamate, isolando la voce dell’utente dai rumori di fondo, così da garantire conversazioni più chiare anche in ambienti rumorosi. In più, SE 3 è ora in grado di riprodurre musica e podcast direttamente attraverso lo speaker integrato, senza necessariamente utilizzare le cuffie.

L’impressione è che il chip S10 renda SE 3 molto più vicino ai modelli di fascia alta, eliminando differenze che in passato erano marcate.

Apple Watch SE 3: dai bambini alla sostenibilità, passando per watchOS 26

Tra le novità più interessanti di Apple Watch SE 3 c’è una nuova modalità, pensata per i più giovani che non possiedono ancora uno smartphone personale. In questo scenario, SE 3 diventa uno strumento di indipendenza controllata, capace di garantire sicurezza ai genitori e libertà ai bambini. Con questa funzione, l’orologio può essere configurato tramite l’iPhone del genitore, ma dispone di un account Apple e di un numero di telefono dedicati per il bambino. Ciò permette di fare chiamate, inviare messaggi, condividere la posizione tramite Dov’è e accedere a funzioni come la funzione SOS, mentre i genitori mantengono il pieno controllo.

Oltre alla sicurezza, SE 3 offre anche elementi di divertimento e personalizzazione: Memoji, app dedicate, Mappe, Siri e persino transazioni tramite Apple Cash. La modalità “A scuola” limita notifiche e distrazioni durante l’orario scolastico, trasformando l’orologio in uno strumento regolato e sicuro. La scelta di rendere SE 3 più resistente, con vetro Ion-X rinforzato e cassa in alluminio robusto, è strategica per un utilizzo quotidiano da parte dei più piccoli.

Con watchOS 26, l’Apple Watch SE 3 diventa più autonomo e ricco di funzioni. Il nuovo design introduce Liquid Glass, effetti grafici dinamici e quadranti innovativi come Flow ed Exactograph, mentre oltre 20 quadranti esistenti mostrano sempre i secondi con l’Always-On. Lo Smart Stack propone suggerimenti proattivi, notifiche contestuali e azioni utili, mentre app come Note e strumenti come Hold Assist e Call Screening avvicinano SE 3 all’esperienza di un mini-computer da polso.

Non manca l’attenzione alla sostenibilità: SE 3 è il più green della serie SE, con materiali riciclati, packaging in fibra e produzione a energia rinnovabile. Un dispositivo pensato per durare, riparabile e aggiornabile, in linea con la strategia Apple 2030 per la neutralità carbonica.

Prezzi e disponibilità di Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3 può essere pre-ordinato da subito sul sito ufficiale, con disponibilità effettiva nei negozi a partire da venerdì 19 settembre.

In Italia, il prezzo parte da 279 euro per la versione da 40 mm e 309 euro per la versione da 44 mm, entrambe con cassa in alluminio disponibile nei colori Mezzanotte e Galassia. Il design include un display edge-to-edge con angoli arrotondati, Digital Crown, piccolo foro del microfono e tasto laterale a filo, oltre alla possibilità (come di consueto) di abbinarlo a vari cinturini.