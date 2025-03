Secondo le ultime informazioni fornite dall’autorevole analista Ming-Chi Kuo, Apple ha deciso di posticipare il lancio del suo nuovo dispositivo per la casa intelligente, provvisoriamente chiamato “HomePad“, oltre la data del WWDC 2025. La decisione, inizialmente attribuita solo a problematiche legate allo sviluppo delle nuove funzionalità di Siri, sembra essere motivata anche dalla necessità di garantire una perfetta coerenza con il nuovo design di iOS 19.

Rimandato il lancio di HomePad, il nuovo dispositivo intelligente di Apple

Il dispositivo, che rappresenterebbe una significativa evoluzione della linea HomePod grazie all’integrazione di un display, era originariamente previsto per il primo trimestre del 2025. Kuo aveva già anticipato lo scorso dicembre possibili ritardi nella produzione di massa, spostando le previsioni al terzo trimestre dell’anno. Mentre inizialmente Mark Gurman di Bloomberg continuava a sostenere un lancio a marzo, ora sembra che i tempi si siano effettivamente allungati.

La questione non riguarda solamente lo sviluppo delle funzionalità di intelligenza artificiale di Siri, precedentemente previste per iOS 18.4 e ora rimandate a data da destinarsi nel corso del prossimo anno. Il nuovo HomePad dovrà integrarsi perfettamente nell’ecosistema Apple, e questo significa adottare lo stesso linguaggio di design che caratterizzerà iOS 19 e gli altri sistemi operativi dell’azienda.

È interessante notare come questa decisione possa essere interpretata in due modi diversi. Da un lato, potrebbe sembrare eccessivamente cauta, considerando che il lancio anticipato di un nuovo design attraverso HomePad avrebbe potuto generare interesse e anticipare le novità in arrivo su iOS. Dall’altro, è possibile che Apple preveda modifiche significative all’interfaccia durante la fase beta estiva e preferisca evitare costose revisioni del design di homeOS dopo il lancio del prodotto.

La strategia di Apple sembra quindi orientata a garantire un’esperienza utente uniforme e coerente su tutti i suoi dispositivi, anche a costo di ritardare il lancio di un prodotto molto atteso. Questa scelta, seppur frustrante per chi attendeva il nuovo HomePad, riflette l’attenzione dell’azienda per i dettagli e la volontà di mantenere elevati standard qualitativi nell’integrazione tra hardware e software. Nel frattempo, restiamo in attesa di ulteriori novità.