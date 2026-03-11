Nonostante la competizione in campo CPU consumer sia nettamente più agguerrita rispetto a cinque fa, per intenderci quando è entrata in campo Apple con la serie M1, seguita a breve distanza da Qualcomm con Snapdragon X e tutte le varie declinazioni, quando parliamo di processori per computer desktop, build da gaming e più in generale di PC DIY (Do it Yourself, o Fai da Te), i nomi che prendiamo in considerazione sono sempre due: AMD e Intel.

Preferenze a parte, che possono essere dettate da simpatie, o più semplicemente da prestazioni, tecnologie e prezzi, avendo giù una guida dedicata ai processori AMD, in questa occasione vogliamo darvi qualche dritta sui migliori processori Intel. Come di consueto, faremo prima una breve panoramica, cercando di offrire qualche suggerimento a tutti quegli utenti che sono in procinto di aggiornare la propria build o di assemblare un nuovo PC completamente da zero, basato ovviamente su tecnologia Intel.

Caratteristiche della gamma di processori desktop Intel

Questa guida all’acquisto sui migliori processori desktop Intel arriva in un momento dove la competizione con AMD è ai massimi storici. Ci sono diverse novità all’orizzonte, ma da prassi andremo a ragionare su prodotti già annunciati e disponibili sul mercato al dettaglio. Al pari di quanto vediamo con AMD, attiva a oggi con due piattaforme e socket principali (AM4 e AM5), anche le soluzioni desktop Intel presenti sul mercato sono diverse, tuttavia in questo caso prenderemo in esame solo i socket più recenti, ovvero LGA 1700 ed LGA 1851.

Il primo, LGA 1700, “racchiude” e supporta sostanzialmente i processori Intel Core 12a, 13a e 14a gen, abbinandoci schede madri basate su chipset serie Intel 600 e 700 (vedi Z690/Z790); di questi prenderemo in esame le soluzioni più moderne Raptor Lake Refresh (Core 14a gen), oramai “fuori pericolo” con le patch rilasciate dal produttore inseguito a problematiche legate alla stabilità.

Il socket LGA 1851 invece è il più recente di Intel e, in coppia con le schede madri basate su chipset della gamma 800, supporta le CPU Arrow Lake, meglio note come Core Ultra 200S, appena aggiornate tra l’altro con ulteriori modelli della serie Core Ultra 200S Plus. Ne consegue, e lo diciamo solo per i meno esperti (o attenti), che le due piattaforme non sono compatibili già a livello fisico.

Differenze tra Intel Raptor Lake e Intel Arrow Lake

Prima di passare ai nostri consigli per gli acquisti, troviamo corretto e utile fare un confronto veloce (e generico) tra i prodotti che troverete nella guida, ossia i processori Intel Core 14a gen e Intel Core Ultra 200. Intanto ricordiamo che con i nuovi Arrow Lake sparisce l’approccio monolitico al chip in favore di un design multi-chip (multi-tile) che vede l’integrazione in un singolo package (3D) delle componenti CPU, iGPU e I/O.

L’architettura rimane ibrida con un utilizzo misto di P-Core ed E-Core, tuttavia i Core Ultra 200 sono dotati anche di una NPU (entry-level) e una GPU integrata più potente rispetto ad Raptor Lake. Grazie a questi cambiamenti, abbiamo verificato sul campo che i Core Ultra 200 sono nettamente più efficienti rispetto a Raptor Lake, consumano e scaldano meno, il tutto però anche con una riduzione delle frequenze Boost.

Sui Core 14a gen si arriva anche a 6 GHz (vedi Core i9-14900K), mentre per Arrow Lake il massimo è 5,7 GHz (Core Ultra 9 285K). Anche se il divario prestazionale è diminuito dopo le patch citate sopra per Raptor Lake, è noto anche che i Core 14a gen vanno leggermente meglio nei giochi ad alto frame-rate, ma secondo l’azienda le varianti Core Ultra 200S Plus più recenti riescono a colmare definitivamente tale divario.

I tratti comuni delle due piattaforme sono invece: supporto DDR5, PCI-E 5.0, Thunderbolt e connettività di rete di ultima generazione. In realtà Raptor Lake pervede il doppio supporto DDR4/DDR5, che non è poco, mentre le soluzioni Arrow Lake (Core Ultra 200) su chipset serie 800 possono contare su un supporto PCI-E 5.0 migliorato, così come memorie DDR5 più spinte anche di tipo CUDIMM.

Migliori CPU Intel economiche

Nella fascia bassa del mercato desktop Intel vanta diverse proposte. Possiamo optare sia per soluzioni Raptor Lake che Arrow Lake (meno numerose però), processori quasi sempre molto spinti in frequenza che possono andare bene sia per PC destinati all'uso quotidiano che per giocare senza particolari pretese.

Intel Core i3-13100F - 4C/8T (4P) - LGA 1700 - 4,5 GHz

L'Intel Core i3-13100F è un quad-core puro che sfrutta l'architettura Raptor Lake su nodo Intel 7, supportando tra l'altro la tecnologia Hyper-Threading. Ottimo per chi vuole mettere in piedi una configurazione gaming senza troppe pretese ma con prestazioni decenti, è un chip sprovvisto di GPU Integrata come tutti quelli della serie F. La frequenza base è di 3,4 GHz con Boost sino a 4,5 GHz, non manca il doppio supporto DDR4/DDR5, sempre su socket LGA 1700 e un TDp di 65 watt.

Intel Core i3-14100F - 4C/8T (4P) - LGA 1700 - 4,7 GHz

Intel Core i3-14100F è un processore desktop 14a gen per gaming entry‑level e PC da ufficio scattanti. Con 4 core/8 thread e boost fino a 4,7 GHz, offre reattività solida nelle attività quotidiane. L’assenza di grafica integrata (“F”) richiede una GPU dedicata, in cambio di un prezzo competitivo. Una scelta consapevole riduce colli di bottiglia e massimizza il budget.

Intel Core i5-12400F - 6C/12T (6P) - LGA 1700 - 4,4 GHz

Intel Core i5-12400F LGA1700 (vassoio) è un processore per PC da gioco e produttività. Offre 6 core/12 thread senza E‑core e boost fino a 4,40 GHz, con 18 MB di Smart Cache. Una scelta consapevole aiuta a bilanciare prestazioni e budget; la versione tray non include dissipatore. Compatibile con piattaforme LGA1700 serie 600/700.

Intel Core Ultra 5 225F - 10C/10T (6P+4E) - LGA 1851 - 4,9 GHz

Intel Core Ultra 5 225F è un processore desktop per piattaforma LGA 1851 indicato per build gaming e creator. Offre 10 core (6P+4E) senza Hyper‑Threading, boost fino a 4,9 GHz e 20 MB di Smart Cache. Una scelta consapevole aiuta a bilanciare prestazioni e budget: questo modello supporta DDR5 fino a 6400 MT/s e integra NPU Intel AI Boost (13 TOPS, 19 TOPS complessivi).

Migliori CPU Intel fascia media

Nella fascia media iniziamo a reperire già diverse CPU valide, non solo per giocare ma anche per il multi-threading e la produttività. Complice la concorrenza agguerrita di AMD, i prezzi in questo segmento di mercato per i processori Intel sono scensi, permettendo di fare quasi sempre un buon affare.

Intel Core i5-14400F - 10C/16T (6P+4E) - LGA 1700 - 4,7 GHz

Intel Core i5-14400F è un processore desktop per gaming e produttività. Usa architettura ibrida con 10 core (6P+4E) e 16 thread e raggiunge fino a 4,7 GHz, mantenendo compatibilità LGA1700. Scelta informata perché combina prestazioni e piattaforma flessibile, con memoria DDR4-3200 o DDR5-4800.

Caratteristiche chiave: P-core 2,5/4,7 GHz ed E-core 1,8/3,5 GHz; per carichi prolungati usa un dissipatore adeguato. PBP 65 W e MTP 148 W: scegli scheda madre con VRM solido. Memoria DDR4-3200 o DDR5-4800; con DDR5 ottieni throughput più elevato. Linee CPU: PCIe 5.0 x16 per GPU e PCIe 4.0 x4 per NVMe; il suffisso “F” richiede una scheda video dedicata.

Intel Core Ultra 5 245K - 14C/14T (6P+8E) - LGA 1851 - 5,2 GHz

L’Intel Core Ultra 5 245K è il nuovo punto di riferimento nella fascia media desktop per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. Con 14 core totali, 6 Performance core e 8 Efficient core, e una frequenza massima di 5,2 GHz, offre potenza più che sufficiente per gaming, produttività e utilizzo quotidiano avanzato. Basato sulla nuova piattaforma LGA1851 e con un TDP di 125W, è una CPU moderna, versatile e pronta a sfruttare al meglio le tecnologie di ultima generazione.

Intel Core Ultra 5 235 - 14C/14T (6P+8E) - LGA 1851 - 5 GHz

Intel Core Ultra 5 235 è un desktop Arrow Lake pensato per build versatili. Una scelta informata evita colli di bottiglia con GPU e RAM. Qui spiccano il design ibrido 14 core (6P+8E) e il turbo fino a 5,0 GHz, adatti a gaming 1080p, lavoro leggero e multitasking.

Con potenza di base 65 W e picco 121 W, abbina un dissipatore adeguato e un case ben ventilato. Su socket LGA1851 offre 24 linee PCIe 5.0/4.0 per GPU e SSD: opta per motherboard aggiornata. Supporta DDR5 fino a 6400 MT/s (dual‑channel, fino a 256 GB, ECC): prediligi kit 6000–6400 per stabilità. Integra grafica Intel (3 Xe core) e NPU da 13 TOPS: utili per usi d’emergenza e accelerazioni AI; aggiorna driver per sfruttarle.

Intel Core i5-14600K - 14C/20T (6P+8E) - 5,3 GHz

Intel Core i5-14600K è il processore più economico della serie Core 14a gen con moltiplicatore di clock e TDP sbloccati. Offre un totale di 14 core, 6 P-Core e 8 E-Core mentre la frequenza Boost può arrivare a 5,3 GHz, rendendolo un'opzione molto valida per il gaming ma anche per lavori di produttività non troppo impegnativi. Con un MTP di 181 watt consuma molto meno dei modelli Core i7 e Core i9, risultando più semplice da gestire a livello termico, pur mantenendo ottime doti di overclock.

Intel Core Ultra 7 265K - 20C/20T (8P+12E) - LGA 1851 - 5,5 GHz

Il processore Intel Core Ultra 7 265K è un tecnologicamente avanzato ed è adatto per l'uso in ambito gaming e per attività che richiedono alte prestazioni di produttività. Ci sono ben 20 core divisi in 8 P core e 12 E core, c'è anche una piccola NPU interna per il mondo AI. Scalda poco, consuma il giusto circa 125 W. La sua compatibilità è garantita con schede madri con socket LGA1851.

Migliori CPU Intel fascia alta

La fascia alta nel settore CPU consumer è leggermente cambiata rispetto a qualche anno fa. Sono spariti i modelli Core X per il settore HEDT, ma la sfida con AMD al momento si svolge più o meno sullo stesso livello. Qui dominano soprattutto i modelli Core i9 e Core Ultra 9, con le varianti più spinte della gamma Core 7, sempre meno staccati nel catalogo Intel rispetto ai prodotti flagship.

Intel Core i7-14700K - 20C/28T (8P+12E) - LGA 1700 - 5,5 GHz

Il nuovo Core i7-14700K è sicuramente tra i processori più interessanti della serie Core 14a gen. Rispetto al suo predecessore, Core i7-13700K, offre un maggior numero di core, integrando 8 P-Core e ben 12 E-Core, garantendo tra l'altro frequenze Boost più spinte che raggiungono i 5,6 GHz. I valori di TDP e MTP sono uguali al top di gamma Core i9-14900K, caratteristica che lo posiziona molto vicino al fratello maggiore per gestione termica e consumi.

Intel Core i9-14900K - 24C/32T (8P+16E) - LGA 1700 - 6,0 GHz

Il nuovo top Intel nel settore consumer è la 14gen del Core i9, per la precisione la sigla è Core i9-14900K. Il suo prezzo di listino è alto ma è per chi vuole le ultime novità di casa Intel con 24 core e 32 thread con P core e E core, frequenza di base da 3.2 GHz fino a 6 GHz in Turbo con la tecnologia Intel Thermal Velocity Boost, TDP 253 W. Richiesta una scheda madre LGA 1700 ed un dissipatore di livello per supportarlo a dovere.

Intel Core Ultra 9 285K - 24C/24T (8P+16E) - LGA 1851 - 5,7 GHz

L’Intel Core Ultra 9 285K è un processore desktop di fascia alta pensato per chi cerca il massimo senza compromessi. Con 24 core totali, suddivisi in 8 Performance-core e 16 Efficient-core, raggiunge una frequenza massima di 5,7 GHz ed è progettato per la nuova piattaforma LGA1851. Con un TDP di 125W, è una CPU pensata per gestire senza difficoltà carichi complessi come gaming ad alte prestazioni, produzione multimediale avanzata e workload intensivi. Potente, moderno e pronto per i sistemi di nuova generazione con anche una NPU interna

Migliori CPU Intel in assoluto

Se non avete trovato il prodotto che cercavate in questa guida ai processori Intel, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori processori che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle CPU, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il processore si cui avevate puntato da tempo.

Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti. In chiusura vi ricordiamo anche che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Se invece siete alla ricerca di un consiglio rapido, netto e deciso, ecco le migliori CPU Intel in assoluto da prendere in considerazione: