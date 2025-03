Oltre a macOS 15.4 Sequoia, iOS 18.4 e iPadOS 18.4, Apple ha avviato il rilascio di watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 su tutti i dispositivi compatibili.

Con il quarto aggiornamento intermedio per questi sistemi operativi di ultima generazione, il colosso di Cupertino non ha arricchito watchOS e tvOS con grosse novità ma ha portato Apple Intelligence anche sul sistema operativo visionOS. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gli Apple Watch ricevono watchOS 11.4

La più recente versione di watchOS riceve il quarto aggiornamento intermedio, con watchOS 11.4 ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 6 in poi).

La nuova build in distribuzione sul canale stabile è la 22T251 (sostituisce la 22S560 rilasciata come versione stabile di watchOS 11.3.1 lo scorso 10 febbraio): l’aggiornamento ha un peso di 392 MB su Apple Watch Series 10 (provenendo da watchOS 11.3.1).

Le note di rilascio

Nonostante rispetto al precedente aggiornamento intermedio sia cambiata la prima lettera (terza cifra del codice) della build, watchOS 11.4 non porta grandissime novità sugli Apple Watch compatibili.

Questo aggiornamento include nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug, tra cui: I robot aspirapolvere compatibili con Matter possono essere aggiunti all’app Casa e utilizzati nelle scene, nelle automazioni, o semplicemente dicendo “Siri, pulisci il soggiorno”.

Un’opzione per consentire alla sveglia di risveglio del sonno di interrompere la Modalità Silenziosa.

Un problema in cui la selezione del volto potrebbe diventare non reattiva quando si cambiano i volti.

Apple Watch Compatibili con watchOS 11.4

Trattandosi di un aggiornamento intermedio, non cambia la lista degli Apple Watch compatibili:

Apple TV e HomePod ricevono tvOS e audioOS 18.4

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo l’aggiornamento, rispettivamente, a tvOS 18.4 e audioOS 18.4; questa nuova versione di tvOS e audioOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 22L255 (sostituisce la 22K561, rilasciata come versione stabile di tvOS 18.3.1 lo scorso 12 marzo, e la 22K557 rilasciata come versione stabile di tvOS 18.3 lo scorso 27 gennaio).

Modelli di Apple TV e HomePod compatibili con l’aggiornamento

Alla pari di quanto detto poco sopra per gli Apple Watch, anche la lista dei dispositivi compatibili con l’aggiornamento a tvOS 18.4 e audioOS 18.4 resta invariata:

Apple TV HD e Apple TV 4K o modelli successivi

e o modelli successivi HomePod (prima e seconda generazione)

HomePod mini

Apple Vision Pro riceve visionOS 2.4

Apple ha rilasciato il quarto aggiornamento intermedio anche per la più recente generazione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 2.4 è la 22O238 (sostituisce la precedente 22N906 rilasciata come versione stabile di visionOS 2.3.2 lo scorso 11 marzo).

Apple Intelligence sbarca su Apple Vision Pro

Con l’aggiornamento a visionOS 2.4, anche visionOS entra ufficialmente a far parte dei sistemi operativi della Mela morsicata che supportano le funzionalità di Apple Intelligence: gli utenti in possesso di un Apple Vision Pro potranno sfruttare gli Strumenti di scrittura, Image Playground e le Genmoji.

Al netto del supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale, visionOS 2.4 guadagna il supporto alle lingue italiano e spagnolo oltre alla nuova app Spatial Gallery, realizzata per presentare agli utenti una selezione di foto e video in formato “spaziale” e immagini panoramiche. La nuova app e la selezione dei contenuti è stata curata dal team della Mela morsicata appositamente per il Vision Pro.

Con Spatial Gallery, gli utenti potranno godere di momenti mozzafiato e intimi che spaziano tra arte, cultura, intrattenimento, stile di vita, natura, sport e viaggi, con nuovi contenuti pubblicati regolarmente. Al momento del lancio, gli utenti possono scoprire prospettive straordinarie di fotografi come Jonpaul Douglass e Samba Diop; nuove storie ed esperienze di marchi iconici tra cui Cirque du Soleil, Red Bull e Porsche; momenti dietro le quinte di Apple Originals come Disclaimer , Severance e Shrinking; e momenti speciali di artisti di alto livello.

Come installare i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Le versioni stabili del quarto aggiornamento intermedio per i sistemi operativi watchOS 11, tvOS 18 e visionOS 2 sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):