A pochi giorni dal rilascio della seconda Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di macOS 15.4 Sequoia, portando il quarto aggiornamento intermedio del sistema operativo di ultima generazione su tutti i computer Mac supportati.

Questo aggiornamento, che aggiunge principalmente il supporto alla lingua italiana ad Apple Intelligence, affianca gli altri aggiornamenti intermedi quali iOS e iPadOS 18.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4 di cui abbiamo parlato in articoli dedicati. Scopriamo tutti i dettagli della nuova versione intermedia di macOS.

Arriva macOS 15.4 Sequoia

Come anticipato in apertura, Apple ha finalmente rilasciato macOS 15.4 Sequoia su tutti i computer Mac compatibili. Il quarto aggiornamento intermedio della più recente versione di macOS arriva a oltre due mesi di distanza dal terzo aggiornamento intermedio che, nel frattempo, ha ricevuto ben due patch correttive.

La build che porta con sé la più recente versione di macOS 15 Sequoia è la 24E248 (sostituisce la 24D81 rilasciata come versione stabile di macOS 15.3.2 Sequoia lo scorso 11 marzo). L’aggiornamento a macOS 15.4 Sequoia ha un peso di 2,54 GB su MacBook Pro 16 M1 Pro (provenendo da macOS 15.3.2 Sequoia).

Le novità di macOS 15.4 Sequoia

Esauriti i dettagli relativi alla nuova build, passiamo all’analisi di quelle che sono le novità portate al debutto dal nuovo macOS 15.4 Sequoia.

Supporto alla lingua italiana per Apple Intelligence

A differenza di iOS e iPadOS che sono stati considerati dall’Unione Europea come “gatekeeper”, macOS non ha dovuto subire tutto l’iter burocratico per ottenere il supporto a Apple Intelligence in Italia.

Già con macOS 15.1 Sequoia, rilasciato lo scorso ottobre, gli utenti hanno potuto provare le funzionalità di intelligenza artificiale sui computer Mac compatibili (tutti quelli dotati di un chip Apple Silicon M1 o successivo) ma solo in lingua inglese. Con macOS 15.4 Sequoia, Apple ha sbloccato il supporto alla lingua italiana.

App Mail ridisegnata

macOS 15.4 Sequoia guadagna l’app Mail ridisegnata che, sugli iPhone, ha debuttato con iOS 18.2; la principale novità di questo redesign risiede nelle categorie in cui viene suddivisa la posta in arrivo.

Supporto al “Proximity Pairing”

Si tratta di una funzionalità già presente su iPhone e iPad da iOS 11; quando implementata (al momento è nascosta nel codice) consentirà agli utenti Mac di trasferire backup e altri dati da un dispositivo in uso a un nuovo dispositivo, semplicemente avvicinando i due dispositivi.

Computer Mac compatibili con macOS 15.4 Sequoia

Trattandosi di un aggiornamento intermedio, non cambia l’elenco dei dispositivi supportati:

Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare un nuovo aggiornamento sui computer della Mela morsicata.

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.

In conclusione, segnaliamo che Apple ha rilasciato anche aggiornamenti minori per le due precedenti versioni di macOS: