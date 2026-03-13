Al netto di coloro che continuano ad affidarsi alla “tradizione” e al caffè della moka, nella case della maggior parte delle persone è ormai presente una macchinetta del caffè, segmento “dominato” da quelle della tipologia a cialde o a capsule. Ci sono poi le macchine automatiche, quelle che, messo il caffè e premuto un tasto, fanno tutto da sole. Per coloro che invece vogliono abbracciare un’esperienza più “artigianale”, invece, ci sono le macchine semi-automatiche e la BlitzHome CM5520 è proprio una di queste.

Si tratta di una soluzione “all-in-one” che punta a offrire un’esperienza completa, grazie al suo macinacaffè integrato, ma al contempo costa decisamente meno rispetto alle soluzioni proposte dai marchi più blasonati. Abbiamo avuto in prova per quasi un mese questa macchinetta semi-automatica e siamo pronti a raccontarvela in questa recensione.

BlitzHome CM5520: specifiche tecniche e dotazione

Dal punto di vista puramente tecnico, BlitzHome CM5520 gode di specifiche di tutto rispetto. Al suo interno troviamo un motore da 1.350 W che alimenta una pompa in grado di erogare una pressione pari a 20 bar.

Il cuore del sistema è costituito da un sistema di controllo intelligente della temperatura che cerca di mantenere la temperatura dell’acqua stabilmente intorno ai 92°C, con l’obiettivo di evitare quel sentore di bruciato o altre criticità durante l’estrazione del caffè.

Al netto della semplicità di montaggio (sono bastati pochi minuti e la rimozione di qualche pellicola), uno degli aspetti che abbiamo più apprezzato di questa macchinetta è la dotazione tutto sommato completa.

Abbiamo un braccetto potrafiltro standard (da 51 mm), due filtri (per una o due tazze), ma anche un “pressino” di ottima fattura con base in metallo e manico in legno e un dosatore che permette di non disperdere la polvere durante la macinatura. All’appello manca solo un bricco in metallo per il latte.

Design compatto, facile da posizionare ovunque

Un’altra cosa che ci ha piacevolmente sorpresi è il design della BlitzHome CM5520: la macchinetta è semplice, concreta e compatta; realizzata principalmente in plastica (nera) con qualche finitura a contrasto (sull’argento) e una griglia metallica (sopra alla vaschetta dei residui) che può essere rimossa e pulita molto facilmente.

Parlavamo di dimensioni compatte e, infatti, il corpo di questa macchinetta misura soltanto 203 x 267 x 317 mm (larghezza x altezza x profondità), permettendo così di posizionarla anche dove c’è poco spazio. Il peso, poi, è abbastanza contenuto (parliamo di 6,3 kg). In generale, in questo mesetto di utilizzo, la BlitzHome CM5520 non ha scricchiolato, mostrato segni di cedimento, rivelandosi piuttosto affidabile.

Nella parte alta troviamo il serbatoio per i chicchi di caffè, una delle peculiarità di questa macchinetta che integra un macinacaffè: tramite un ingranaggio meccanico posto sul lato sinistro, possiamo regolare la grana (o la finezza) del caffè macinato su 20 livelli.

Sul retro, invece, abbiamo un serbatoio dell’acqua abbastanza capiente (1,8 litri), facilmente estraibile, che può essere riempito anche solo aprendo l’ampia aletta (a filo col resto del corpo della macchinetta) che vediamo sopra.

L’interazione con le funzioni della macchinetta, invece, avviene tramite un ampio pannello frontale che include sei pulsanti a sfioramento (accensione/spegnimento, espresso caldo, selettore per una o due tazze, macinacaffè, vapore e espresso freddo).

A voler trovare il pelo nell’uovo, i comandi non risultano “pronti” sempre (ogni tanto è necessario premerli 2-3 volte affinché la macchinetta recepisca il comando). Tra le due file di pulsanti c’è una barra di temperatura che suggerisce all’utente quando la BlitzHome CM5520 è “pronta all’uso”.

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Esperienza d’uso: trasforma in un barista (o quasi)

Una delle cose più apprezzabili delle macchinette con macina-caffè integrato e, più in generale, delle macchinette semi-automatiche è la possibilità di poter scegliere con libertà il caffè da utilizzare.

Con la BlitzHome CM5520 è possibile scegliere tra caffè in grani, sfruttando il macinacaffè integrato, e caffè in polvere; con quest’ultimo si “perde” un po’ il senso di questa macchinetta e, di conseguenza, abbiamo optato sempre e solo per il caffè in grani.

Preparare il caffè è diventato una sorta di experience innegabilmente appagante: agganciare il portafiltro sotto al macinino, pressare la polvere, inserire il braccetto e avviare l’erogazione è qualcosa che fa sentire totalmente padroni del processo.

Abbiamo apprezzato la possibilità di regolare la grana della macinatura del caffè tramite l’ingranaggio laterale: qualora non ci fosse stata questa possibilità, è molto probabile che il risultato (caffè in polvere) fosse perfetto per alcuni ma lontano dalla perfezione per altri.

Ci siamo stati una decina di giorni per trovare la quadra definitiva, optando per una macinatura molto fine (ma ciò dipende anche dal caffè utilizzato). Il macinacaffè conico integrato si comporta comunque molto bene, lavorando in modo omogeneo e preservando bene tutti gli aromi del caffè.

Fin qui tutto molto bello, certo, ma bisogna fare i conti con alcuni limiti pratici, dati dalla natura semi-automatica della BlitzHome CM5520. Il primo è la necessità di tempo per fare un caffè. L’esperienza è appagante, come detto, ma rispetto al tempo necessario per fare un caffè con una macchinetta a cialde/capsule è decisamente maggiore. Leggasi: non è la soluzione ideale se andate di fretta al mattino.

Inoltre, prima di ogni utilizzo è necessario pulire il portafiltro, rimuovendo il caffè utilizzato (e i residui che restano “attaccati”). Sono ovvietà, ce ne rendiamo conto, ma sono comunque cose che vanno segnalate.

Un altro limite che abbiamo riscontrato, ma ammettiamo che in questo caso entra in gioco la soggettività, riguarda la “taratura” della BlitzHome CM5520. Una sola “dose” di caffè macinato prevista dalla macchinetta non basta per ottenere un caffè cremoso (fortunatamente si può ovviare, in parte, avviando una nuova macinatura e interrompendo il processo).

L’impressione generale è che questa macchinetta non sia probabilmente tarata sui gusti degli italiani, risultando più incline a produrre caffè lunghi in stile internazionale. Il filtro singolo risulta spesso insufficiente per ottenere un’estrazione corposa e, specie all’inizio, siamo stati costretti a usare il filtro per due tazze per ottenere risultati più soddisfacenti.

Alla fine, tentativo dopo tentativo, siamo anche qua riusciti a trovare una quadra (o quasi, dato che il caffè risulta comunque un po’ più lungo rispetto all’ottimo) sfruttando la possibilità di interrompere manualmente l’erogazione (premendo lo stesso pulsante che usiamo per l’erogazione).

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Potrebbe fare molte cose in più

La BlitzHome CM5520 è però una macchinetta che offre altre possibilità oltre al caffè espresso, configurandosi come alleata per coloro che amano altre tipologie di caffè. Sulla destra è presente una classica lancia vapore gestita da una manopola laterale.

Il pannarello lavora in maniera efficace, permettendo di montare il latte e creare una crema setosa e densa, perfetta per un cappuccino o un caffè macchiato. Anche qua, però, è necessaria la pulizia a ogni utilizzo.

Tra le potenzialità di questa macchinetta rientra poi la Espresso Cool che consente di ottenere una bevanda al caffè tramite un metodo di estrazione “a freddo” che non prevede acqua calda: è interessante trovare questa funzione su una soluzione economica; abbiamo però bypassato questa funzione perché non siamo molto amanti del genere.

Vale la pena acquistare la BlitzHome CM5520?

La BlitzHome CM5520 non è ufficialmente in vendita in Italia ma può essere tranquillamente acquistata online, presso store affidabili: ad esempio può essere acquistata su Banggood al prezzo finito di 145,58 euro con spedizione gratuita dall’Europa.

Si tratta di un prezzo molto, molto interessante: basta effettuare una ricerca su Amazon, ad esempio, per realizzare che macchinette semi-automatiche paragonabili di brand più blasonati (come De’Longhi e Philips) costano più del doppio, tendenti al triplo.

Non ci resta che provare a rispondere alla domanda di inizio capitolo: vale la pena acquistare la BlitzHome CM5520? A nostro avviso la risposta è sì, ma con cognizione di causa.

A questo prezzo è praticamente impossibile trovare un’alternativa valida che offra un macinino conico integrato di questa qualità, una dotazione così completa e una qualità generale quasi premium.

La BlitzHome CM5520 è quindi il prodotto ideale per coloro che vogliono approcciarsi al mondo del “vero” espresso casalingo per godersi appieno la experience della preparazione del caffè, con possibilità di sperimentale con i loro chicchi preferiti, ma con qualche piccolo compromesso su cui si può soprassedere.

Questa macchinetta è uno strumento divertente e appagante ma richiede dedizione: non è adatta a coloro che, normalmente, vanno di fretta: se rientrate in questa categoria di persona, una macchinetta automatica o una macchinetta a cialde/capsule rimane la soluzione migliore.

Pro: Design compatto



Possibilità di usare qualsiasi tipologia di caffè (in grani o in polvere che sia)



Possibilità di regolare la grana della macinatura del caffè



Esperienza appagante di farsi il caffè come al bar



Semplicità di manutenzione



Dotazione completa



Prezzo contenuto Contro: Non è una macchinetta del caffè per chi va di fretta



Pulsanti tattili non precisissimi



Necessità di pulizia dopo ogni utilizzo



Una sola dose di caffè macinato non basta per un caffè cremoso



Probabilmente non è tarata sui gusti degli italiani