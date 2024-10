Amazon Prime Video è sempre più alle calcagna di Netflix, che tuttavia si fregia ancora una volta del titolo di servizio di streaming video più popolare in Italia. Lo dice JustWatch, una nota società di Berlino che si occupa di intrattenimento, che ha condiviso nelle scorse ore le quote di mercato delle piattaforme di streaming relative al terzo trimestre del 2024.

La classifica dei servizi di streaming video del terzo trimestre del 2024

Secondo i dati raccolti da JustWatch negli ultimi tre mesi Netflix è ancora il servizio di streaming più diffuso in Italia, con una quota del 30% di poco superiore a quella di Amazon Prime Video, secondo classificato con un 28% che, nelle ultime settimane, è cresciuto rispetto ai primi mesi dell’anno. Si nota bene l’andamento dal grafico a barre che segue, in cui emerge anche un trend leggermente negativo di Netflix.

Dietro, ben distaccato c’è Disney+, servizio abbastanza stabile da inizio anno a quota 18%, a cui seguono, distaccati quasi in egual misura NOW TV con il 6% e TIMVISION, Paramount+ e Infinity+, tutti con una quota simile pari al 4%. La fetta che manca, il 6%, è costituita dagli altri servizi di streaming meno diffusi. Considerando invece i più popolari, rispetto al secondo semestre del 2024 è stata rilevata una crescita dell’1% da parte di Amazon Prime Video e Disney+, cifra percentuale che hanno invece perso Netflix e Paramount+.

Allargando lo sguardo al resto d’Europa, i dati di JustWatch mostrano che anche in Francia e nel Regno Unito Netflix precede Amazon Prime Video, con un distacco ancora più risicato (di un solo punto percentuale: 27% contro 26%). Viceversa in Spagna e Germania è Prime Video il servizio di streaming più diffuso con Netflix che segue, distaccato di uno o due punti percentuali. Situazione simile anche negli Stati Uniti, dove Prime Video è a quota 22%, al 21% Netflix.

Tralasciando l’eventualità di un più diffuso sorpasso da parte del servizio di streaming Amazon su Netflix, è invece molto più allineata fra i diversi mercati la popolarità di Disney+, al terzo posto in Italia, Spagna, Francia, Germania Regno Unito, ma non negli Stati Uniti, dove è quarto, dietro Max, seppur di un solo punto percentuale. Le nuove regole che limitano la condivisione degli account Disney+, in vigore dal mese scorso in Italia, potrebbero contribuire ad aumentare ulteriormente il numero di utenti del servizio di Walt Disney.