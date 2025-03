mancano solo poche ore al termine della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ma c’è ancora tempo per qualche affare dell’ultimo minuto. In particolare vogliamo segnalarvi tre smartwatch Amazfit, proposti a prezzi decisamente invitanti, che li rendono particolarmente appetibili per chi cerca un dispositivo di qualità per tracciare le proprie attività fisiche e per avere sempre sotto controllo lo stato di salute.

Le offerte Amazfit

Oltre ad Amazfit Active 2, il più recente degli smartwatch del brand, ci sono altri due modelli che sono molto invitanti, a causa di un ulteriore sconto che li fa decisamente crollare di prezzo. Se Amazfit Active 2 è al minimo storico di 89,99 euro, un ottimo prezzo considerando che è sul mercato solo da poche settimane, Amazfit GTR 3 e Amazfit GTR 3 Pro sono proposti a prezzo molto inferiori rispetto a quelli a cui erano arrivati sui mercati internazionali e pur non essendo recentissimi sono ancora molto validi.

Amazfit GTR 3 può contare su uno schermo AMOLED da 1,39 pollici, Amazon Alexa integrato, supporto a oltre 150 modalità sportive, cinque diversi sistemi di navigazione, monitoraggio continuo del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue e tracciamento dettagliato del sonno. E grazie alla certificazione per immersioni fino a 5 atmosfere, potete utilizzarlo anche in piscina senza alcun problema. Ottima l’autonomia che può raggiungere le tre settimane e che con un uso tradizionale supera senza particolari problemi i 10 giorni.

Molto valido anche Amazfit GTR 3 Pro, che offre uno schermo leggermente più grande (1,45 pollici), è capace di misurare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno, il livello di stresso e la frequenza respiratoria durante il sonno, così da segnalare eventuali criticità. Integra Alexa, supporto a cinque sistemi di geolocalizzazione, oltre 150 modalità sportive e può gestire le chiamate al polso sfruttando il collegamento via Bluetooth allo smartphone.

Nella memoria interna può contenere quasi 500 brani e collegando un paio di cuffie Bluetooth potete ascoltare sempre la vostra musica preferita durante lo sport, senza dover portare con voi lo smartphone. È resistente fino a 5 atmosfere, per poter essere usato al mare o in piscina, e con la sua corona permette di avere una navigazione fluida come non mai.

Di Amazfit Active 2 infine possiamo ricordare la presenza di Zepp Flow, l’assistente digitale che vi semplifica la vita, la possibilità di scaricare le mappe per navigare offline, il tracciamento preciso dello sport e del sonno e il supporto a oltre 160 modalità sportive.

