Il mondo dell’intelligenza artificiale continua a evolversi a ritmi vertiginosi insinuandosi nei settori più disparati e, per esempio, non mancano le applicazioni pensate per il settore dell’istruzione. In queste ore Anthropic, l’azienda IA già nota per il suo assistente Claude, ha annunciato un’importante novità che guarda proprio al mondo accademico: Claude for Education, un’iniziativa che porta l’intelligenza artificiale generativa all’interno di scuole e università, con un’attenzione particolare allo sviluppo del pensiero critico e alla collaborazione tra studenti e insegnanti.

Claude for Education è l’IA al servizio dell’apprendimento

L’obiettivo dichiarato di Anthropic è ambizioso ma molto chiaro, aiutare gli studenti a diventare pensatori più critici e indipendenti, evitando che l’intelligenza artificiale si limiti a fornire risposte dirette e pronte all’uso (con tutti i rischi del caso, come la pigrizia mentale o il plagio); in questo contesto si inserisce la nuovissima Learning Mode, una modalità di utilizzo di Claude che incoraggia gli studenti a riflettere, ragionare e giustificare le proprie risposte.

In concreto, quando questa modalità è attiva, Claude non fornisce subito la soluzione a un problema, ma guida l’utente attraverso una serie di domande stimolanti come “Quali sono le prove a sostegno della tua tesi?” oppure “Come affronteresti questo quesito in autonomia?”, che spingono a costruire un ragionamento articolato. Un approccio sicuramente interessante, che trasforma l’IA da “motore di risposte” a vero e proprio coach educativo, molto più vicino al ruolo di un tutor umano.

A dimostrazione del fatto che Claude for Education non è solo una trovata di marketing, ma un progetto con basi solide, Anthropic ha già stretto partnership con istituzioni accademiche di rilievo; tanto per fare qualche esempio la Northeastern University ha implementato Claude per circa 50.000 studenti, docenti e dipendenti nei suoi 13 campus globali, ma anche la prestigiosa London School of Economics (LSE) sta collaborando con Anthropic per integrare Claude nei propri percorsi formativi.

Oltre a ciò, sono in fase di sviluppo anche toolkit specifici per educatori, che includeranno casi d’uso didattici, esercitazioni, esempi di prompt e linee guida per l’integrazione dell’IA nei programmi scolastici, nel rispetto delle policy e dei principi etici del settore educativo.

Con Claude for Education, Anthropic dimostra ancora una volta di voler proporre una visione alternativa rispetto ad altri colossi dell’intelligenza artificiale, più orientata alla collaborazione che alla sostituzione, più centrata sull’utente e meno sulla performance assoluta del modello.

Non ci resta che vedere come e quanto rapidamente questa iniziativa prenderà piede, magari arrivando presto anche nei contesti educativi di altri Paesi; nel frattempo, resta alta l’attenzione sulla capacità delle IA generative di essere d’aiuto senza diventare scorciatoie, e Claude potrebbe essere uno dei primi strumenti a dimostrarlo davvero.