Quali sono le migliori serie TV su Netflix? Nonostante il compito sia arduo, vista la quantità di contenuti disponibili, abbiamo deciso di provare a rispondere alla domanda, selezionando per voi le serie TV da vedere su Netflix.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione delle migliori serie TV da vedere su Netflix, titoli che vale assolutamente la pena di guardare sulla piattaforma. L’elenco è composto da 10 serie TV, ma abbiamo preferito non scegliere un ordine di preferenza, lasciando a voi questo “compito”. Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 10 Netflix, concentrandoci solo sulle serie più recenti (con due eccezioni che non potevamo lasciar fuori).

Preferite i film Netflix? Abbiamo pensato anche a voi:

Le migliori serie TV su Netflix: la nostra selezione

Stranger Things – 4 stagioni (original)

Apriamo la nostra selezione delle migliori serie TV Netflix con Stranger Things, una delle più popolari e apprezzate dal pubblico. Ambientata negli anni ’80, racconta la storia di un gruppo di quattro ragazzini e delle loro famiglie, la cui vita nella tranquilla città di Hawkins viene sconvolta da strani fenomeni che portano alla scomparsa di un ragazzo del gruppo, il dodicenne Will Byers. Allo stesso tempo si verifica un altro bizzarro evento: arriva in città una ragazzina coi capelli rasati, Undici, fuggita da un laboratorio segreto approfittando della confusione generata dall’uccisione di un ricercatore da parte di una misteriosa creatura. Dopo la quarta stagione, lanciata nella primavera 2022, la serie si prepara alla conclusione: le vicende termineranno con la quinta stagione, in uscita probabilmente nel corso del 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Stranger Things.

Cast: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo, ideata da Matt e Ross Duffer. Durata episodi: 42-77 minuti.

Vedi Stranger Things su Netflix

Peaky Blinders – 6 stagioni, completa (original)

Tra le serie TV da vedere su Netflix c’è sicuramente Peaky Blinders, partita dalla BBC e finita nelle mani del colosso dello streaming. Ambientata negli anni ’20, racconta la storia di una famiglia di gangster di Birmingham, gli Shelby, conosciuta in città col nome Peaky Blinders per l’usanza di cucire una lama di rasoio nella visiera dei berretti. Al comando l’ambizioso Tommy Shelby (Cillian Murphy), ex sergente tornato dalla guerra con un animo disilluso e devastato dagli incubi. Un crime drama da non perdere: la sesta e ultima stagione è stata lanciata nel giugno 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Peaky Blinders.

Cast: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle, Sam Neill, ideata da Steven Knight. Durata episodi: 55 minuti.

Vedi Peaky Blinders su Netflix

The Witcher – 3 stagioni (original)

Entriamo con la nostra top 10 nel mondo fantasy con The Witcher, una delle serie Netflix più apprezzate degli ultimi anni. Tratta dall’omonima saga di Geralt di Rivia (romanzi e racconti scritti da Andrzej Sapkowski), ispiratrice della serie di videogiochi di successo, è ambientata in un mondo abitato da umani, elfi, nani e altre creature/specie magiche. Racconta la storia di Geralt di Rivia, uno strigo con poteri speciali che uccide mostri per denaro: la sua vita è scandita dalle missioni che gli vengono affidate, che spesso si rivelano più semplici dei rapporti sociali con le persone. Questo finché non si imbatte nella potente strega Yennefer di Vengerberg e nella giovane principessa Cirilla. La terza stagione è stata lanciata divisa in due parti tra giugno e luglio 2023 ed è l’ultima con Henry Cavill nei panni del protagonista (sarà sostituito da Liam Hemsworth). La serie è stata rinnovata per una quarta e una quinta stagione. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di The Witcher.

Cast: Henry Cavill, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton e Anya Chalotra, ideata da Lauren Schmidt Hissrich. Durata episodi: 47-67 minuti.

Vedi The Witcher su Netflix

The Crown – 5 stagioni (original)

Cambiamo completamente genere con un’altra serie da non perdere, soprattutto per gli amanti degli “intrighi a palazzo” e del genere storico. The Crown apre le porte di Buckingham Palace e del numero 10 di Downing Street per raccontare la storia della famiglia reale britannica e degli eventi nazionali e internazionali che hanno coinvolto la corona e la politica a partire dalla seconda metà del XX secolo. Prende il via dagli ultimi giorni di vita di Re Giorgio VI per poi raccontare la vita della Regina Elisabetta II. Nella quinta stagione, lanciata nel novembre 2022, si delineano nuove sfide per la Regina: il crollo dell’Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell’ordine internazionale e presentano sfide e opportunità; in più emergono nuovi problemi non lontano da casa. La serie si è portata a casa numerosi riconoscimenti, tra i quali 7 Golden Globe e 8 Emmy. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di The Crown.

Cast: Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton, Matt Smith, Tobias Menzies, Jonathan Pryce, Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter, Lesley Manville, Gillian Anderson, Victoria Hamilton, ideata da Peter Morgan. Durata episodi: 47-61 minuti.

Vedi The Crown su Netflix

One Piece (original)

Da guardare all’interno dell’ampio catalogo della piattaforma streaming segnaliamo One Piece, serie TV live action tratta dalla celebre serie manga, la più venduta della storia del Giappone. Racconta un’incredibile avventura ambientata in alto mare che vede protagonista Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati. Per riuscire nell’impresa e trovare l’inestimabile premio, Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali. Un’avventura piratesca con Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Qui potete vedere il trailer ufficiale di One Piece.

Cast: Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar, Vincent Regan, Jeff Ward, Morgan Davies, ideata da Matt Owens e Steven Maeda. Durata episodi: 49-64 minuti.

Vedi One Piece su Netflix

Better Call Saul – 6 stagioni, completa (original)

Tra le migliori serie TV da guardare su Netflix possiamo citare sicuramente anche Better Call Saul, spin-off comedy di Breaking Bad incentrata sul personaggio di Saul Goodman/Jimmy McGill. Jimmy è impegnato a rincorrere ostinatamente il suo sogno di diventare avvocato penalista e viene inizialmente appoggiato dal suo eccentrico fratello Chuck. Raggiunto il suo obiettivo, l’uomo intraprende una strada che lo porterà a diventare il carismatico Saul Goodman: grazie allo scontro con Mike, addetto del parcheggio del tribunale, inizia a lavorare come avvocato difensore di alcuni discutibili criminali, muovendo i primi passi verso il suo futuro al fianco di Walter White e Jesse Pinkman. La serie si è chiusa con la sesta stagione, uscita ad aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Better Call Saul.

Cast: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks e Michael Mando, ideata da Vince Gilligan e Peter Gould. Durata episodi: 40-60 minuti.

Vedi Better Call Saul su Netflix

Manifest – 4 stagioni, completa (original)

Gli amanti dei thriller, del mistero e della fantascienza non possono perdersi Manifest, una delle migliori serie disponibili su Netflix. Le prime tre stagioni sono andate in onda sulla NBC, mentre la quarta e ultima è stata distribuita sulla piattaforma streaming. Racconta il mistero del Volo 828 della Montego Air: scomparso dai radar nel 2013, dopo essere stato dichiarato non rintracciabile e dato per disperso in mare, riappare a distanza di alcuni anni. Dopo aver pianto la perdita dei loro familiari, amici e colleghi, chi ha dovuto imparare ad andare avanti non solo scopre che i 191 passeggeri e i membri dell’equipaggio sono vivi, ma anche che il tempo per questi ultimi non è trascorso. Mentre cercano di riappropriarsi della propria vita, alcuni di loro cominciano a sperimentare strani fenomeni, capendo ben presto che potrebbero essere coinvolti in qualcosa più grande di quanto abbiano mai creduto possibile. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Manifest.

Cast: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, ideata da Jeff Rake. Durata episodi: 41-62 minuti.

Vedi Manifest su Netflix

Rick and Morty – 7 stagioni

Nella nostra selezione non potevamo lasciare fuori Rick and Morty, popolare e divertente serie d’animazione creata da Justin Roiland e Dan Harmon che ha le sue origini da una parodia di Ritorno al Futuro. Racconta le bizzarre avventure del nonno Rick, un eccentrico scienziato un po’ fuori di testa con una notevole confidenza con l’alcol, e di suo nipote Morty, un adolescente timido e impacciato che non riesce a non farsi trascinare negli improbabili esperimenti del nonno, il quale passa il tempo a inventare strani gadget tecnologici per ogni esigenza. Rick si è da poco trasferito a casa di sua figlia Beth, un cardiochirurgo per cavalli, e di suo marito Jerry, e non essendo abituato alle regole della casa, puntualmente le viola portando con sé il nipote in pericolose e straordinarie avventure in universi paralleli dove, incredibilmente, il legame speciale che condividono resiste e si rinnova in ogni possibile linea spazio-temporale. Le avventure di Rick e Morty sono così all’insegna della scoperta di mondi incantati pieni di meraviglie e orrori e con personaggi strani e irriverenti che puntualmente si mettono sul loro cammino. Qui potete vedere il trailer ufficiale della settima stagione di Rick and Morty.

Cast (voci originali): Justin Roiland, Spencer Grammer, Sarah Chalke, Chris Parnell, ideata da Justin Roiland e Dan Harmon. Durata episodi: 22 minuti

Vedi Rick and Morty su Netflix

Ragnarok – 3 stagioni, completa (original)

La nostra top 10 delle serie TV su Netflix include Ragnarok, un teen drama soprannaturale che viene dalla Norvegia e che si basa sulla mitologia scandinava, espandendo quest’ultima da una prospettiva nuova e inaspettata. Ambientata nella piccola città immaginaria di Edda, situata nella vasta e spettacolare natura norvegese, si concentra sugli abitanti di quest’ultima, alcuni dei quali potrebbero non essere chi dicono di essere. Insieme a loro osserviamo un mondo scosso da cambiamenti drastici come lo scioglimento dei ghiacci polari, inverni caldi e violenti diluvi. Alcuni potrebbero dire che siamo sull’orlo del Ragnarok, la fine del mondo nella mitologia nordica (durante la quale avviene la definitiva battaglia tra le divinità e le forze del male). A provare a rimediare è Magne, un teenager che scopre di possedere delle particolari capacità grazie alle quali può proteggere la sua comunità. La terza e ultima stagione è disponibile in streaming dal mese di agosto 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Ragnarok.

Cast: David Stakston, Jonas Strand Gravli, Herman Tømmeraas, Theresa Frostad Eggesbø, Synnøve Macody Lund, ideata da Adam Price. Durata episodi: 40-55 minuti

Vedi Ragnarok su Netflix

Lupin – 3 stagioni (original)

Da non perdere anche Lupin, serie TV liberamente ispirata al celebre ladro protagonista dei romanzi di Maurice Leblanc. Il 14enne Assane Diop vede la sua vita stravolta dopo la morte del padre, condannato per un crimine che non ha commesso. A distanza di 25 anni si mantiene commettendo piccoli furti, e decide di portare a compimento la sua vendetta verso la ricca famiglia che ha accusato il padre: per farlo trae ispirazione proprio dal romanzo Arsenio Lupin, ladro gentiluomo, regalatogli a suo tempo dal padre. Nella terza stagione, (SPOILER) Assane si trova in clandestinità e deve imparare a vivere lontano da moglie e figlio. Le sofferenze causate lo spingono a tornare a Parigi con la proposta di abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Gli spettri del passato sono però dietro l’angolo. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Lupin.

Cast: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, ideata da George Kay. Durata episodi: 40-53 minuti.

Vedi Lupin su Netflix

Breaking Bad – 5 stagioni, completa

Chiudiamo con le due eccezioni (a livello temporale) anticipate all’inizio, che non potevamo non inserire in una selezione delle migliori serie da vedere su Netflix. Breaking Bad è una delle serie TV più popolari e riuscite degli ultimi anni, osannata anche dalla critica per sceneggiatura, regia e interpretazioni. Un professore di chimica, Walter White, scopre di avere un cancro ai polmoni giudicato incurabile: decide quindi di diventare socio di uno spacciatore di droga e di produrre anfetamine sfruttando le sue conoscenze scientifiche. Da non perdere con tutte e cinque le stagioni tra i contenuti disponibili all’interno del catalogo del servizio di streaming.

Cast: Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitte, ideata da Vince Gilligan. Durata episodi: 43-60 minuti.

Vedi Breaking Bad su Netflix

Friends – 10 stagioni, completa

Ed ecco l’ultima eccezione, visto che finora abbiamo scelto tutti contenuti molto recenti. Tra le migliori serie TV disponibili su Netflix sarebbe stato quasi un delitto non includere Friends, l’iconica sitcom statunitense andata in onda dal 1994 al 2004 e disponibile al completo in streaming con tutte le 10 stagioni. La serie racconta le vicende di sei amici di New York (Ross, Chandler, Joy, Monica, Rachel e Phoebe), alle prese con problematiche amorose, avventure divertenti e situazioni esilaranti. Assolutamente da non perdere e perfettamente adatta a un bel rewatch.

Cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ideata da David Crane e Marta Kauffman. Durata episodi: 22 minuti.

Vedi Friends su Netflix

Queste erano dunque secondo noi le 10 migliori serie TV su Netflix. Fateci sapere le vostre preferite nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

Leggi anche: le migliori serie TV su Amazon Prime Video