Qualche settimana fa Zepp ha portato anche sui mercati europei Amazfit Active 2, il nuovo smartwatch annunciato in anteprima al CES 2025, e nei giorni scorsi vi abbiamo portato la recensione completa proprio su queste pagine. Proprio in occasione della recensione vi abbiamo parlato di una versione Premium, attualmente non in commercio ma che, stando alle voci di corridoio, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Ma quali sono le differenze tra la versione Standard, quella attualmente in vendita a 99 euro, e la versione Premium che invece verrà venduta a 129 euro? Conviene acquistare subito la versione “base” o attendere quella più evoluta? Scopriamo insieme quali sono le differenze, così da aiutarvi fare le vostre valutazioni e decidere se è il caso di aspettare o fare immediatamente l’ordine.

Differenze tra Amazfit Active 2 Standard e Premium

Capita spesso che le varianti pregiate di un dispositivo abbiano un design leggermente diverso, con finiture in metalli costosi o particolari colorazioni uniche, senza poi offrire grandi differenze interne. Zepp ha voluto distinguere i due dispositivi, anche se lo ha fatto in maniera discreta e poco appariscente, almeno a uno sguardo poco attento.

Dal punto di vista del design i due modelli sono identici, stesse dimensioni, stesso materiale per la cassa (polimero rinforzato), stesso materiale per la lunetta (acciaio inox) e stesso numero di pulsanti sul lato destro, due. Leggendo la scheda tecnica si nota una leggera differenza di peso, 31,65 grammi per il modello Premium, 29,5 grammi per quello standard, e tra poco capiremo i motivi di questa lieve differenza.

A un occhio attento non sfuggirà però che la lunetta ha una finitura diversa: acciaio lucido sulla versione standard, acciaio satinato sulla versione Premium, meno sensibile allo sporco e alle impronte e con una finitura decisamente più raffinata. Restando sul lato estetico, ma anche funzionale, la variante più costosa è fornita con un cinturino in pelle. Sicuramente più elegante ma probabilmente meno funzionale per chi pratica sport.

Zepp però ha voluto “esagerare” e nella confezione di vendita della Premium Edition troverete anche un cinturino aggiuntivo, di colore rosso, che lo renderà immediatamente riconoscibile rispetto alla versione Standard, dotata di un identico cinturino di colore nero. Si tratta di un cinturino ideale per lo sport, visto che i tanti fori presenti consentono una perfetta traspirazione e sulla pelle non rimane alcun segno, anche portando a lungo lo smartwatch al polso.

Le differenze però non si limitano a questi piccoli dettagli estetici ma vanno a toccare altri due aspetti. Il primo è il vetro di protezione per lo schermo. Mentre la versione standard può contare su un semplice vetro temperato 2,5D con rivestimento anti impronta, la variante Premium può sfoggiare un vetro zaffiro, ben più resistente a graffi e usura. Solitamente è una soluzione che si trova su prodotti ben più costosi, Zepp invece è riuscita nell’impresa di inserirla in uno smartwatch dal prezzo decisamente contenuto.

L’ultima differenza è relativa a una funzione che potrebbe anche non sembrarvi importante ma che secondo noi è ormai imprescindibile su uno smartwatch , ovvero il supporto alla tecnologia NFC. Attraverso l’app Zepp Pay, l’applicazione del brand per i pagamenti in mobilità, potete anche pagare la spesa, il caffè o il giornale direttamente dal polso, dopo aver configurato la vostra carta di pagamento.

Se non vi piace pagare con lo smartphone, allora probabilmente non sentirete la mancanza del NFC, ma se fate sport e volete allenarvi senza dover portare sempre con voi lo smartphone o il portafogli, Amazfit Active 2 Premium è una soluzione perfetta, e difficilmente troverete di meglio sul mercato, almeno a questo prezzo..

Quale comprare?

Al netto delle differenze elencate, i due modelli sono identici, con lo stesso software (Zepp OS 4.5) e le stesse funzioni per cui, a nostro avviso, tutto si riduce alla tecnologia NFC. Se state cercando uno smartwatch leggero, compatto, con un ottimo supporto per le attività sportive e non siete in alcun modo interessati ai pagamenti in mobilità, allora la versione standard fa assolutamente al caso vostro. A 99,99 euro non troverete sicuramente di meglio.

Se però volete avere lo smartwatch anche al lavoro, o vi piacciono sport come il trail running o l’arrampicata possono portare a qualche urto sul vetro, volete un dispositivo da usare anche in occasioni eleganti (col cinturino in pelle farete sempre un figurone) e soprattutto non potete rinunciare alla possibilità di pagare dal polso, lasciando a casa portafogli, telefono e carte di credito, allora Amazfit Active 2 Premium è esattamente quello che stavate cercando. E a 129,99 euro è un vero affare.

Dove acquistarli

Al momento è in vendita solo Amazfit Active 2 in versione standard, lo trovate anche su Amazon usando il link sottostante. La versione Premium invece non è ancora in commercio ma costerà 129,99 euro. Qualche dettaglio lo trovate sullo store ufficiale.

Acquista Amazfit Active 2 Standard su Amazon