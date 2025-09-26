Quali sono le migliori serie TV su Amazon Prime Video? La scelta è difficile, visto l’aumento della quantità di contenuti disponibili con il passare dei mesi, sia originali che su licenza, ma abbiamo deciso di provare comunque a rispondere alla domanda, selezionando per voi le serie TV da vedere su Amazon Prime Video tra quelle recenti, tutte incluse con l’abbonamento Prime.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione delle migliori serie TV su Amazon Prime Video assolutamente da vedere: ci siamo concentrati (con un paio di eccezioni “bonus” in aggiunta) sulle serie che hanno avuto almeno una stagione negli ultimi anni, senza scegliere un ordine di preferenza (lasciamo a voi questa complicazione). Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra selezione sulle migliori serie TV su Amazon Prime Video, concentrandoci prevalentemente sulle serie più recenti.

Le migliori serie TV su Amazon Prime Video: la nostra selezione

The Boys (original) – 4 stagioni

Apriamo le migliori serie TV su Amazon Prime Video con The Boys, popolare serie che offre un irriverente sguardo su ciò che accade quando i supereroi, popolari e influenti, abusano dei loro poteri invece di usarli solo a fin di bene. Cosa succederebbe se usassero i poteri e lo status per corrompere le autorità, scendere a patti con aziende di poco rispetto e perpetrare abusi di ogni tipo? Servirebbe qualcuno per tenerli a bada, ed è qui che entrano in gioco i Boys, un gruppo di “guardiani” riunitisi per contrastare i Sette dell’agenzia multimiliardaria Vought International. Tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. La quinta stagione sarà l’ultima, ed è prevista per il 2026, ma la serie “madre” risulta affiancata anche dagli spinoff Gen V (2 stagioni) e da Vought Rising (serie prequel in arrivo tra fine 2026 e inizio 2027).

Cast: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty. Ideata da Eric Kripke. Durata episodi: 60 minuti.

Fallout (original) – 2 stagioni

Imperdibile per gli amanti dell’omonima serie di videogiochi Bethesda, ma anche per i “nuovi arrivati”, è senza dubbio Fallout, serie TV che mischia fantascienza, violenza e un particolare tocco di humour. Parliamo di un drama post-apocalittico ambientato in un mondo in cui i progressi nella tecnologia nucleare hanno portato all’emergere di una società retro-futuristica e a una conseguente guerra per le risorse. Una piccola parte della popolazione si è rifugiata in bunker antiatomici sotterranei noti come Vault, costruiti per preservare l’umanità in caso di annientamento nucleare. Oltre 200 anni dopo, una giovane donna, Lucy, abitante del Vault 33, lascia dietro di sé l’unica vita che abbia mai conosciuto per avventurarsi nella zona pericolosamente ostile e selvaggia di una Los Angeles desolata alla ricerca del padre Hank. Lucy non è l’unica a essersi avventurata nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si erano lasciati alle spalle; Maximus è un giovane soldato che nasconde un tragico passato mentre presta servizio nella Confraternita d’Acciaio, un’organizzazione tecno-religiosa che affonda le proprie radici nell’Esercito Americano; nel frattempo il Ghoul, un sopravvissuto sfigurato dalle radiazioni, pragmatico e spietato, vaga per le terre desolate guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Seconda stagione disponibile da dicembre 2025.

Cast: Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Walton Goggins, Moises Arias. Ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner. Durata episodi: 45 minuti.

Reacher (original) – 3 stagioni

Da non perdere tra le migliori serie TV su Amazon Prime Video anche Reacher, basata sui bestseller dello scrittore Lee Child (la prima stagione narra gli eventi del libro “Zona pericolosa“. la seconda quelli del libro “Vendetta a freddo” e la terza quelli del libro “La vittima designata“). L’ex investigatore militare dell’esercito americano Jack Reacher (Alan Ritchson) è in visita nella città rurale di Margrave, in Georgia, ma viene arrestato per un omicidio che non ha commesso. L’uomo si trova in una cospirazione fatale con poliziotti corrotti, loschi uomini d’affari e politici arrivisti. Con il suo ingegno e l’aiuto dell’agente Roscoe Conklin (Willa Fitzgerald) deve capire cosa sta succedendo nella piccola cittadina. Nella seconda stagione, l’uomo si ritrova costretto a recarsi a New York quando uno degli ex compagni della squadra investigativa dell’esercito viene ucciso in circostanze misteriose. Nella terza, Reacher si infiltra in un’organizzazione criminale per salvare un informatore della DEA, confrontandosi con un potente uomo d’affari e vecchi fantasmi del suo passato.

Cast: Alan Ritchson, Willa Fitzgerald, Malcolm Goodwin, Serinda Swan, Maria Sten, Sonya Cassidy, Anthony Michael Hall, Brian Tee. Ideata da Nick Santora. Durata episodi: 50 minuti.

La fattoria Clarkson – Clarkson’s Farm (original) – 4 stagioni

Cambiamo completamente genere perché nella nostra top 10 delle migliori serie su Prime Video c’è La fattoria Clarkson – Clarkson’s Farm, con protagonista Jeremy Clarkson: vede quest’ultimo alle prese con la sua fattoria nelle Cotswolds, denominata Diddly Squat. Insieme a qualche aiutante, come la compagna Lisa, il tuttofare Kaleb, l’agronomo Charlie e il manutentore Gerald, Jeremy si ritrova a lottare contro il tempo inclemente, animali disobbedienti, raccolti riluttanti, una pandemia, la burocrazia e non solo. Il celebre presentatore scopre che il moderno fattore deve essere protettore della natura, scienziato, pastore, negoziante, ostetrico, ingegnere, contabile e autista di trattori, e a volte tutto allo stesso tempo. Ogni stagione corrisponde a circa un anno della vita del più improbabile agricoltore della Gran Bretagna. Già confermata una quinta stagione.

Cast: Jeremy Clarkson, Kaleb Cooper, Lisa Hogan, Charlie Ireland, Gerald Cooper. Durata episodi: 40-54 minuti.

La leggenda di Vox Machina (original) – 3 stagioni

Da vedere sulla piattaforma streaming pure La leggenda di Vox Machina, serie animata basata sulla prima campagna della webserie a tema Dungeons & Dragons Critical Role. Inizia la narrazione da prima che la campagna del gruppo iniziasse a essere trasmessa online, per poi adattare una delle principali avventure (l’Arco dei Briarwood) e proseguire con l’Arco del Conclave Cromatico e l’Arco di Vasselheim. Racconta le gesta e le disavventure di Vox Machina, un gruppo di avventurieri apparentemente disorganizzati, chiassosi, sgangherati e sbandati che si reinventano mercenari alla ricerca di gloria e fortuna lungo il continente di Exandria. La quarta stagione è prevista per il 2026, e la serie si concluderà con la quinta stagione.

Cast (voci originali): Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson. Creata da Matthew Mercer. Durata episodi: 24-28 minuti.

Upload (original) – 4 stagioni

Nella nostra selezione delle migliori serie TV su Amazon Prime Video abbiamo incluso Upload, divertente serie comedy sci-fi scritta dal vincitore dell’Emmy Award Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation, King of the Hill), ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni olografici, veicoli con guida autonoma, intelligenza artificiale e stampanti alimentari 3D sono la normalità. Dopo la morte, le persone possono essere “caricate” in un aldilà virtuale nel quale possono godere di tutti i comfort di un resort di prima classe, a patto di poterselo permettere.

Cast: Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards, Zainab Johnson, Kevin Bigley. Ideata da Greg Daniels. Durata episodi: 24-46 minuti.

LOL: Chi ride è fuori (original) – 5 stagioni (+ speciale)

Torniamo in Italia con LOL: Chi ride è fuori, popolare e divertente show nel quale 10 comici o personaggi della TV si sfidano in un’incredibile sfida all’ultima risata: 6 ore consecutive cercando di rimanere seri e al contempo di far ridere gli avversari. Alla prima risata arriva un cartellino giallo, alla seconda l’espulsione dal gioco. Chi resiste fino alla fine, restando l’unico senza cartellino rosso, vince 100.000 euro da devolvere in beneficenza all’ente preferito. Lo show è composto al momento da cinque stagioni, più uno speciale natalizio. Tra il cast delle varie stagioni possiamo citare Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Katia Follesa, Pintus, Ciro, Fru, Fabio e Aurora dei The Jackal, Maccio Capatonda, Mago Forest, Max Angioni, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Nino Frassica, Herbert Ballerina, Luca e Paolo, Marina Massironi, Giorgio Panariello, Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Federico Basso, Enrico Brignano, Geppi Cucciari, Raul Cremona e non solo.

Cast: Fedez, Mara Maionchi, Frank Matano, Lillo, Angelo Pintus, Alessandro Siani. Durata episodi: 26-31 minuti (79 minuti per lo special).

Bosch: Legacy (original) – 3 stagioni

Oltre alla serie originale Bosch, da non perdere su Amazon Prime Video tra le migliori serie c’è senza dubbio Bosch: Legacy (Bosch: l’eredità), spin-off/sequel basato sempre sui personaggi e le vicende dei romanzi di Michael Connelly. Harry Bosch (Titus Welliver) è un detective della omicidi della polizia di Los Angeles: nel corso delle sette stagioni della serie principale affronta e “pizzica” diversi pericolosi criminali, mettendo in pericolo sé stesso e (in alcuni casi) la propria famiglia. Bosch Legacy vede Harry lavorare come investigatore insieme all’avvocato Honey Chandler, mentre la figlia Maddie si fa strada nelle sue prime azioni come poliziotto. Si è conclusa con la terza stagione, ma quasi in contemporanea è arrivata la serie Ballard, ambientata nello stesso “universo” e con protagonista la detective Renée Ballard (interpretata da Maggie Q), con la partecipazione dello stesso Titus Welliver nei panni di Bosch.

Cast: Titus Welliver, Madison Lintz, Mimi Rogers, Stephen Chang. Ideata da Michael Connelly, Tom Bernardo, Eric Overmyer. Durata episodi: 42-54 minuti.

Invincible (original) – 3 stagioni

Passiamo all’animazione con Invincible, che non poteva sicuramente mancare nella nostra top 10. La popolare serie è basata sulla pluripremiata serie a fumetti di Robert Kirkman, del co-creatore Cory Walker e del contributing creator Ryan Ottley, e racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson, che eredita i superpoteri del padre e si ripropone di diventare il più grande difensore della Terra solo per capire che il compito è più impegnativo di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Tutto cambia quando Mark è costretto ad affrontare il suo passato, e il suo futuro, per scoprire fino a che punto dovrà spingersi per proteggere le persone che ama. La quarta stagione è in arrivo nel 2026, ed è già confermata anche una quinta stagione.

Cast (voci originali): Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Lauren Cohan. Ideata da Robert Kirkman, Ryan Ottley, Cory Walker. Durata episodi: 42-49 minuti.

The Terminal List: Lupo Nero (original)

Chiudiamo la nostra selezione delle migliori serie TV su Amazon Prime Video più recenti con The Terminal List: Lupo Nero, spin-off e prequel di The Terminal List (2022), serie thriller con Chris Pratt basata sul bestseller del New York Times di Jack Carr. Creata dallo stesso Jack Carr e dal creatore e showrunner della già citata serie, il prequel è incentrato sul personaggio di Ben Edwards (Taylor Kitsch), nel periodo di passaggio dalle forze speciali della Marina Militare degli Stati Uniti (Navy SEAL) al mondo clandestino delle operazioni speciali della CIA. La serie esplora il lato più oscuro della guerra e il costo umano che comporta. Anche Chris Pratt riprende il ruolo di James Reece.

Cast: Taylor Kitsch, Tom Hopper, Chris Pratt. Ideata da Jack Carr, David Digilio. Durata episodi: 55 minuti.

Bonus: 2 serie TV assolutamente da non perdere su Amazon Prime Video

The Office (USA) – 9 stagioni

Due serie TV “fuori quota” che però sono assolutamente da non perdere su Amazon Prime Video, vere e proprie serie cult soprattutto per gli amanti del genere comedy. La prima è The Office, disponibile sulla piattaforma con tutte le 9 stagioni. La popolare serie, tratta dall’omonima versione britannica, racconta la vita in ufficio dei dipendenti della Dunder Mifflin, una società di vendita di carta, come se si trattasse di un documentario. Acclamata da pubblico e critica (l’abbiamo scelta anche nella nostra selezione delle 10 serie TV più divertenti), si è aggiudicata numerosi premi.

Cast: Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer. Ideata da Greg Daniels, Ricky Gervais e Stephen Merchant. Durata episodi: 22-30 minuti.

The Big Bang Theory – 12 stagioni

La seconda serie TV assolutamente da vedere su Amazon Prime Video è The Big Bang Theory, disponibile con tutte e 12 le stagioni. La sitcom racconta le vicende quotidiane di un gruppo di giovani scienziati del California Institute of Technology, non particolarmente avvezzi alle relazioni sociali. La svolta arriva con la nuova vicina, di casa, la bellissima Penny (Kaley Cuoco). Le divertenti “avventure” di Leonard, Sheldon, Howard e Raj (e non solo). Sulla piattaforma sono presenti anche alcune stagioni della serie spin-off Young Sheldon.

Cast: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, ideata da Chuck Lorre e Bill Prady. Durata episodi: 20 minuti.

Queste erano dunque secondo noi le 10 migliori serie TV su Amazon Prime Video dei tempi recenti, da vedere assolutamente (con l’aggiunta di due serie “bonus” da non perdere). Abbiamo dovuto lasciare fuori tante belle serie TV, ma qualcuna doveva pur rimanere esclusa, no? Fateci sapere le vostre preferite nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

