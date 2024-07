Annunciate lo scorso settembre e ribadite l’aprile seguente, in questi giorni Disney+ sta inviando ai propri abbonati delle email in cui comunica alcuni cambiamenti in dirittura d’arrivo, fra cui spiccano le nuove regole per condividere gli account in Italia. Non si tratta di un vero e proprio blocco, né di un divieto, ma di alcune limitazioni alla condivisione degli abbonamenti a Disney+, è bene precisarlo subito.

Dopo Netflix (e come Netflix), anche la piattaforma di streaming di Disney ha cambiato le regole inserendo l’opzione Utente extra e il concetto di Nucleo familiare, limitando di conseguenza la condivisione degli account fra persone che non vivono insieme. Fra le novità, si segnala anche il giro di vite contro chi utilizza gli ad-blocker, i quali rischieranno la sospensione degli abbonamenti e altre penali. Ecco tutto.

Disney+ cambia le regole sulla condivisione degli account (e sugli ad-blocker)

Siccome l’email in questione che Disney+ ha inviato ai suoi abbonati (o sta ancora inviando) è particolarmente lunga, iniziamo con alcuni estratti.

Modifica della struttura delle Condizioni Generali di Abbonamento e inserimento di nuove clausole per consentire all’Abbonato di permettere a un “ Utente Extra ” di accedere a Disney+.

” di accedere a Disney+. Condivisione dell’account . Se non diversamente consentito dal suo Piano di abbonamento, l’Utente non può condividere il proprio abbonamento al di fuori del suo nucleo familiare. Per “ nucleo familiare ” si intende l’insieme dei dispositivi associati alla sua abitazione personale principale e utilizzati dalle persone che vi risiedono.

. Se non diversamente consentito dal suo Piano di abbonamento, l’Utente non può condividere il proprio abbonamento al di fuori del suo nucleo familiare. Per “ ” si intende l’insieme dei dispositivi associati alla sua abitazione personale principale e utilizzati dalle persone che vi risiedono. Ci riserviamo il diritto di analizzare l’uso che l’Utente fa del suo account per verificare la conformità alle presenti Condizioni Generali di Abbonamento. Qualora dovessimo stabilire che ha violato le presenti Condizioni Generali di Abbonamento, potremo limitare o interrompere l’accesso dell’Utente al suo account, e di conseguenza anche l’utilizzo del Servizio Disney+, e/o adottare qualsiasi altra misura prevista dalle Condizioni Generali di Abbonamento.

per verificare la conformità alle presenti Condizioni Generali di Abbonamento. Qualora dovessimo stabilire che ha violato le presenti Condizioni Generali di Abbonamento, potremo limitare o interrompere l’accesso dell’Utente al suo account, e di conseguenza anche l’utilizzo del Servizio Disney+, e/o adottare qualsiasi altra misura prevista dalle Condizioni Generali di Abbonamento. Inserimento di una clausola che impedisce il blocco degli annunci pubblicitari e che prevede che possiamo tra l’altro, previa comunicazione, sospendere o interrompere il tuo abbonamento in caso di blocco degli annunci.

e che prevede che possiamo tra l’altro, previa comunicazione, sospendere o interrompere il tuo abbonamento in caso di blocco degli annunci. Se l’Utente utilizza un sistema di blocco della pubblicità o ha adottato misure per impedire la visualizzazione della pubblicità, accetta che previo ragionevole preavviso possiamo: (i) sospendere o cessare il suo abbonamento/diritto a usufruirne e/o (ii) spostarlo al Piano di Abbonamento equivalente più vicino che offre caratteristiche o funzionalità più simili (nel qual caso si applica all’Abbonato la Sezione 3.3 della Terza Parte) e/o (iii) bloccare la visualizzazione dei Contenuti fino al momento in cui l’Utente non adotta misure che consentano la visualizzazione della pubblicità.

Queste e le altre modifiche annunciate da Disney+ entreranno in vigore fra 30 giorni, quindi intorno alla fine di agosto 2024 (in redazione abbiamo ricevuto l’email in questione martedì 23 luglio). Chi non intende accettarle e ha un piano annuale, può disdire l’abbonamento esercitando il diritto di recesso entro 30 giorni dalla ricezione dell’email: contattando il servizio clienti di Disney+ per telefono (chiamando il numero 0049 8938 035 111) o scrivendo una email a help@disneyplus.com. Maggiori informazioni in merito sono reperibili direttamente nella email e nella pagina web del centro assistenza di Disney+.

In attesa dell’entrata in vigore e di un quadro più chiaro e completo sulla situazione, vi lasciamo con alcune informazioni utili sulle novità relative alle regole per condividere l’account di Disney+.

Cos’è il nucleo familiare di Disney+

Riguardo al blocco alla condivisione degli account di Disney+ ci sono maggiori dettagli sulla già citata pagina web del centro assistenza. Per “nucleo familiare“, spiega l’azienda, si intende “l’insieme di dispositivi associati all’abitazione principale e usati dalle persone che ci vivono” e che utilizzano regolarmente la stessa connessione a internet. Disney+ li classificherà automaticamente in base alle attività e alla connessione a internet, ma sottolinea che non raccoglierà o userà i dati di geolocalizzazione (come i dati del GPS) per rilevare quali appartengono realmente al nucleo familiare dell’utente.

In caso di problemi, per esempio se un dispositivo connesso viene rilevato come esterno al nucleo familiare segnalato con un messaggio tipo “Questa TV non sembra fare parte del nucleo familiare associato a questo account,” è necessario selezionare Aggiorna nucleo familiare per avviare l’aggiornamento della posizione. A questo punto Disney+ invierà un codice d’accesso temporaneo all’email associata per la conferma.

Utenti extra di Disney+: come aggiungere persone esterne al nucleo familiare

Come anticipato, pur bloccando la condivisione degli account tradizionale, Disney+ permetterà di aggiungere anche persone esterne al proprio nucleo familiare con la formula degli utenti extra. Nel centro assistenza di Disney+ si legge che sarà possibile farlo entro la fine dell’anno, ma probabilmente ne sapremo di più già a settembre, quando entreranno in vigore le nuove regole comunicate via email agli abbonati.

Per aggiungere un utente extra al proprio abbonamento si dovrà pagare, anche se non è ancora chiaro quanto e se sarà un’opzione disponibile per tutte e tre le formule d’abbonamento. Per esempio, gli slot per gli utenti extra di Netflix costano 4,99 euro al mese ciascuno e si possono aggiungere solo coi piani Standard e Premium.

Come guardare Disney+ fuori casa e in vacanza

Si può guardare Disney+ anche quando ci si trova fisicamente fuori dal proprio nucleo familiare. In caso di problemi, l’azienda spiega che è possibile selezionare l’opzione Sono fuori casa qualora compaia un messaggio di errore come “Questa TV non sembra far parte del nucleo familiare associato a questo account”.

Per periodi di tempo molto ampi lontano dalla propria abitazione, magari per chi trascorre le vacanze estive in una seconda casa, è possibile anche scegliere di aggiornare il proprio nucleo familiare, possibilità tuttavia soggetta a limitazioni, come pure l’opzione Sono fuori casa. Disney+ non specifica tuttavia quante volte possono essere utilizzate.

Per il momento, non sono emerse maggiori informazioni sui nuovi modi per condividere l’account di Disney+ fra persone che non vivono insieme, mancano soprattutto quelle sugli utenti extra. Ma visto che queste nuove regole entreranno in vigore a settembre, ci aspettiamo di saperne presto di più.

