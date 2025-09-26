Quali sono i migliori film su Amazon Prime Video? Con il passare degli anni il catalogo del servizio di streaming è cresciuto parecchio, e la selezione si rivela sempre più ardua. Non è dunque facile rispondere a questa domanda, ma ci abbiamo provato concentrandoci solo sui titoli recenti, tutti inclusi con l’abbonamento Prime al momento della selezione.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione dei migliori film Amazon Prime Video da vedere, considerando i titoli più recenti che vale sicuramente la pena di guardare sulla piattaforma, ed escludendo quelli disponibili a noleggio o nei canali a pagamento. L’elenco è composto da 10 film, ma abbiamo preferito non dare un ordine di preferenza, lasciando a voi questo “compito”. Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 10 di film Amazon Prime Video.

Preferite le serie TV? Abbiamo pensato anche a voi:

I migliori film su Amazon Prime Video: la nostra selezione

Ballerina

Apriamo la nostra selezione dei migliori film su Amazon Prime Video con Ballerina, ambientato nell’universo di John Wick. Durante gli eventi del terzo capitolo della saga, Eve Macarro (Ana de Armas), inizia il suo addestramento nelle letali tradizioni della Ruska Roma, presso l’accademia del Tarkovsky Theater di New York, dove si formano ballerine e assassine attraverso una rigida disciplina. Da bambina, Eve è testimone del brutale attacco da parte del Cult alla sua famiglia: la madre viene uccisa, mentre il padre Javier muore poco dopo averla aiutata a fuggire. Dopo l’agguato, viene condotta da Winston al rifugio della Ruska Roma, dove incontra The Director e accetta di intraprendere il lungo percorso verso la vendetta. Dodici anni più tardi, Eve è ormai un’assassina letale, addestrata nel combattimento corpo a corpo e con armi da fuoco. Il suo obiettivo è trovare e uccidere i responsabili della morte del padre, anche se ciò comporta infrangere antichi equilibri tra organizzazioni criminali. Dopo aver portato a termine con successo alcune missioni, Eve entra in contatto con i membri del Cult, tra i quali riconosce uno tra i suoi aggressori. La sua sete di vendetta si riaccende, e nonostante il divieto della Direttrice di agire contro il Cult, Eve si reca al Continental di New York.

Cast: Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves, Lance Reddick, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Norman Reedus. Regia di Len Wiseman. Durata: 125 minuti.

The Order (original)

La nostra top 10 include The Order, film originale ambientato negli anni ’80 con un cast capitanato da Jude Law e Nicholas Hoult. Nel 1983 una serie sempre più violenta di rapine in banca, operazioni di contraffazione e rapine a mezzi blindati sta instillando il terrore nel nordovest degli Stati Uniti. Tra la confusione delle forze dell’ordine che si affannano per trovare risposte, un solitario agente dell’FBI di stanza nella pittoresca e sonnolenta cittadina di Coeur d’Alene, in Idaho, giunge alla conclusione che non si tratta di criminali comuni assetati di denaro, ma di un gruppo di pericolosi terroristi interni al seguito di un leader radicale e carismatico, che stanno tramando una devastante guerra contro il governo degli Stati Uniti.

Cast: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Marc Maron. Regia di Justin Kurzel. Durata: 114 minuti.

Capi di Stato in Fuga (original)

Restiamo sui contenuti originali ma cambiamo completamente genere con Capi di Stato in Fuga, divertente film d’azione che vede protagonisti Idris Elba e John Cena. Il Primo Ministro inglese Sam Clarke e il Presidente degli Stati Uniti Will Derringer hanno un rapporto non proprio amichevole, ma anzi una vera e propria rivalità sotto gli occhi di tutti che rischia di mettere a repentaglio la “relazione speciale” tra i loro Paesi. Ma quando diventano l’obiettivo di un potente e spietato avversario straniero – che si dimostra più che all’altezza delle forze di sicurezza dei due leader – saranno costretti a fare affidamento sulle uniche due persone di cui possono fidarsi davvero: loro stessi. Aiutati dalla brillante agente dell’MI6 Noel Bisset, dovranno darsi alla fuga e riuscire a lavorare insieme abbastanza a lungo da sventare una cospirazione globale che minaccia l’intero mondo libero.

Cast: Idris Elba, John Cena, Priyanka Chopra Jonas, Jack Quaid, Carla Gugino, Paddy Considine. Regia di Il’ja Najšuller. Durata: 116 minuti.

The Accountant 2

Tra i migliori film su Amazon Prime Video più recenti abbiamo The Accountant 2, sequel di The Accountant (2016). In questo secondo capitolo, tornano Ben Affleck nel ruolo di Christian Wolff, un contabile con un talento per risolvere problemi complessi, JK Simmons nel ruolo di Ray King, il direttore del FinCEN del Dipartimento del Tesoro, Jon Bernthal nelle vesti di Brax, fratello di Christian, e Cynthia Addai-Robinson, che interpreta Marybeth Medina, vicedirettore del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Quando un suo vecchio conoscente viene ucciso, lasciando dietro di sé il messaggio criptico “trova il contabile”, Wolff rimane invischiato nel caso. Rendendosi conto che sono necessari metodi più estremi, recluta il suo letale fratello per aiutarlo. In collaborazione con Marybeth Medina, scoprono una letale cospirazione, diventando bersagli di una spietata rete di assassini che non si fermeranno davanti a nulla pur di mantenere sepolti i loro segreti.

Cast: Ben Affleck, Jon Bernthal, JK Simmons, Cynthia Addai-Robinson, Daniella Pineda. Regia di Gavin O’Connor. Durata: 132 minuti.

Bad Boys: Ride or Die

Tra i migliori film da vedere su Prime Video abbiamo selezionato Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo della popolare serie di film con protagonisti gli agenti (e amici ormai da una vita) Mike Lowrey e Marcus Burnett (interpretati da Will Smith e Martin Lawrence). Questa volta i due si ritrovano a seguire le indagini di corruzione all’interno della polizia di Miami. Scoprono così che il loro ex Capitano Conrad Howard, ora defunto, è accusato di aver lavorato con i cartelli della droga. Questa scoperta però si ritorce contro di loro, visto che da quel momento sono sospettati di aver collaborato con lui e con alcune organizzazioni criminali della città. Ora Lowrey e Burnett devono scappare per non farsi catturare da polizia e malviventi e per poter risolvere il caso lavorando al di fuori della legge. Tra imprese maldestre, fughe estreme ed esplosioni che mettono le loro vite in pericolo, i due agenti affrontano una missione senza precedenti. Riusciranno a cavarsela anche stavolta?

Cast: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Tasha Smith, Joe Pantoliano. Regia di George Miller. Durata: 148 minuti.

Civil War

Proseguiamo con Civil War, film ambientato in un futuro prossimo nel quale gli Stati Uniti stanno combattendo una logorante guerra civile a causa della polarizzazione tra fazioni avverse. Le ostilità si sono trasferite dai social alla realtà, portando a un vero e proprio conflitto armato. Mentre due candidati lottano per sedersi sulla sedia presidenziale della Casa Bianca, le forze armate attaccano i civili e i giornalisti vengono fucilati a Capitol Hill. In questo clima bellico, una fotoreporter attraversa le zone di guerra, e proprio tramite i suoi occhi viene raccontata questa terribile realtà.

Cast: Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Jesse Plemons, Nick Offerman. Regia di Alex Garland. Durata: 109 minuti.

Il Ministero della Guerra Sporca (original)

Per la nostra top 10 torniamo ai contenuti originali con Il Ministero della Guerra Sporca, film basato su documenti recentemente declassificati del Dipartimento della Guerra britannico e ispirato a fatti realmente accaduti. Una action comedy incentrata sulla prima organizzazione di forze speciali della storia, formata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Primo Ministro britannico Winston Churchill e da un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming. L’unità di combattimento top-secret, composta da un gruppo eterogeneo di furfanti e cani sciolti, parte per un’audace missione contro i nazisti, servendosi di tecniche di combattimento assolutamente non convenzionali e decisamente “sporche”. Il loro approccio temerario alla guerra ha cambiato il corso della storia, gettando le basi per i Servizi Aerei Speciali britannici e le moderne missioni segrete.

Cast: Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson. Regia di Guy Ritchie. Durata: 122 minuti.

Strange Darling

Da vedere sulla piattaforma anche Strange Darling, thriller che esplora il lato oscuro delle relazioni umane in un gioco mortale tra un killer e la sua vittima. La pellicola è ambientata nella contea di Hood River in Oregon, e racconta la storia di una donna e un uomo che si ritrovano coinvolti in una folle e pericolosa spirale di omicidi e manipolazioni psicologiche. Dopo un incontro casuale, la Signora e il Demone decidono di passare la notte in un motel, dove la donna propone un gioco sadomasochistico in cui lui finge di essere un serial killer e lei la sua vittima. Ma ciò che sembra un semplice gioco di ruolo si trasforma presto in una danza mortale. Nel corso della notte, la Signora rivela gradualmente il suo piano letale. Dopo aver sedato il Demone con una dose di ketamina, lo marchia con le sue iniziali. Quando scopre che il Demone è in realtà un agente di polizia sotto copertura, le carte in tavola cambiano.

Cast: Willa Fitzgerald, Kyle Gallner, Madisen Beaty. Regia di JT Mollner. Durata: 96 minuti.

Apocalisse Z: L’inizio della fine (original)

Da non perdere tra i migliori film su Amazon Prime Video più recenti troviamo Apocalisse Z: L’inizio della fine, tratto dal romanzo Apocalisse Z di Manel Loureiro (primo di una trilogia). Una strana malattia simile alla rabbia inizia a diffondersi senza controllo in tutto il pianeta, trasformando gli esseri umani in creature estremamente aggressive. Ma Javier (Francisco Ortiz) sta vivendo da tempo la sua personale apocalisse: ancora provato dalla perdita della moglie in un incidente, da un anno è depresso e vive isolato dalla propria famiglia, con Lúculo, il suo gatto, come unica compagnia. Quando il contagio si estende, la sorella insiste perché lasci la città di Vigo e la raggiunga alle Isole Canarie, ma il piano fallisce. Javier e Lúculo sono presto costretti a partire, incontrando improbabili ma indispensabili compagni di viaggio per terra e per mare. Una storia di dolore, un viaggio di sopravvivenza, sia fisica che emotiva, con azione, suspense, un’infezione rabbiosa, un po’ di sangue… e un gatto brontolone.

Cast: Francisco Ortiz, Berta Vázquez, José María Yazpik, Iria del Río, Marta Poveda. Regia di Carles Torrens. Durata: 112 minuti.

Late Night with the Devil – In onda con il diavolo

Chiudiamo la nostra top 10 dei migliori film su Amazon Prime Video più recenti con Late Night with the Devil – In onda con il diavolo, particolare horror da non perdere per gli amanti del genere. Jack Delroy conduce il talk show Night Owls, che da sempre fa compagnia agli insonni di tutto il Paese. Purtroppo, dalla tragica morte dell’amata moglie di Jack, gli indici di ascolto dello show sono crollati. Nel disperato tentativo di ribaltarne le sorti, il 31 ottobre 1977, Jack organizza uno speciale inedito di Halloween, inconsapevole di star per scatenare il male nei salotti d’America: invita un parapsicologo, una veggente, uno scettico e una ragazzina che si dice sia posseduta dal diavolo. Non finirà bene.

Cast: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss, Ingrid Torelli. Regia di Cameron Cairnes e Colin Cairnes. Durata: 92 minuti.

Questi erano dunque i 10 migliori film su Amazon Prime Video secondo noi, limitatamente al periodo recente. Fateci sapere i vostri preferiti e quali pellicole vedere assolutamente sul servizio di streaming nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?