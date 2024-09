Con l’avvicinarsi del debutto di iOS 18, il colosso di Cupertino sta cominciando ad esortare gli sviluppatori a lanciare le loro nuove applicazioni o gli aggiornamenti di quelle già esistenti, in modo che sia tutto pronto per il lancio del nuovo sistema operativo previsto per la prossima settimana.

Lo stesso invito si estende anche a watchOS 11 e a macOS Sequoia, che arriveranno in forma stabile a partire dalla settimana successiva. Nella giornata di ieri Apple ha rilasciato le versioni RC (Release Candidate) di tutti i suoi sistemi operativi, tra cui appunto iOS 18, visionOS 2, iPadOS 18 e i già citati watchOS 11 e macOS Sequoia.

Il lancio dell’aggiornamento per iPhone è previsto per lunedì 16 settembre, salvo riscontri di bug critici, e l’azienda si sta preparando invitando gli sviluppatori a rilasciare gli aggiornamenti per le proprie app per non trovarsi impreparati.

Gli sviluppatori si preparano al debutto di iOS 18

L’invito arriva direttamente da Apple tramite una nuova pagina web sul portale per sviluppatori, e li esorta a caricare i propri aggiornamenti e a sfruttare appieno le funzionalità introdotte dal nuovo sistema operativo. Il nuovo iOS 18, per esempio, introduce una serie di nuove API e il supporto all’intelligenza artificiale di Apple Intelligence con tutte le sue molteplici funzionalità, oltre a nuove scorciatoie per il Centro di Controllo e una modalità scura a livello di sistema.

L’aggiornamento alla nuova versione di iOS arriverà, come già detto, all’inizio della prossima settimana. Gli smartphone di Apple compatibili con la nuova versione sono tanti, come si evince dalla lista:

Gli aggiornamenti caricati nel corso di questa settimana tramite il portale per sviluppatori, vengono poi rilasciati solitamente per il pubblico assieme al lancio della nuova versione del sistema operativo.