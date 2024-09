Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nell’ultimo anno sono divenute sempre più popolari nel settore mobile e Apple, partita in ritardo rispetto alle aziende concorrenti, da mesi si è messa duramente al lavoro per recuperare terreno.

Questo enorme lavoro del colosso di Cupertino ha portato ad Apple Intelligence, pacchetto di funzionalità che sfruttano le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a rendere più semplici tutta una serie di attività, da quelle in ambito lavorativo a quelle relative alla sfera creativa.

E, ovviamente, durante l’evento di lancio della serie iPhone 16 il colosso statunitense ha dato grande risalto ad Apple Intelligence, parlando di sistema di intelligenza personale e mettendo in evidenza l’importanza di poter fare affidamento su funzioni che non hanno bisogno di ricorrere a server esterni, con grandi vantaggi in termini di velocità e sicurezza della privacy.

Apple Intelligence e i problemi relativi alla sua disponibilità

C’è però un tasto dolente: il pacchetto di funzionalità IA di Apple non sarà da subito disponibile per tutti e ci sono Paesi, come ad esempio il nostro, per i quali l’attesa è destinata a protrarsi a lungo.

I primi a poter fare affidamento su Apple Intelligence saranno gli utenti statunitensi, per i quali il pacchetto di funzionalità IA del colosso di Cupertino sarà disponibile già il prossimo mese.

In alcuni altri Paesi il pacchetto di funzioni IA di Apple sarà disponibile a partire da dicembre (sempre in lingua inglese) mentre nel 2025 Apple Intelligence sbarcherà in ulteriori Paesi (e lingue).

E per quanto riguarda l’Italia? Al momento è difficile rispondere a questa domanda, in quanto non si sa con certezza quando potrebbe arrivare il supporto alla lingua italiana ma sicuramente bisognerà attendere quantomeno il lancio di iPhone 17, forse persino il 2026.

Ciò potrebbe spingere molti a chiedersi se abbia senso, a questo punto, acquistare iPhone 16, soprattutto se si considerano le novità di Apple Intelligence a cui bisognerà rinuciare. Se siete curiosi di scoprire quali sono, non vi resta altro da fare che leggere l’articolo dedicato alle sue principali funzionalità.