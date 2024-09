Con il lancio dei nuovi iPhone, tradizionalmente Apple apporta delle modifiche alla lineup dei suoi dispositivi, mettendo fuori produzione alcuni modelli e tagliando i prezzi delle precedenti generazioni. Con l’uscita di iPhone 16, il colosso di Cupertino mette fuori produzione ben tre modelli: vediamo i dettagli.

Nella giornata di ieri si è tenuto, presso l’Apple Park in California, l’evento “It’s Glowtime”, in cui Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, oltre alla nuova generazione di AirPods, i nuovi Apple Watch Series 10 e a tutte le novità che verranno introdotte lato software con il lancio di iOS 18.

Con l’uscita della nuova generazione di iPhone, già in preordine e in arrivo sul mercato il prossimo 20 settembre, Apple ha rimosso dal suo listino iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 13, apportando dei tagli di prezzi ai modelli delle passate generazioni.

Ecco il nuovo listino prezzi degli iPhone di Apple

Con tre modelli fuori produzione, l’unica scelta disponibile per gli utenti che desiderano un modello Pro è data da iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, mentre per chi desidera acquistare un modello più economico ci sono ancora diversi dispositivi a listino che vanno a coprire diverse fasce di prezzo, con tagli che vanno tra i 100 e i 150 euro sul prezzo di listino.

A partire da oggi, la nuova lineup di iPhone disponibile al pubblico su Apple Store è la seguente:

iPhone SE : 549 euro per la versione 64 GB, 619 euro per la versione 128 GB, 749 euro per la versione 256 GB;

: per la versione 64 GB, per la versione 128 GB, per la versione 256 GB; iPhone 14 : 759 euro per la versione 128 GB, 889 euro per la versione 256 GB, 1139 euro per la versione 512 GB;

: per la versione 128 GB, per la versione 256 GB, per la versione 512 GB; iPhone 14 Plus : 879 euro per la versione 128 GB, 1009 euro per la versione 256 GB, 1259 euro per la versione 512 GB;

: per la versione 128 GB, per la versione 256 GB, per la versione 512 GB; iPhone 15 : 879 euro per la versione 128 GB, 1009 euro per la versione 256 GB, 1259 euro per la versione 512 GB;

: per la versione 128 GB, per la versione 256 GB, per la versione 512 GB; iPhone 15 Plus: 979 euro per la versione 128 GB, 1109 euro per la versione 256 GB, 1359 euro per la versione 512 GB.

A questi vanno ad aggiungersi ovviamente i nuovi modelli annunciati ieri e che chiudono la lineup posizionandosi nella fascia più alta del catalogo. Vi ricordiamo i prezzi dei nuovi iPhone 16:

iPhone 16 : 979 euro per la versione 128 GB, 1109 euro per la versione 256 GB, 1359 euro per la versione 512 GB;

: per la versione 128 GB, per la versione 256 GB, per la versione 512 GB; iPhone 16 Plus : 1129 euro per la versione 128 GB, 1259 euro per la versione 256 GB, 1509 euro per la versione 512 GB;

: per la versione 128 GB, per la versione 256 GB, per la versione 512 GB; iPhone 16 Pro : 1239 euro per la versione 128 GB, 1369 euro per la versione 256 GB, 1619 euro per la versione 512 GB, 1869 euro per la versione 1 TB;

: per la versione 128 GB, per la versione 256 GB, per la versione 512 GB, per la versione 1 TB; iPhone 16 Pro Max: 1489 euro per la versione 256 GB, 1739 euro per la versione 512 GB, 1989 euro per la versione 1 TB.

L’eliminazione di tre modelli dall’Apple Store non significa che non sarà possibile acquistare iPhone 15 Pro o iPhone 13 altrove, soprattutto se si decide di optare per un dispositivo ricondizionato o per un negozio fisico, nei quali saranno ancora disponibili le rimanenze.

Attualmente su Amazon, per esempio, è possibile acquistare i due iPhone 15 Pro e iPhone 13 a prezzi scontati rispetto a quelli di listino, rappresentando una valida alternativa per chi desidera acquistare un dispositivo ancora attuale senza dover necessariamente virare su modelli di due anni fa o su iPhone SE.

Per iPhone 15 Pro partiamo da un prezzo di 999 euro (con uno sconto del 19%) per la variante con 128 GB di memoria interna, mentre per iPhone 15 Pro Max si parte da 1199 euro (sempre con uno sconto del 19%) per la variante con 256 GB di memoria interna. Alternativa decisamente più convincente all’iPhone SE è rappresentata invece da iPhone 13, che è possibile acquistare attualmente su Amazon al prezzo di 579 euro.

Acquista Apple iPhone 15 Pro 128 GB a 999 euro su Amazon

Acquista Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB a 1199 euro su Amazon

Acquista Apple iPhone 13 128 GB a 579 euro su Amazon