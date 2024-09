Pochi giorni fa Apple ha finalmente presentato ufficialmente i nuovi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, ma insieme alle tante novità come quelle legate alle funzionalità di Apple Intelligence ci sono una serie di assenze. Era previsto e per averle bisognerà attendere ancora, ma è utile fare il punto della situazione con tutte le funzionalità assenti al momento del lancio e che non troverà chi acquisterà ora i nuovi iPhone 16.

Cosa manca su iPhone 16

Sono diverse le funzionalità che non si trovano da subito su iPhone 16 e quelle più evidenti sono quelle legate all’intelligenza artificiale anche perché, riprendendo la definizione utilizzata da Tim Cook, i nuovi iPhone 16 sono stati costruiti da zero per l’AI. L’AI ci sarà, ma non da subito e per molti aspetti questo è un vero peccato.

L’otturatore a due stadi per Controllo fotocamera

Il pulsante Controllo fotocamera è una delle novità più importanti dei nuovi iPhone 16 ed è un tasto fisico incassato nella scocca posto sul lato destro dello smartphone (sotto il tasto di accensione) con il quale accedere a numerose funzionalità per gli scatti fotografici (iniziare a registrare un video, regolare lo zoom, eccetera). Ma non è tutto qui. Più avanti nel corso dell’anno (Apple non ha precisato quando) il tasto Controllo fotocamera introdurrà un otturatore a due stadi con il quale, con una leggera pressione, bloccare automaticamente la messa a fuoco e l’esposizione.

Le novità di Siri

Chi acquista il nuovo iPhone 16, anche se avrà a disposizione iOS 18, non troverà il nuovo Siri. La versione aggiornata più luminosa, intelligente e integrata nel sistema operativo arriverà solamente con iOS 18.1 con Apple Intelligence. Un’anteprima del nuovo assistente Apple è disponibile nelle versioni RC dei sistemi operativi da poco rilasciate da Cupertino.

Visual Intelligence

Anche quello che è da molti considerato come il rivale di Google Lens, Visual Intelligence, non sarà disponibile al momento del lancio. La funzionalità di Controllo fotocamera che utilizza la fotocamera dell’iPhone per apprendere informazioni su luoghi e oggetti verrà rilasciata più avanti. Apple ha dichiarato che sbloccherà Visual Intelligence più avanti permettendo, premendo il relativo tasto, di visualizzare gli orari o le recensioni di un ristorante o aggiungere un evento al calendario dalla foto di un volantino o, ancora, identificare una razza di cane dalla foto che gli viene scattata.

Le funzionalità di Apple Intelligence

Apple Intelligence è probabilmente il grande assente di iPhone 16 e per poter accedere alle soluzioni di intelligenza personale di Cupertino bisognerà attendere le successive release di iOS (iOS 18.1 in arrivo il mese prossimo e iOS 18.2 in arrivo a dicembre). Tra le funzionalità più attese di Apple Intelligence in arrivo prossimamente ci sono, tra gli altri, Image Playground e Genmoji, gli strumenti di scrittura avanzata, Clean Up nell’app Foto, il riepilogo delle notifiche e l’integrazione con ChatGPT.