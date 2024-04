Gli appassionati di console — portatili e non — stanno aspettando con curiosità il lancio della nuova Nintendo Switch 2, della quale si parla da anni e da qualche mese con maggiore insistenza e dovizia di dettagli: le ultime voci sulla seconda generazione dell’iconica console marchiata Nintendo parlano retrocompatibilità coi giochi del primo modello.

Tutte le volte che una console di nuova generazione si affaccia sul mercato, si pone la questione relativa alla retrocompatibilità — in tempi non sospetti se ne è parlato a proposito di Microsoft e delle sue Xbox — ed è un dubbio più che legittimo, dal momento che alcune console la garantiscono in modo pieno, consentendo agli utenti di continuare a fruire senza problemi di tutti i giochi facenti parte della propria libreria, mentre altre pongono dei paletti ben più limitanti.

Lo stesso punto interrogativo aleggia comprensibilmente anche sulla nuova Nintendo Switch 2 (che pare essere in ritardo), dato che la prima Nintendo Switch era stata annunciata addirittura nel 2016 ed era arrivata sugli scaffali nei primi mesi del 2017. Ebbene, l’ultimo leak sulla questione reca buone notizie per tutti quegli utenti che nel corso degli anni hanno messo insieme un numero consistente di giochi: a quanto si apprende, gli stessi potranno essere fruiti perfettamente anche sulla nuova console.

L’indiscrezione arriva dalla testata cinese BiliBili, che riporta informazioni apprese da una “fonte interna”. Alcune di essere erano già state oggetto di precedenti leak, come ad esempio quelle relative ai controller di nuova generazione, che dovrebbero essere più grandi e muniti di un comodo sistema di attacco magnetico. Della stessa retrocompatibilità, a dirla tutta, si era già parlato qualche mese fa e adesso quelle voci trovano nuova linfa: secondo la fonte, lo slot fisico di Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile con le cartucce della prima Switch; al contrario, le cartucce del nuovo modello non saranno utilizzabili sulla Switch 1. Del resto, il divario tecnico tra i due modelli sarà considerevole, tale da non consentire il funzionamento dei giochi di Switch 2 sulla progenitrice.

A quanto si apprende, la retrocompatibilità verrà garantita anche coi titoli acquistati in formato digitale: sebbene la fonte non entri nel merito della questione, è probabile che gli utenti dovranno semplicemente effettuare un nuovo download dei propri giochi sulla nuova console.

La nuova Nintendo Switch 2 dovrebbe essere dotata di uno schermo leggermente più ampio — di tipo LCD, la variante OLED potrebbe arrivare in un secondo momento — e di un hardware decisamente più potente: in tempi non sospetti sono emerse voci sul supporto di alcune funzionalità delle GeForce RTX 40, del resto il cuore della console sarà una versione personalizzata di un chip NVIDIA. La console rimarrà fedele alla natura ibrida del primo modello, anche se potrebbero esserci differenze importanti sulle modalità di funzionamento. In un primo momento si era parlato di un lancio entro la fine del 2024, tuttavia Nintendo — che si starebbe attrezzando per soddisfare tutta la domanda iniziale — potrebbe averlo riprogrammato per il primo trimestre del 2025.