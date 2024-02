Le indiscrezioni in merito alla nuova console Nintendo non accennano a diminuire e ora ci sono nuovi rapporti riguardanti il chip e altri dettagli su questo atteso prodotto.

Secondo quanto riferito “Nintendo Switch 2” utilizzerebbe un chip personalizzato di NVIDIA, inoltre la console dovrebbe anche essere retrocompatibile e rivitalizzare i giochi della generazione attuale.

Stando a quanto riportato da Reuters, il colosso di Kyoto punterebbe ancora una volta su un chip personalizzato di Nvidia per animare la prossima console Nintendo Switch.

Reuters inoltre sostiene le voci sulla possibile data di lancio di Nintendo Switch 2, secondo le quali l’arrivo della console sarebbe previsto per quest’anno.

Nintendo Switch 2 dovrebbe essere retrocompatibile e rivitalizzare i vecchi giochi

Un’altra indiscrezione suggerisce che la nuova Switch sarà retrocompatibile con i titoli attualmente disponibili, sia digitali che fisici, inoltre gli sviluppatori dovrebbero essere in grado di sfruttare la potenza della nuova console per migliorare i giochi per Nintendo Switch.

Recentemente è emerso che Nintendo Switch 2 offrirebbe un display LCD da 8 pollici, inoltre il colosso giapponese punterebbe a produrre circa 10 milioni di unità Nintendo Switch 2 nel suo primo anno fiscale.

Si vocifera inoltre che al momento del rilascio della nuova console Switch non ci sarebbe anche una versione OLED, ma esisterebbe una significativa possibilità che possa essere introdotta in futuro. Per ora si tratta solo di voci di corridoio, pertanto è doveroso non prenderle per oro colato.