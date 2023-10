Con il lancio del successore di Nintendo Switch non ancora ufficialmente confermato, ma ormai quasi certo che avverrà nel corso del 2024, i rumor negli ultimi mesi si sono susseguiti senza sosta. Quest’oggi si aggiungono al mucchio due nuove indiscrezioni, uno proveniente da una fonte non del tutto affidabile e uno che proviene da un brevetto depositato dalla stessa Nintendo.

Il primo rumor, postato su Twitter da una fonte abbastanza sconosciuta, sostiene che Nintendo Switch 2 sarà una console che manterrà l’aspetto ibrido che ha fatto il successo dell’attuale console, ma abbandonerà la dock collegabile alla televisione con un’alternativa più versatile.

Secondo il leaker la console avrà la stessa disposizione dei pulsanti del Super Nintendo (più conosciuto come SNES qui in Italia) e manterrà le stesse dimensioni del display di Nintendo Switch, 6.2 pollici per la versione con schermo LCD e 7 pollici per la versione OLED. Il leaker si sbilancia ulteriormente e afferma che la console prenderà il nome di Nintendo Super Play.

Nintendo Super Play è il nome di Switch 2?

Il nome suggerito dal leaker, Nintendo Super Play, solleva non pochi dubbi sulla veridicità dell’indiscrezione. Sul nome della console di nuova generazione si è parlato a lungo, tanto che alcuni mesi fa qualcuno aveva suggerito un nome completamente diverso. In ogni caso la fonte conferma che Nintendo Switch 2 sarà collegato ai chip dell’attuale Switch, confermando di fatto nuovamente la presenza di un processore NVIDIA della famiglia Tegra.

Il primo modello di Nintendo Switch era animato dal chip Tegra X1, con la versione X1+ adoperata sulla revisione successiva. Molti danno ormai per confermato che la nuova console monterà al suo interno il chip T239 di NVIDIA, che dovrebbe garantire prestazioni molto simili alle console di nuova generazione di Sony e Microsoft, al punto che la stessa NVIDIA sembra voglia apporre il suo logo sulla confezione o sulla console stessa.

La seconda indiscrezione di quest’oggi proviene invece da un brevetto depositato da Nintendo e recentemente emerso in rete. Il brevetto mostra una console a doppio schermo con delle cerniere, idealmente simile allo storico Nintendo DS. Secondo il brevetto, però, i due schermi possono essere separati per consentire il gioco in multiplayer tramite comunicazione wireless tra le due parti.

Come per la maggior parte dei brevetti, però, è importante notare che la maggior parte di essi rimangono per l’appunto idee che non verranno mai concretizzate. Difficilmente Nintendo Switch 2 ormai prenderà una strada simile, ma è sempre curioso dare uno sguardo a ciò che la casa giapponese potrebbe aver preso in considerazione per la nuova console o per un ipotetico successore di Nintendo DS o Nintendo 3DS.

Siamo sicuri che nei prossimi mesi i rumor sulla console di nuova generazione di Nintendo continueranno senza sosta e sarà interessante vedere quale direzione prenderà la console, visto che comincia a diventare complicato capire quali rumor possano essere veritieri o meno.

