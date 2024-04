Microsoft è stata sempre molto attenta alla retrocompatibilità dei giochi su Xbox fin dalle prime generazioni, una strategia che senza dubbio ha contribuito al successo della console in tutti questi anni. L’azienda di Redmond in realtà non ha fatto altro che seguire quello che è sempre stata una sorta di “richiesta” dei gamer e degli appassionati; basti pensare che già con Xbox 360 questo aspetto fu molto curato da Microsoft, infatti dopo il lancio (2005) sono arrivati i primi aggiornamenti per garantire la piena compatibilità con i titoli di vecchia generazione.

Lo stesso percorso lo abbiamo visto poi con Xbox One, capace alla fine di riprodurre una selezione di giochi della prima Xbox, arrivando ai giorni nostri dove Xbox Series X|S offrono la piena compatibilità con i giochi più datati. A quanto pare Microsoft vuole ulteriormente investire e migliorare tale aspetto e lo farà mettendo in piedi un nuovo team che si occuperà esclusivamente di questo.

Microsoft crea un team ad hoc per garantire la massima retrocompatibilità dei giochi

Secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Central, Microsoft avrebbe già informato i dipendenti della divisione Xbox di aver dato vita a una nuova “squadra” che si occuperà di curare tutti i dettagli che favoriscano in futuro la retrocompatibilità con i giochi Xbox più vecchi; la comunicazione arriva direttamente dal presidente Xbox, Sarah Bond, eccone un estratto:

Abbiamo formato un nuovo team dedicato alla “conservazione” dei giochi, importante per tutti noi di Xbox e per l’industria stessa. Stiamo costruendo la nostra solida storia nel fornire compatibilità con le versioni precedenti ai nostri giocatori e restiamo impegnati a portare avanti la straordinaria libreria di giochi Xbox affinché le future generazioni di giocatori possano godersela.

Sempre secondo la fonte, maggiori dettagli sul nuovo team Xbox verranno svelati il prossimo 9 giugno in occasione dell’evento Xbox Game Showcase. Il messaggio del presidente Xbox conteneva anche un breve cenno alla prossima generazione di console Xbox, confermando che l’azienda si trova a un buon punto in quanto a ottimizzazione hardware.

Le aspettative sulla prossima generazione di Xbox sono molto alte, non solo per via di quello che potrebbe proporre Sony, ma anche perché la stessa Microsoft ha già anticipato come questa rappresenterà il più grande salto tecnico mai visto generazione su generazione. Molta carne al fuoco quindi per il team di sviluppo Xbox che, al pari della concorrenza, potrà contare questa volta anche sul supporto dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie a essa legate.