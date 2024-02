In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni relative a Nintendo Switch 2, nuova generazione della popolare console gaming del colosso nipponico.

Secondo i primi report, il lancio ufficiale di tale dispositivo era in programma per l’autunno del 2024, in tempo per la prossima stagione degli acquisti natalizi ma, a quanto pare, Nintendo non riuscirà a rispettare le previsioni e chi desidera acquistare la sua nuova console dovrà avere pazienza per qualche mese in più.

Cosa sappiamo al momento di Nintendo Switch 2

Stando alle ultime indiscrezioni, il lancio ufficiale di Nintendo Switch 2 pare sia ora in programma per il primo trimestre del 2025 e, nel caso in cui dovessero essere fondate, la nuova console arriverebbe nel medesimo trimestre della precedente generazione (che è stata lanciata a marzo del 2017).

Ricordiamo che al momento non vi sono molte informazioni sulla nuova console gaming di Nintendo e nemmeno il nome ufficiale è stato confermato dal colosso nipponico.

Tra le sue funzionalità vi dovrebbero essere un display LCD da 8 pollici (una variante con schermo OLED potrebbe essere introdotta in un momento successivo) e un chip personalizzato di Nvidia.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, il team di Nintendo avrebbe in programma di rendere la nuova console retrocompatibile con i titoli attualmente disponibili (sia quelli digitali che quelli su supporto fisico), sfruttando la potenza del suo processore per migliorarli e renderli ancora più accattivanti.

Il rinvio della possibile data di lancio di Nintendo Switch 2 dovrebbe consentire agli sviluppatori di giochi di completare i loro nuovi titoli in tempo e uno di quelli più attesi è Metroid Prime 4.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare la nuova console gaming di Nintendo, trattandosi di uno degli aspetti che possono determinare il suo eventuale successo. E fare meglio della prima generazione non sarà di certo facile.