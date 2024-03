Garmin ha rilasciato una serie di aggiornamenti per molti dei suoi modelli di smartwatch: la serie Forerunner si aggiorna alla versione 18.23, Fenix 7, Epix 2, Enduro 2, Quatix 7 e MARQ Gen 2 alla versione 16.22, Venu Sq2 alla versione 2.64 e Vivomove Trend alla 2.26.

L’aggiornamento 18.23 per la serie Forerunner

I modelli della serie Forerunner (Forerunner 255, Forerunner 265, Forerunner 955 e Forerunner 965) sono stati aggiornati alla versione 18.23 del firmware.

L’aggiornamento arriva appena pochi giorni dopo il rilascio della versione 18.22 che, nonostante il periodo di beta pubblico durato circa 6 settimane, soffriva di un bug che poteva mandare in crash il dispositivo quando si utilizzava l’attività “corsa”. Con la versione 18.23 questo errore dovrebbe essere risolto e l’aggiornamento è già disponibile per tutti gli orologi della serie Forerunner. Se per qualche motivo il vostro orologio non dovesse essersi aggiornato automaticamente è possibile scaricare manualmente la nuova versione del firmware tramite il percorso Menù > Sistema > Aggiornamento Software > Controlla Aggiornamenti.

Purtroppo non è la prima volta che Garmin si ritrova a dover correggere errori di sistema legati agli ultimi aggiornamenti del software dei propri smartwatches. La versione precedente del software, la 17.26, era stata rilasciata a stretto giro rispetto alla 17.24 proprio per correggere un bug che, in quel caso, poteva mandare in crash l’intero sistema. Anche la versione 18.23, l’ultima rilasciata, non sembra perfetta, con alcuni utenti che lamentano degli errori con le notifiche vocali. In questo caso, però, per risolvere il problema dovrebbe bastare un semplice riavvio dello smartphone collegato al dispositivo.

Alcune delle novità portate dalla versione 18.22 del software, e ovviamente mantenute anche nella 18.23, sono:

La transizione automatica allo sport successivo in un’attività multisport, come per esempio un triathlon

L'introduzione della funzione "Annulla giro" e di "Sleep Coach"

L’accesso ad un database globale di tracciati per la corsa

Il miglioramento delle prestazioni dell'hardware in caso di basse temperature

Vari miglioramenti per la compatibilità con gli auricolari, la precisione del sensore cardiaco e molto altro

La lista completa può essere trovata a questo link

Nonostante non sia segnalata nelle note di rilascio, alcuni utenti hanno notato ancora un’altra miglioria apportata dalla versione 18.22 del software: i calcoli per la frequenza cardiaca di recupero sono ora processati in background. La funzione monitora in quanto tempo il ritmo cardiaco dell’utente torna ai suoi valori ordinari dopo un periodo di attività fisica. In precedenza questo dato doveva essere calcolato per circa un paio di minuti prima di poter salvare i dati della propria sessione di fitness. Adesso invece il tempo di attesa è stato annullato con l’utente che può salvare la propria sessione senza aspettare il calcolo per la frequenza cardiaca di recupero che, invece, si aggiungerà automaticamente agli altri dati della sessione appena il calcolo, svolto in background, sarà concluso.

L’aggiornamento 16.22 per il Garmin Fenix 7 e altri modelli

Se i modelli della serie Forerunner hanno ricevuto ben due aggiornamenti “stabili” nell’ultimo mese, questo non si può dire per Fenix 7 e altri modelli della stessa fascia. Questi, infatti, hanno ricevuto il loro ultimo aggiornamento soltanto alla fine del 2023. Non vuol dire, però, che le cose non si stiano muovendo anche per loro, con Garmin che continua a lavorare ad una serie di versioni beta per il firmware 16.xx.

La scorsa settimana i possessori dei modelli Fenix 7, Epix 2, Enduro 2, Quatix 7 e MARQ Gen 2 potevano installare sul proprio smartwatch la versione beta del firmware 16.20 mentre adesso Garmin ha rilasciato, sempre in beta, la versione 16.22 con i seguenti cambiamenti:

Correzioni di bug e miglioramenti per l’app Connect IQ

Correzione di un problema che poteva causare un errore nell’aggiornamento del modulo sensori

La versione beta del firmware 16.22 è già disponibile prima i modelli non-Pro e lo sarà anche per tutti gli altri in pochi giorni.

L’aggiornamento 2.64 per Venu Sq2 e 2.26 per Vivomove Trend

Si aggiornano anche i modelli Venu Sq2 e Vivomove Trend, rispettivamente con la versione 2.64 e 2.26 dei rispettivi firmware.

Questi aggiornamenti, meno frequenti rispetto a quelli dei modelli di fascia più alta (Vivomove Trend ne ha ricevuti solo due l’anno scorso), si concentrano principalmente sulla correzione di bug e il miglioramento della stabilità.

Nel caso di Venu Sq2 viene risolto un problema con la lettura del VO2 Max, ossia il massimo volume di ossigeno che il corpo può utilizzare ogni minuto per chilogrammo di peso corporeo, vengono migliorati generici problemi di stabilità del sistema e aggiornati i pacchetti di lingua dello smartwatch e della sua app di riferimento.

Per Vivomove Trend l’aggiornamento comporta il miglioramento della stabilità del sistema (non sono stati comunicati dati più specifici a riguardo) ed è stato sistemato un problema che poteva causare il freeze della funzione wallet dell’orologio.

L’aggiornamento 2.26 per Vivomove Trend ha raggiunto ancora soltanto una piccola porzione dell’utenza e ci si aspetta che nei prossimi giorni questa possa raggiungere la totalità dei dispositivi. Se si dovesse aver fretta di aggiornare il software del proprio Vivomove Trend è comunque possibile scaricare l’aggiornamento manualmente tramite Garmin Express o Garmin Connect Mobile.